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Volkswagen Golf GTI Rabbit : una versione nostalgica per gli USA

Ha tante "chicche" interessanti, ma manca ancora il cambio manuale

Foto di: Volkswagen

Di: Adrian Padeanu

Tradotto da: Fabio Gemelli

23 nov alle 10:00

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Buone notizie: Volkswagen sta riportando in vita il nome Rabbit per una versione speciale della Golf GTI del 2027. Il modello destinato al mercato statunitense rende omaggio alla Rabbit originale, che ha contribuito a introdurre la Golf agli acquirenti americani, aggiungendo un look distintivo e diversi aggiornamenti di equipaggiamento desiderabili.

Il cambiamento più evidente è la vernice Dark Moss Green Metallic. Se sembra familiare, è perché Volkswagen l'ha presa in prestito dalla Golf GTI Edition 50 europea per dare alla hot hatch una personalità diversa. L'azienda ha optato per un trattamento nero esteso, sostituendo gli usuali accenti rossi con dettagli neri sulla griglia, sui fari, sulle ruote, sulle calotte degli specchietti e sul tetto. Un emblema cromato del Rabbit sul portellone fornisce un tocco finale nostalgico, mentre i badge neri sono presi dalla Golf R Black Edition.

Attenzione, l'edizione speciale riceve anche più di qualche modifica estetica. Volkswagen ha preso in prestito alcuni equipaggiamenti dalle versioni GTI più costose, inclusi cerchi da 19 pollici e pneumatici estivi al posto dei pneumatici per tutte le stagioni montati sulla GTI S di base. Più importante, la Rabbit Edition viene fornita con il Dynamic Chassis Control (DCC) a smorzamento adattivo, aggiungendo un ulteriore livello di regolabilità alle sospensioni.

Non cercate un terzo pedale

All'interno, l'edizione speciale presenta rivestimenti ispirati alla Golf GTI Clubsport, un'altra hot hatch speciale che l'America si è persa. Gli aggiornamenti rendono la Rabbit Edition più di un semplice pacchetto estetico, sebbene Volkswagen non abbia reinventato la ricetta meccanica.

Volkswagen Golf GTI Rabbit Edition (2027)

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Fonte: Volkswagen

Sotto il cofano, gli acquirenti trovano il familiare motore turbo da 2.0 litri a quattro cilindri. La Golf GTI standard per il mercato statunitense sviluppa 241 CV ed è abbinata esclusivamente a un cambio automatico a doppia frizione a sette rapporti. Purtroppo, il cambio manuale non tornerà.

Volkswagen non ha annunciato alcun potenziamento aggiuntivo per la Rabbit Edition, quindi l'attrattiva è principalmente il suo stile distintivo e l'equipaggiamento del telaio aggiornato dalle versioni di fascia alta. Per ora, l'America non avrà ancora la Clubsport o la GTE ibrida plug-in, e possiamo solo sognare che la station wagon torni. Quest'ultima è ancora disponibile come modello R in Europa, e per molti, sarebbe la Golf ideale.

Potrebbe Essere L'Ultima Edizione Speciale Assemblata a Wolfsburg?

C'è un altro motivo per cui la Rabbit Edition merita attenzione. Potrebbe finire per essere una delle ultime edizioni speciali della Golf GTI assemblate a Wolfsburg, in Germania. Volkswagen prevede di spostare la produzione della Golf a combustione a Puebla, in Messico, nel 2027 mentre prepara la sua sede tedesca a concentrarsi maggiormente sugli EV.

Volkswagen Golf GTI Rabbit Edition (2027), il logo posteriore

Foto di: Volkswagen

Il cambio di fabbrica potrebbe anche permettere a Volkswagen di apportare ulteriori modifiche alla ormai datata ottava generazione della Golf. La Mk8 ha ricevuto il suo restyling all'inizio del 2024, ma un altro giro di aggiornamenti non sarebbe del tutto sorprendente se il modello rimarrà in vendita fino al prossimo decennio. Un secondo restyling potrebbe portare uno stile e una tecnologia rivisti, ma c'è un cambiamento interno che vorremmo particolarmente vedere: più pulsanti fisici.

Volkswagen ha già iniziato ad ascoltare il feedback dei clienti, riportando i pulsanti convenzionali sul volante e aggiungendo controlli fisici nei modelli più recenti. Si spera che la prossima iterazione della Golf segua l'esempio. L'attuale approccio pesante sui touchscreen non è esattamente ideale quando si cerca di regolare qualcosa mentre si guida con entusiasmo.

La Golf GTI Rabbit Edition è Solo per gli Stati Uniti

Nel frattempo, la Rabbit Edition è programmata per essere messa in vendita negli Stati Uniti nel secondo trimestre del 2027, con i prezzi ancora segreti. Tuttavia, possiamo fare un'ipotesi ragionata. Costerà più dei 36.230 dollari che Volkswagen chiede per la S, ma meno dei 40.420 dollari che chiede per la SE.

Prima che arrivi dai concessionari, avete tempo fino al 29 novembre per vederla al Salone dell'Auto di Los Angeles. Se non potete farlo, Volkswagen esporrà la Golf GTI Rabbit Edition al Motoring Coffee a West LA dal 30 novembre al 4 dicembre e al South OC Cars and Coffee il 5 dicembre.

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