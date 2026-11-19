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Arval Italia: consulenza e proattività al centro della strategia di crescita

Il Direttore Generale di Arval Italia parla di Athlon, elettrificazione, intelligenza artificiale, servizi e visione a cinque anni

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Francesco Stazi

Di: Francesco Stazi

19 nov alle 15:00

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Con l'acquisizione di Athlon, Arval guarda a una flotta europea che si avvicina ai 2 milioni di veicoli. Per l'Italia significa soprattutto più competenze e più capacità di innovare: il peso di Athlon sul mercato locale è ridotto, circa un trentesimo della flotta di Arval.

Ne abbiamo parlato con Dario Casiraghi, Direttore Generale di Arval Italia. Il confronto ha toccato i tre prodotti di noleggio (Lungo Termine, Flex e Release), l'elettrificazione, l'uso di dati e intelligenza artificiale, il rapporto con officine e fornitori e la visione a cinque anni. Il punto di partenza è chiaro: Arval si definisce un'azienda di servizi, e su quelli costruisce offerta e margini.

CHI É

Dario Casiraghi

Milanese, è Direttore Generale di Arval Italia dal giugno 2022. Prima di entrare in Arval, nel 2015, ha lavorato oltre dieci anni in GE Capital. Nel gruppo ha guidato Arval Italy Fleet Services e l'area SME Solutions, dedicata a piccole e medie imprese e professionisti, poi nuovi servizi di mobilità e operations globali. Arval Italia fa parte del Gruppo BNP Paribas.

Come cambia la strategia di Arval dopo l'acquisizione di Athlon?

L'offerta si articola in Lungo Termine, Flex e Release, cosa cambia tra i tre prodotti?

L'elettrificazione sta prendendo piede tra i vostri clienti?

E l'intelligenza artificiale?

Quanto pesano i servizi sulla redditività?

I fornitori lamentano che il noleggio strappa prezzi bassi. Come rispondete?

Quanto pesano le politiche locali ed europee, ZTL comprese?

Come vede Arval tra cinque anni?

L'acquisizione di Athlon porta in dote una flotta di circa 2 milioni di veicoli in Europa. Come cambia la strategia di Arval, anche in Italia?

È un'operazione internazionale che dà slancio ad Arval nel suo obiettivo di restare leader della mobilità integrata nei prossimi anni. Athlon è complementare a noi: ha una forte competenza e un'attenzione al cliente che ritroviamo nel nostro modo di lavorare. Ha, inoltre, una presenza consolidata sul mercato europeo, quindi è un marchio conosciuto.

Possiamo innovare e diversificare facendo leva sulle peculiarità di ciascuna azienda, a beneficio di una proposta più integrata, più estesa e più innovativa. Significa volume, competenze e possibilità di innovare per dare al cliente più valore di oggi.

Arval, Servizi e proattività nel futuro del noleggio

Foto di: Arval

Sul piano locale le ricadute sono le stesse, dimensionate sulla nostra realtà: in termini di flotta Athlon in Italia è molto piccola, circa un trentesimo di Arval. C'è poi un altro aspetto, l'attenzione molto forte ai parametri di qualità, verso i clienti e verso i dipendenti. Su questo ci ritroviamo, e vogliamo portare avanti la cultura che ha caratterizzato Athlon finora.

L'offerta si articola in Lungo Termine, Flex e Release. Come si divide la domanda e che cosa cambia tra i tre prodotti?

Aggiungerei un'ulteriore segmentazione, quella tra B2B e B2C. La multicanalità è uno dei pilastri della strategia di Arval Italia: abbiamo costruito un impianto distributivo multicanale per incontrare bisogni diversi in base al tipo di cliente. Lavoriamo molto sull'intelligence di marketing per indirizzare sui canali migliori la proposta più adatta.

Il Lungo Termine è l'asse portante. Viene distribuito a livello corporate, PMI e privati, con penetrazione e canali diversi: alcuni più digitali, altri 'figital', cioè a metà tra digitale e fisico, altri fisici, con vendita diretta e indiretta.

Il Flex compie quasi dieci anni ed è la nostra offerta da 1 a 24 mesi. Risponde a una contingenza, a progetti o programmi a tempo. Lo usiamo molto con le aziende corporate che hanno commesse o bisogni limitati nel tempo e quindi chiedono flessibilità nella gestione dei mezzi. A volte fa da ponte tra il Lungo Termine e la sottoscrizione di un prodotto di mobilità.

Arval, Servizi e proattività nel futuro del noleggio

Foto di: Arval

Il Release è l'ultimo arrivato, ma ha già una buona penetrazione. Oggi lo concentriamo sui privati. È un accesso al noleggio più breve rispetto al Lungo Termine, con un prezzo più contenuto. I mezzi hanno al massimo quattro o cinque anni e hanno seguito un programma di manutenzione puntuale, che di fatto certifichiamo noi prima di rimetterli sul mercato.

Serve a chi non vuole impegnarsi per quattro anni, a chi guarda al prezzo, a chi vuole condizioni contrattuali su due anni per sperimentare. In un momento in cui il potere d'acquisto non migliora e le auto nuove costano sempre di più, chi investe nel re-engineering del prodotto e nella massimizzazione dell'asset può offrire soluzioni di questo tipo.

L'elettrificazione sta prendendo piede tra i vostri clienti? Immagino più tra le aziende che tra i privati

L'elettrificazione è parte integrante della nostra strategia degli ultimi cinque anni. Per noi significa soprattutto consulenza, per sostenere la transizione energetica. Oggi più di un terzo delle nostre vetture, che superano le 300mila, è elettrificato: PHEV, BEV e ibride.

Arval, Servizi e proattività nel futuro del noleggio

Foto di: Arval

Le grandi aziende hanno guidato lo sviluppo, aiutate dal fringe benefit che, negli anni, è cambiato e oggi favorisce chi sceglie un contratto PHEV o BEV, con un risparmio netto in busta paga. A questo si aggiungono gli obiettivi ESG, i bilanci di sostenibilità e le politiche interne dei gruppi. Le aziende preferiscono PHEV e BEV anche se costano un po' di più all'acquisto, perché hanno questi benefici.

Noi ci inseriamo con la consulenza, che non vale solo per le grandi aziende ma anche per il singolo privato. Abbiamo creato servizi complementari a supporto della transizione, come le politiche di ricarica, l'Energy Card e la consulenza specifica su veicoli elettrici e plug-in. Lo scopo è dare gli strumenti per una scelta consapevole. Per questo l'ingresso in vetture sempre più sostenibili deve essere graduale e ponderato sul bisogno reale del cliente.

E l'intelligenza artificiale? Sta entrando anche nella gestione delle flotte da parte dei clienti?

Direi che sta entrando più da parte di chi fornisce i servizi. Noi usiamo in modo sempre più strutturato il machine learning per analizzare i dati. Abbiamo un prodotto che si chiama Connected Car: tutta la nostra flotta è dotata di box che, con il consenso espresso e sottoscritto del cliente, ci permettono di analizzare il comportamento dei driver.

Arval, Servizi e proattività nel futuro del noleggio

Foto di: Arval

Poi torniamo dai clienti, piccoli, medi e grandi, con proposte per ottimizzare l'uso della mobilità e ridurre l'impatto dei costi. Già applichiamo modelli predittivi, che ci aiutano a indirizzare ai vari cluster di clienti le opzioni migliori del nostro portafoglio.

Oltre al noleggio vendete manutenzione, assicurazione, gestione delle flotte. Quanto pesano i servizi sulla redditività?

Ci sono altri servizi importanti, come la gestione delle gomme e la vettura sostitutiva. Dietro ci sono fornitori che cerchiamo di far evolvere, per trovare soluzioni sempre più innovative e rendere soddisfacente il percorso del cliente. Siamo un'azienda di servizi, e su quelli costruiamo proposta e marginalità. Non esiste un margine per singolo servizio: esiste un impianto che permette al cliente di accedere a ciò che sceglie nel modo più efficace, efficiente e ottimizzato possibile.

L'inflazione ce l'abbiamo anche noi, perché siamo innanzitutto acquirenti. La assorbiamo rivedendo di continuo i processi, per arrivare al cliente in modo proattivo ed evitare che alzi la mano per un bisogno. La strategia di Arval si riassume così: consulenza e proattività. Un esempio: un privato ha scelto un'auto elettrica e nell'anno dovrà fermarsi tre volte. Lo avvisiamo un mese prima, gli indichiamo un'officina vicino a casa, riduciamo al minimo il fermo grazie agli accordi con le officine.

Arval, Servizi e proattività nel futuro del noleggio

Foto di: Arval

I margini arrivano dal rivedere sistematicamente i processi di acquisto e di restituzione del servizio, in modo il più possibile semplice e veloce, con un percorso che il cliente riconosca come valore. Negli anni abbiamo usato alcune start-up che oggi sono diventate core business: servizi che prima si facevano al telefono e oggi sono completamente digitali.

Abbiamo un'attività proattiva di indirizzamento per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per il cambio gomme che copre buona parte del portafoglio. Sul cambio gomme la proattività è del 100%: indichiamo già al cliente dove andare, in che modo e con quali tempi. Il nostro mestiere è acquistare servizi e restituirli con un valore aggiunto.

I fornitori lamentano che il noleggio strappa prezzi bassi. Come rispondete?

Se c'è una filiera, la marginalità qualcuno deve averla. È un gioco di business, e la lamentela ha le sue ragioni. La nostra strategia è avere un buon potere d'acquisto e soprattutto creare partnership di valore. È ovvio che l'officina piccola, con pochi interventi, non trova valore nel lavorare con Arval, e Arval non deve ingaggiarla. Servono partnership di dimensioni commisurate che permettano economie di scala.

Quanto pesano le politiche locali ed europee, ZTL comprese? Le anticipate o aspettate il feedback dei clienti?

La risposta è 100% la prima. Abbiamo un osservatorio e una serie di fonti, governative e di mercato, che elaboriamo con un machine learning piuttosto complesso per indirizzare il prodotto dove c'è domanda. Sul privato elettrico sappiamo che ci sono cinque centri urbani dove ZTL, parcheggi e bollo creano domanda, e lo indirizziamo con canali di vendita che raggiungono quella clientela. Dove invece ci sono benefici legati a interventi governativi, il nostro approccio è consulenziale, tipicamente con le grandi aziende e i grandi parchi auto.

Arval, Servizi e proattività nel futuro del noleggio

Foto di: Arval

Il nostro mestiere è anticipare, o almeno essere aggiornati, sui cambiamenti di normativa e di offerta, sia governativi sia locali. Avendo una distribuzione multicanale molto presente sul territorio, per noi è fondamentale identificare prima il bisogno, per massimizzare la spesa e ridurre il rischio di collocazione dei prodotti».

Come vede Arval tra cinque anni: ancora noleggio di auto o fornitore di mobilità a 360 gradi?

Vedo un'evoluzione continua, basata su innovazione, semplificazione e digitalizzazione del servizio. L'asset resta al centro della nostra strategia. La multivita dell'asset è imprescindibile per garantire sostenibilità, economica e di prodotto, ai nostri clienti. Ci sarà ancora noleggio a lungo termine e sarà preponderante, ma lo stesso veicolo avrà più vite e più utilizzi: potrà fare Lungo Termine, poi Release, e potrà essere proposto al driver a fine contratto. Questo ci permetterà di avere prodotti più flessibili e più aderenti alle esigenze crescenti dei clienti.

Arval, Servizi e proattività nel futuro del noleggio

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In parallelo ottimizzeremo i processi con la digitalizzazione e la semplificazione, anche grazie a intelligenza artificiale e machine learning. Così saremo snelli, veloci e capaci di anticipare i bisogni dei clienti, che non si staccheranno dall'asset. Un veicolo con una vita più lunga soddisfa più esigenze con più prodotti e migliora il conto economico, a beneficio di soluzioni più integrate e più convenienti per il cliente finale.

A proposito di Arval

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Fonte: Arval

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