Home

Ferrari

News

Ferrari 296 Challenge Stradale: è un'auto da corsa omologata!

Zero ibrido, 670 CV, 1.330 kg, 617 kg di carico. Nata in simbiosi con la 296 Challenge Evo 2027.

Foto di: Ferrari

Flavio Atzori

Di: Flavio Atzori

21 nov alle 23:00

Aggiungi Motor1.com alle fonti preferite su Google

Condividi

I teli si aprono, e lo sguardo rimane bloccato per qualche istante. La percepisci a colpo d'occhio. Quest'auto segna un punto di rottura, un cambiamento importante. Perché intuisci, comprendi che davanti agli occhi ti ritrovi una vera e propria auto da corsa omologata.

"E' la rottura di un equilibrio questa" mi viene raccontato da chi quest'auto ne è un po' il papà. E io non fatico a comprenderlo: la Ferrari 296 Challenge Stradale è una macchina che già da fuori trasuda l'animo che guarda al cronometro.

Di più, è "la vettura di gamma con il legame più diretto con un'auto da competizione".

Niente ibrido, 670 CV, 1.330 kg e 617 kg di carico a 250 km/h. E' nata in simbiosi con la 296 Challenge Evo che dal 2027 correrà nel monomarca. Il prezzo? 291.000 euro.

La rottura di un equilibrio

"È un'auto fisica, diversa da guidare come principi. Non è come la 296 Speciale, che è più facile e immediata." In due frasi c'è già quasi tutto.

La Speciale è velocissima e, appunto, facile: la spinta elettrica la aiuta in uscita di curva, in derapata e in accelerazione pura. La Challenge Stradale rinuncia a tutto questo. Nessun modulo ibrido, nessun motore elettrico a riempire i vuoti. È un'auto dura e pura, con meno margine, che va guidata sfruttando l'aerodinamica. Una scelta voluta, non un effetto collaterale.

Ferrari 296 Challenge Stradale

Foto di: Ferrari

Del resto il legame con le corse è nel DNA di Maranello. Enzo Ferrari viveva per le gare, e all'inizio le stradali servivano soprattutto a sostenerle. Dal 1993 le corse sono aperte anche ai clienti, con il Ferrari Challenge: prima la 348, poi la F355, la 360 e tutte le altre. Questa è la stradale che più di tutte ci si avvicina.

Un V6, e nient'altro

Il motore è il V6 biturbo a 120° da 2.992 cm³ della 296, con le turbine dentro la V. Qui però lavora da solo: 670 CV a 8.000 giri, 740 Nm a 6.250 giri e limitatore a 8.500 giri. Per fare un paragone, la Challenge Evo da gara arriva a 700 CV.

Ferrari 296 Challenge Stradale

Foto di: Ferrari

Le turbine hanno le stesse dimensioni di prima e arrivano dalla 296 Challenge, insieme alle paratie termiche. Il lavoro si è concentrato su pressioni di sovralimentazione, variatori di fase e coibentazione: risultato, a parità di manovra la coppia dinamica cresce di oltre il 32% rispetto alla 296 GTB. E senza l'elettrico a smussare, la risposta all'acceleratore è netta.

Ferrari 296 Challenge Stradale

Foto di: Ferrari

Il doppia frizione a otto rapporti ha due anime. Quando si spinge usa le logiche della Challenge, con cambiate nell'ordine dei 170 millisecondi. Ai regimi bassi passa a una logica presa dalla SF90 XX Stradale, più fluida. E la voce sale fino a 8.500 giri, con terminali a doppia coda derivati dall'auto da corsa.

Le prestazioni? 2,8 secondi sullo 0-100, 7,9 sullo 0-200 e oltre 300 km/h di velocità massima. A Fiorano gira in 1'18"5.

Pesa come quella da gara

Il peso a secco è di 1.330 kg con i contenuti opzionali: 140 kg in meno della 296 GTB e lo stesso valore della 296 Challenge Evo. Il rapporto peso/potenza è di 1,98 kg/CV.

Ferrari 296 Challenge Stradale

Foto di: Ferrari

Il conto parte dall'addio a batteria e motore elettrico e passa per una trasmissione dedicata, con albero e carter alleggeriti. Poi c'è il carbonio: ala posteriore, mostrina del cofano, pannelli porta in un unico pezzo senza bracciolo né tasca. I sedili tubolari in carbonio pesano il 25% in meno dei racing standard e, a richiesta, per la prima volta su una Ferrari di gamma si possono togliere i rivestimenti fino a lasciare il telaio in parte a vista.

Piatta come una tavola

Se c'è un numero che racconta come si guida, è questo: rollio ridotto del 68% rispetto alla 296 GTB. La prestazione laterale cresce del 7% e la stabilità del 34%.

Le molle sono rigide circa il doppio, tanto da richiedere una seconda molla in serie alla principale: uno schema racing preso dalla Challenge Evo. Gli ammortizzatori semiattivi hanno due livelli di estensione in più, per lasciare un minimo di morbidezza anche su strada. Le gomme sono Pirelli P Zero R e la semi-slick P Zero Trofeo RS, sviluppate apposta per lei.

Ferrari 296 Challenge Stradale

Foto di: Ferrari

Senza frenata rigenerativa, tutto il lavoro passa ai carboceramici da 398 x 38 mm davanti e 380 x 34 mm dietro: da 200 km/h a zero bastano 101 metri. Il controllo dello slittamento è predittivo e tarato per la pista, una prima volta per una Ferrari stradale, e a coordinare tutto c'è il sistema FIVE derivato dalla F80.

617 kg d'aria (e niente collo di cigno)

Il dato chiave dell'aerodinamica è 617 kg di carico verticale a 250 km/h, il 72% in più della 296 GTB. Lo generano lo splitter allungato e allargato, i flick curvi sul paraurti, il fondo completamente chiuso e i generatori di vortici. Gli aero damper, due condotti che collegano il fondo alla parte alta della carrozzeria, tengono il carico stabile quando il muso si abbassa in frenata.

L'ala posteriore fissa deriva da quella della Challenge Evo e da sola vale 270 kg. A differenza dell'auto da gara, però, non è a collo di cigno: i piloni la reggono da sotto per rispettare le omologazioni stradali, a cominciare da quelle degli Stati Uniti.

Bella, ma graffiata

Il Centro Stile guidato da Flavio Manzoni ha preso la pulizia delle linee della 296 e l'ha graffiata. L'inserto tecnico sul cofano, l'ala sospesa tra due "chele" sul paraurti come sulla Evo, la rete metallica nera al posteriore e il diffusore a due chiglie raccontano tutti la stessa cosa: qui la forma insegue il contenuto.

Chi vuole renderla unica può scegliere una livrea dedicata, cerchi in tre finiture opache e perfino gomme con inserti colorati, grazie alla Pirelli Color Edition. Il prezzo è di 291.000 euro.

A proposito di Ferrari

La Ferrari 499P Modificata fa la storia a quota 8,9 milioni di euro

12Cilindri Manuale: la Ferrari che evolve il cambio manuale

Fotogallery: Ferrari 296 Challenge Stradale

25

Fonte: Ferrari

Foto di: Motor1.com Staff

Vogliamo la tua opinione!

Cosa vorresti vedere su Motor1.com?

Partecipa al nostro sondaggio di 3 minuti.

- Il team di Motor1.com

Condividi questa notizia

DI TENDENZA





Ferrari 296 Challenge Stradale: è un'auto da corsa omologata!





Omoda 7 (2026), perché comprarla e perché no





Land Rover 2027: tutte le novità in arrivo





Il nuovo ibrido Honda debutta su un SUV 7 posti

Ultime notizie

Ferrari 296 Challenge Stradale: è un'auto da corsa omologata! 21 nov - Nuove auto

Land Rover 2027: tutte le novità in arrivo 21 nov - Anticipazioni

La Fiat da famiglia che conquistò il Mondiale rally 21 nov - Auto e Storia

Omoda 7 (2026), perché comprarla e perché no 21 nov - Perché Comprarla

Il nuovo ibrido Honda debutta su un SUV 7 posti 20 nov - Nuove auto

Il SUV con motore benzina, elettrico e volante a scomparsa 20 nov - Nuove auto

XPeng G9L, un'elettrica che ricarica in 12 minuti 20 nov - Prove su strada

Consigliati per te





La Ferrari di Jeremy Clarkson venduta a una cifra da record





Land Rover 2027: tutte le novità in arrivo





Le auto di GTA 6 sono vere, una è in vendita





La Fiat da famiglia che conquistò il Mondiale rally





Ferrari, così la storia ispira le nuove forme del Cavallino





Omoda 7 (2026), perché comprarla e perché no





La Ferrari 12Cilindri di Novitec sembra ancora più bella