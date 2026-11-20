Home
BYD
News
Il SUV con motore benzina, elettrico e volante a scomparsa
Debutta la Fang Cheng Bao Ti 9, con volante pieghevole per quando non si vuole guidare
Foto di: BYD
Massimo Grassi
Di: Massimo Grassi
20 nov alle 18:00
Aggiungi Motor1.com alle fonti preferite su Google
- (https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fit.motor1.com%2Fnews%2F816277%2Fbyd-fang-cheng-bao-ti9%2F&text=Il%20SUV%20con%20motore%20benzina%2C%20elettrico%20e%20volante%20a%20scomparsa&via=motor1italia)
- Copia
Condividi
Solitamente siamo abituati a parlare di quanto ci mette il tetto, in tela o lamiera, di una cabrio a ripiegarsi. In questo caso c'è un altro elemento capace di celarsi o meno: il volante. Succede sulla nuova BYD Fang Cheng Bao Ti 9, SUV ibrido plug-in di grandi dimensioni appena presentato in Cina.
Non pensate però a un'auto a guida autonoma: il volante retrattile funziona infatti solo a veicolo fermo. Il resto della scheda tecnica racconta un SUV pensato per percorrere lunghe distanze senza fermarsi quasi mai a fare benzina. Il prezzo di partenza in Cina è di 279.900 yuan, circa 39.000 euro al cambio attuale. Il Ti 9 sarà disponibile in tre configurazioni, con una batteria LFP di nuova generazione capace di ricaricarsi dal 10% al 97% in appena nove minuti.
Con volante o senza?
Le tre configurazioni disponibili per la BYD Fang Chang Bao Ti 9 sono 4WD Max a 279.900 yuan, 4WD Ultra a 299.900 yuan e Foldable Smart Cabin, la più cara, a 329.900 yuan nonché l'unica a montare il volante retrattile. Si tratta di un elemento in gradi formato da più pezzi, unito a uno sterzo by wire (privo quindi di collegamenti meccanici) che a SUV fermo può ripiegarsi ed entrare nella plancia, mentre si può far comparire un tavolino. Una soluzione scenografica utile per quando si ricaricano le batterie.
9
Fonte: BYD
Il SUV cinese è lungo 5,27 metri, con passo di 3,13. Sono dimensioni che lo collocano fra i modelli più grandi mai realizzati da Fang Cheng Bao, sub-brand premium di BYD.
Sotto il cofano lavora un 1.5 turbo abbinato a due motori elettrici, per una potenza combinata di 400 kW (536 CV) e 0-100 km/h in 4,8 ", un tempo più da sportiva che da SUV 6 posti. A bordo lavora anche "God's Eye B", il sistema di guida assistita di BYD basato su sensori LiDAR.
BYD Fang Cheng Bao Ti 9
Foto Di: BYD
BYD Fang Cheng Bao Ti 9
Foto Di: BYD
Autonomia e ricarica del BYD Fang Cheng Bao Ti 9
L'autonomia in sola modalità elettrica tocca i 400 km secondo il ciclo cinese CLTC, ben più permissivo rispetto al nostro WLTP, mentre quella combinata arriva fino a 1.630 km. Ad alimentare i motori elettrici ci pensa una batteria LFP Blade 2.0 da 66,48 kWh che, tramite le colonnine Flash Charging da 1.500 kW, passa dal 10% al 70% in cinque minuti e dal 10% al 97% in nove minuti.
Per ora non è stato annunciato alcun arrivo del Ti 9 in Europa.
Leggi anche
Se l'auto guida da sola, a cosa serve il volante?
BYD sta preparando una rivale della smart #2
Vogliamo la tua opinione!
Cosa vorresti vedere su Motor1.com?
Partecipa al nostro sondaggio di 3 minuti.
- Il team di Motor1.com
Condividi questa notizia
- (https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fit.motor1.com%2Fnews%2F816277%2Fbyd-fang-cheng-bao-ti9%2F&text=Il%20SUV%20con%20motore%20benzina%2C%20elettrico%20e%20volante%20a%20scomparsa&via=motor1italia)
- Copia
DI TENDENZA
XPeng G9L, un'elettrica che ricarica in 12 minuti
Il SUV anti-cinese è questo: la prova della Kia Seltos ibrida
Omoda 2027, tutte le novità in arrivo
Cattivissima biposto 3 porte da 362 CV: Volkswagen ID. Polo GTI Clubsport
Ultime notizie
- Il SUV con motore benzina, elettrico e volante a scomparsa 20 nov - Nuove auto
- XPeng G9L, un'elettrica che ricarica in 12 minuti 20 nov - Prove su strada
- Opel e Leapmotor firmano un accordo di cooperazione ufficiale 20 nov - Attualità e mercato
- Se l'auto guida da sola, a cosa serve il volante? 20 nov - Design
- Ford Transit City, nato per la città prezzi e dotazioni: si parte dalla promo di 26.850 euro 20 nov - Veicoli Commerciali
- La Porsche 550 Spyder è tornata. Ma è molto più piccola 20 nov - Curiosità
- Omoda 2027, tutte le novità in arrivo 20 nov - Anticipazioni
Consigliati per te
BYD sta preparando una rivale della smart #2
XPeng G9L, un'elettrica che ricarica in 12 minuti
Offerta BYD Dolphin G DM-i, quanto conviene?
Opel e Leapmotor firmano un accordo di cooperazione ufficiale
Le auto più vendute d'Italia a ottobre 2026: la classifica
Se l'auto guida da sola, a cosa serve il volante?
Il pick-up ibrido plug-in da 436 CV va forte sia nel fango sia su asfalto, la prova del BYD Shark