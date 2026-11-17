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Mercedes, la guida assistita fa un passo avanti. Ecco cosa cambia (BOZZA)

Le nuove funzioni debuttano con MB.DRIVE e potranno essere installate anche successivamente tramite aggiornamento OTA

Foto di: Mercedes-Benz

Cristiano Fortini

Di: Cristiano Fortini

17 nov alle 09:00

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Mercedes prepara nuovi sistemi di assistenza alla guida. Entro il 2027 arriveranno la guida senza mani in autostrada e un assistente capace di gestire anche incroci e semafori.

La casa tedesca amplia la propria offerta di sistemi di assistenza alla guida con due importanti novità. La prima riguarda la possibilità di viaggiare in autostrada senza tenere le mani sul volante, fino a 130 km/h, con l'auto in grado di cambiare corsia autonomamente.

La seconda è MB.DRIVE ASSIST PRO, una tecnologia più evoluta che punta ad assistere il conducente anche nei percorsi urbani, gestendo operazioni come le svolte agli incroci e le ripartenze ai semafori.

Le nuove funzioni debutteranno in Germania e negli Stati Uniti tra la fine del 2026 e la prima metà del 2027. Saranno introdotte gradualmente sui modelli Mercedes-Benz compatibili e potranno essere acquistate anche da chi possiede già un'auto predisposta, attraverso un aggiornamento software da remoto.

Mercedes, in autostrada arrivano i cambi di corsia automatici

La prima novità si chiama Hands-free Assist e, come suggerisce il nome, permette di viaggiare senza tenere le mani sul volante. La funzione sarà utilizzabile in autostrada, fino a 130 km/h e quando le condizioni lo consentono, alleggerendo il lavoro del conducente soprattutto durante i viaggi più lunghi.

Cambi di corsia automatici

Foto di: Mercedes-Benz

A questa tecnologia si affianca Proactive Lane Change Assist, che permette alla vettura di effettuare autonomamente i cambi di corsia. Non sarà necessario impartire un comando per ogni manovra: l'auto potrà spostarsi per superare un veicolo più lento oppure prepararsi a imboccare un'uscita, seguendo le indicazioni del navigatore.

In Germania entrambe le funzioni arriveranno entro la fine del 2026. Negli Stati Uniti, invece, Hands-free Assist sarà introdotto progressivamente nel corso del 2027.

Mercedes MB.DRIVE ASSIST PRO, come funziona

Il passo successivo si chiama MB.DRIVE ASSIST PRO e porta l'assistenza alla guida anche fuori dalle autostrade. Il sistema è progettato per seguire il conducente lungo tutto il percorso, intervenendo anche nelle situazioni tipiche della guida in città.

Test di guida punto a punto Mercedes-Benz MB.Drive

Foto di: Mercedes-Benz

Tra le funzioni previste ci sono i cambi di corsia, il posizionamento nella corsia corretta, le svolte agli incroci e la gestione delle fermate e delle ripartenze ai semafori. Per attivarlo basta premere un pulsante sul volante, dopo aver impostato una destinazione sul navigatore.

Dal punto di vista tecnico, il sistema si affida a 27 sensori, suddivisi tra 10 telecamere, cinque radar e 12 sensori a ultrasuoni. Le informazioni raccolte vengono elaborate da un computer con una potenza di calcolo dichiarata di 254 TOPS. La tecnologia è già presente in Cina, dove ha debuttato con la nuova CLA alla fine del 2025.

Quando arrivano i nuovi sistemi Mercedes

Prima della distribuzione generale, Mercedes darà ad alcuni clienti la possibilità di provare le nuove tecnologie attraverso un programma di accesso anticipato, previsto a partire da dicembre 2026.

In Germania saranno coinvolte Stoccarda e Monaco di Baviera, mentre negli Stati Uniti il programma partirà dalla California. In quest'ultimo caso sarà possibile provare sia MB.DRIVE ASSIST PRO sia Hands-free Assist.

Fotogallery: Test di guida punto a punto Mercedes-Benz MB.Drive

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Fonte: Mercedes-Benz

Tutti i sistemi si basano su MB.OS, il sistema operativo sviluppato da Mercedes-Benz che permette di gestire le funzioni dell'auto e di introdurre nuove possibilità attraverso aggiornamenti software da remoto.

La Casa tedesca precisa comunque che si tratta di sistemi di assistenza alla guida e non di guida autonoma. Anche quando le mani possono essere tolte dal volante, il conducente deve continuare a controllare la strada ed essere pronto a intervenire in qualsiasi momento.

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