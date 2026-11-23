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Roma si prende il motor show d’inizio anno col Rome International Auto Expo 2028

Dal 18 al 27 febbraio 2028 la Fiera di Roma ospita Rome International Auto Expo, dieci giorni di esposizioni, test drive e incontri

Foto di: Salone Auto Torino

Fabio Gemelli

Di: Fabio Gemelli

23 nov alle 09:00

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Dal 18 al 27 febbraio 2028 la Fiera di Roma ospiterà la prima edizione di Rome International Auto Expo, nuovo motor show internazionale e annuale ideato da Andrea Levy. L'evento occuperà 10 padiglioni per 10 giorni, con due fine settimana aperti al pubblico.

Dopo la fine del Salone di Ginevra, l'Europa ritrova così a inizio anno un grande appuntamento internazionale, proprio nel periodo in cui l'industria presenta le novità di stagione. L'iniziativa affianca il Salone Auto Torino: all'aperto a settembre l'appuntamento nazionale, al chiuso a febbraio quello internazionale.

Spazi uguali per tutti i marchi

Gli spazi espositivi del Rome International Auto Expo partiranno da 240 mq fino a 800 mq per marchio, con le stesse condizioni sia per i nomi più prestigiosi sia per i nuovi protagonisti del mercato. Secondo gli organizzatori, la misura serve a bilanciare la spettacolarità degli stand con le automobili esposte, che restano le vere protagoniste insieme alle novità di prodotto.

Andrea Levy, ideatore di Rome International Auto Expo

Foto di: Salone Auto Torino

Gli investimenti contenuti dovrebbero rendere sostenibile la partecipazione ogni anno, per ogni costruttore. Andrea Levy, ideatore di Rome International Auto Expo, spiega così la logica della scelta: "Abbiamo creato un motor show sostenibile: con investimenti contenuti offre ai marchi la massima efficacia e, proprio perché è sostenibile, può essere annuale".

Il programma dei dieci giorni

Venerdì 18 febbraio 2028 si apre con la giornata dedicata a stampa e operatori: cerimonia inaugurale, anteprime mondiali ed europee, conferenze stampa dei marchi, incontri B2B, test drive riservati a flotte, noleggi e concessionari. Si aggiunge un forum internazionale sulla mobilità con case automobilistiche, associazioni, istituzioni e rappresentanze diplomatiche. Una sala stampa da 5.000 mq sarà attrezzata per giornalisti e uffici stampa dei marchi, con postazioni per la trasmissione immediata di foto e video.

Da sabato 19 a domenica 27 febbraio il programma prosegue con un padiglione dedicato al motorsport, le auto storiche, i grandi carrozzieri e designer italiani, oltre a talk e convegni. I visitatori potranno provare auto di tutte le motorizzazioni, elettriche, ibride, a motore termico di nuova generazione, a idrogeno, a biocarburanti e a carburanti sintetici, su circuiti da 3 e 5 chilometri e su un percorso off road e 4x4. La pista kart ospiterà sfide tra campioni di diversi sport.

La Fiera di Roma dispone di una fermata ferroviaria collegata ai padiglioni e si trova a pochi minuti dall'aeroporto di Fiumicino. Per i giorni dell'evento è previsto un piano di mobilità dedicato, con navette tra aeroporto, Fiera e hotel cittadini, collegamenti diretti dalla stazione Tiburtina e corse ferroviarie potenziate.

Le reazioni delle istituzioni

Geronimo La Russa, presidente dell'Automobile Club d'Italia, inquadra così il peso dell'evento per la Capitale: "Un importante appuntamento che trova come sede naturale Roma, con la sua capacità unica di mettere insieme istituzioni, produttori e pubblico". Secondo La Russa, la manifestazione unirà anche aspetti diversi dalla semplice esposizione: "A Roma si parlerà di mobilità, neutralità tecnologica, sicurezza, filiera italiana e di design […] Ma anche un'opportunità di business concreta per tutti gli addetti ai lavori di questo settore".

Geronimo La Russa, Presidente dell’Automobile Club d’Italia

Foto di: ACI

Andrea Levy porta nel progetto l'esperienza maturata con Parco Valentino, il MIMO Milano Monza Motor Show e il Salone Auto Torino, insieme alle relazioni costruite negli anni con i marchi italiani e internazionali. Il progetto completo di Rome International Auto Expo 2028 sarà presentato nel corso di una conferenza stampa di lancio a Roma, in programma a dicembre.

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