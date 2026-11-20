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Se l'auto guida da sola, a cosa serve il volante?

Possiamo già guidare senza mani, ma non senza guardare la strada: mi chiedo se sia arrivato il momento di ripensare la plancia.

Foto di: Motor1 Italia visual (AI-assisted)

Sergio Chierici

Di: Sergio Chierici

20 nov alle 16:00

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Guidare un'automobile senza toccare il volante non è più fantascienza. Su alcune vetture è già possibile, almeno in determinate condizioni, ma c'è un particolare curioso: mentre l'auto controlla la strada, una telecamera controlla noi, verificando che siamo sempre pronti a intervenire.

E allora viene spontaneo chiedersi perché continuiamo a progettare abitacoli con un posto di guida tradizionale, un volante al centro della strumentazione e comandi dedicati esclusivamente al conducente. La guida assistita potrebbe cambiare non soltanto il nostro modo di viaggiare, ma anche il design degli interni.

Mani libere, ma occhi sulla strada

Con Ford BlueCruise, già disponibile anche in Italia, si possono togliere le mani dal volante sulle autostrade abilitate. Sistemi analoghi sono offerti da BMW e General Motors: l'auto controlla sterzo, acceleratore e freni, mentre una telecamera verifica l'attenzione del conducente.

Anche Mercedes-Benz ha appena annunciato nuove funzioni hands-free e di assistenza nei percorsi urbani. Sono sistemi di livello 2: chi guida rimane responsabile. Il livello 3 può invece consentire di distogliere lo sguardo, ma soltanto entro condizioni operative molto precise.

Nella recente BMW iX3 M60 la plancia tradizionale è sostituita con il Panoramic Vision, alla base del parabrezza. Anche con l'Highway Assistant, il volante rimane protagonista del posto di guida, sottolineando il rapporto fra assistenza elettronica e piacere di guidare.

Foto di: BMW

Nel sistema Mercedes MB-Drive, la telecamera che sorveglia l'attenzione del conducente è integrata nel bordo superiore dello schermo centrale, diventando parte della nuova architettura digitale della plancia. Una soluzione discreta, che permette la guida assistita senza modificare la disposizione tradizionale del volante e dei comandi.

Foto di: Mercedes-Benz

Quando il guidatore diventa passeggero

I robotaxi rappresentano un passo ulteriore. Negli Stati Uniti, Waymo trasporta già passeggeri senza conducente, mentre Zoox utilizza veicoli progettati appositamente, privi di volante e pedaliera. Qui il design non deve più organizzare lo spazio intorno al conducente, ma progettare un ambiente destinato esclusivamente ai passeggeri, come avviene su un autobus o un treno: sono il comfort, la sicurezza e la relazione fra gli occupanti a determinarne forme e disposizione.

L'idea non è nuova, ed ha diversi esempi: pensiamo alla Mercedes-Benz F 015 del 2015 che proponeva un salotto con sedili girevoli e volante a scomparsa, oppure all'Audi Aicon del 2017 che eliminava completamente i comandi di guida. Due visioni dell'automobile come spazio da abitare, prima ancora che da guidare.

Progettato espressamente per il trasporto autonomo, il robotaxi Zoox rinuncia completamente a volante e pedaliera. I sedili contrapposti trasformano l'abitacolo in uno spazio condiviso, nel quale non esiste più una posizione privilegiata per il guidatore.

La concept F 015 Mercedes del 2015 immaginava già un abitacolo trasformabile, con quattro sedili girevoli e volante a scomparsa. Durante la guida autonoma, lo spazio interno poteva diventare un salotto, anticipando un rapporto completamente diverso con l'automobile.

Volante mobile, cloche o videogame?

Già nel 2014 la Rinspeed XchangE aveva mostrato un volante capace di spostarsi verso il centro della plancia, grazie allo steer-by-wire. Oggi la Lexus RZ propone una cloche senza collegamento meccanico alle ruote, dimostrando che il comando tradizionale può cambiare forma.

La Peugeot Polygon Concept sviluppa in altro modo questa idea con l'Hypersquare, un comando quadrangolare che ricorda quello di un videogioco. Lo steer-by-wire non rende necessariamente autonoma l'auto, per la quale è previsto comunque un comando di guida, ma libera il progettista da molti vincoli meccanici e apre nuove possibilità per il design.

Nella Rinspeed XchangE del 2014, grazie allo sterzo by-wire, il volante poteva essere spostato dalla posizione tradizionale al centro della plancia, liberando spazio per i passeggeri. Una soluzione che immaginava la tecnologia come occasione per ripensare completamente l'abitacolo.

La Peugeot Polygon Concept ha visto il debutto dell'Hypersquare, cioè un comando quadrangolare, simile a un controller da videogioco, che sostituisce il volante circolare. Abbinato allo sterzo by-wire, permette di ripensare forme ed ergonomia del posto di guida, senza rinunciare al coinvolgimento del conducente. Potrebbe essere il volante delle Peugeot di serie.

E il piacere di guida?

Rimane però una questione fondamentale: l'automobile non è soltanto un mezzo di trasporto. Per molti automobilisti il piacere nasce proprio dal contatto con volante, pedali e strada. Anche un comando elettronico dovrà quindi restituire sensazioni convincenti, non soltanto eseguire ordini.

Forse le plance del futuro non dovranno scegliere fra guida autonoma e tradizionale, ma permetterci di passare dall'una all'altra. Il vero cambiamento potrebbe essere proprio questo: non eliminare il piacere di guidare, ma lasciare finalmente a noi la possibilità di scegliere quando farlo.

Il futuro del posto di guida

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Fonte: Motor1 Italy

Foto di: Motor1.com Staff

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