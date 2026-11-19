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Tuning sacrilego sulla Lamborghini Revuelto? Con 1.073 CV ci sta

Il tuner tedesco DMC aggiunge all'ibrida V12 di Sant'Agata un pacchetto aerodinamico completo e di ulteriori 57 CV. Ora ha 1.073 CV

Foto di: DMC

Di: Christopher Otto

Tradotto da: Fabio Gemelli

19 nov alle 14:00

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La Lamborghini Revuelto con i suoi 1.015 CV di serie difficilmente susciterà il desiderio di un aumento di potenza nella maggior parte degli automobilisti. Tuttavia, presso il tuner tedesco DMC di Ratingen, la prospettiva è diversa. Con la Revuelto IE (Integrale Evoluzione), i renani presentano una versione ampiamente rivista della supercar italiana, che raggiunge i 1.073 CV e una velocità massima di 354 km/h.

Interessante è l'approccio relativamente sobrio di DMC nella revisione estetica. Nel mondo delle supercar elaborate, questo è degno di nota, poiché alcuni rappresentanti di questo settore tendono a non lasciare intatta quasi nessuna parte originale della carrozzeria. Al contrario, la Revuelto IE si ispira piuttosto da vicino ai progetti originali dei designer Lamborghini.

Lavoro di precisione con il carbonio

Tutti i nuovi componenti della carrozzeria sono realizzati in fibra di carbonio. All'anteriore, elementi aggiuntivi dello spoiler completano il paraurti di serie e dovrebbero aumentare la deportanza sull'asse anteriore. Ci sono anche parafanghi anteriori con elementi aerodinamici attivi e un cofano anteriore più leggero in carbonio. Le minigonne laterali ridisegnate fanno apparire l'italiano, già di per sé basso, ancora più schiacciato.

Particolarmente interessante è la costruzione del posteriore. DMC dota la Revuelto di un'ala posteriore aggiuntiva in carbonio, senza compromettere la funzione dello spoiler regolabile elettricamente di serie. Questo rimane utilizzabile in tutti i modi di guida. Anche il diffusore posteriore è stato rivisitato e ora presenta una terza pinna su ciascun lato.

Per una calzatura adeguata, DMC combina cerchi forgiati da 21 pollici sull'asse anteriore con quelli da 22 pollici al posteriore. Mentre all'anteriore si utilizzano pneumatici di dimensione 265/30 ZR 21, al posteriore sono montati pneumatici imponenti da 355/25 ZR 22. All'interno, il tuner lascia ampio spazio alla personalizzazione del cliente. Materiali, colori, cuciture e applicazioni in carbonio possono essere scelti individualmente.

Foto di: DMC

Maggiore potenza per il V12

Fortunatamente, DMC evita l'installazione di una sovralimentazione posteriore sul V12 da 6,5 litri. Il motore aspirato ad alto regime rimane tale, ma ora eroga 882 CV invece di 825 CV. Parallelamente, la coppia massima del dodici cilindri aumenta da 725 a 762 Nm.

I tre motori elettrici del sistema ibrido plug-in, di cui due azionano le ruote anteriori, rimangono invariati. La potenza di sistema è indicata da DMC in 1.073 CV. Con queste modifiche, il Revuelto IE dovrebbe accelerare da fermo a 100 km/h in 2,4 secondi, un decimo di secondo più veloce del modello di serie. La velocità massima dichiarata dal tuner è di 354 km/h.

Foto di: DMC

Considerando l'impegno tecnico, l'aumento delle prestazioni della Lamborghini risulta piuttosto contenuto. Tuttavia, in un veicolo che già di serie supera i 350 km/h, ulteriori decimi di secondo hanno un'importanza secondaria. Per la maggior parte dei potenziali clienti DMC, la personalizzazione estetica è probabilmente altrettanto interessante.

Chi desidera vedere dal vivo il Revuelto IE deve attualmente intraprendere un viaggio un po' più lungo. L'esemplare presentato da DMC è stato realizzato presso il partner commerciale libanese Fakhoury Motors e si trova a Beirut. Lì è disponibile anche per test drive giornalistici. Quanto costa la trasformazione di un Revuelto in Integrale Evoluzione non è ancora stato rivelato da DMC.

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Fonte: DMC

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