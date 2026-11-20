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La Ferrari di Jeremy Clarkson venduta a una cifra da record

La F355 GTS comprata nuova dal conduttore nel 1996 ha superato i 480.000 euro: nel 2025 era rimasta invenduta all’asta

Foto di: Jonathan Jacobs / RM Sotheby's

Di: Brian Potter

Tradotto da: Alberto Carmone

20 nov alle 11:00

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Jeremy Clarkson l’aveva definita "la migliore auto del mondo, di sempre". Un giudizio importante, ma qualcuno sembra averlo preso molto sul serio: la sua ex Ferrari F355 GTS è stata venduta per 405.000 sterline (oltre 480.000 euro) durante l’asta di Iconic Auctioneers al NEC Classic Motor Show di Birmingham.

Un risultato che supera nettamente la stima iniziale di 200.000-250.000 sterline. Secondo la casa d’aste, si tratta di un record mondiale per il modello nelle vendite dal vivo.

Prima la voleva verde, poi scelse il rosso

Clarkson acquistò la Ferrari nuova attraverso Maranello Sales, ricevendola nell’agosto 1996. Prima di confermare la configurazione, il conduttore aveva valutato una carrozzeria verde: un modo per distinguersi da chi sceglieva il più prevedibile rosso.

La Ferrari F355 GTS di Jeremy Clarkson

Gli interni della F355 GTS

Il cambio manuale

Foto Di: Jonathan Jacobs / RM Sotheby's

Foto Di: Jonathan Jacobs / RM Sotheby's

Alla fine, però, cedette anche lui al Rosso Corsa, abbinandolo alla pelle Crema, alla moquette rossa e ai sedili sportivi con struttura posteriore in carbonio. Questi ultimi, ordinati direttamente in fabbrica, aggiungono un elemento particolare a una configurazione altrimenti molto classica.

La vettura comparve più volte negli articoli di Clarkson per il Sunday Times, diventando familiare anche ai lettori. Il conduttore percorse circa 10.000 km, prima di regalarla attraverso un concorso del giornale.

Oggi quella vicenda è accompagnata da vari documenti: insieme all’auto sono state conservate la corrispondenza originale dell’ordine e la tessera di garanzia che identifica Clarkson come primo proprietario.

V8 originale e cambio manuale

L’esemplare ha percorso complessivamente 25.000 km. Conserva il motore originale e il cambio manuale a sei rapporti. La GTS aggiunge poi il tetto rigido asportabile, mentre sotto al cofano troviamo il 3.5 V8 aspirato da 380 CV.

Anche la manutenzione recente è documentata, con diversi interventi al motore, all'estetica e negli interni.

La Ferrari F355 GTS di Jeremy Clarkson sulle riviste

Foto di: Jonathan Jacobs / RM Sotheby's

Tra l'altro, il risultato assume un significato particolare considerando il precedente tentativo di vendita. Nel luglio 2025, la stessa Ferrari era rimasta invenduta, con una stima compresa tra 180.000 e 220.000 sterline. Ora, però, la F355 ha un nuovo proprietario e la sua storia può continuare.

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Fonte: Iconic Auctioneers

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