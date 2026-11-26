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Come sarà il nuovo SUV Jaguar

Dopo la Type 01 potrebbe essere il turno della Type 02, un mega SUV elettrico da 1.000 CV

Foto di: Motor1.com

Alberto Carmone

Di: Alberto Carmone

26 nov alle 13:00

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Dopo la granturismo, potrebbe essere il momento di una Jaguar più alta e spaziosa. Il nuovo corso elettrico del marchio britannico dovrebbe infatti proseguire con un SUV, che affiancherebbe la Type 01 mantenendone buona parte delle soluzioni tecniche e del linguaggio stilistico.

Il nostro render immagina proprio questa Type 02, un nome ancora da confermare per un modello che potrebbe arrivare dal 2028. L’idea sarebbe trasferire le proporzioni scenografiche della GT su una carrozzeria più versatile, conservando un’impostazione prevalentemente stradale.

Stesso stile, ma più spazio a bordo

Nel nostro disegno, la parentela con la Type 01 si riconoscerebbe soprattutto davanti. Il cofano rimarrebbe lungo e quasi orizzontale, mentre i fari sottili lascerebbero spazio a un’ampia superficie centrale percorsa da elementi orizzontali.

Jaguar Type 02 (2028), il render di Motor1.com

Foto di: Motor1.com

La fiancata avrebbe superfici pulite, maniglie a filo e una linea di cintura alta. Le ruote di grandi dimensioni, con un disegno quasi pieno, contribuiscono all’effetto aerodinamico e alla presenza della vettura, senza ricorrere a passaruota particolarmente elaborati.

A cambiare maggiormente sarebbe la parte superiore della carrozzeria. Il tetto si allungherebbe verso il posteriore, con una vetratura laterale continua e un montante finale massiccio. Ne deriverebbe una silhouette a metà tra una grande familiare rialzata e un SUV, con proporzioni meno convenzionali rispetto a quelle di una sport utility tradizionale.

L’inserto color bronzo dietro la ruota anteriore aggiungerebbe un richiamo alle finiture della nuova famiglia Jaguar.

Un salotto lussuoso

L’interno potrebbe seguire la stessa impostazione della granturismo, adattandola a una seduta più alta e a una maggiore facilità di accesso.

Sulla Type 01, una struttura centrale attraversa l’intero abitacolo, dividendolo in quattro spazi individuali. La plancia sottile e le finiture longitudinali accentuano questa architettura, accompagnata da materiali e tonalità ispirati al travertino e ai tessuti artigianali.

Jaguar Type 01, gli interni

Foto di: Jaguar

Il SUV potrebbe riprenderne l’atmosfera, ma sarebbe presto per attribuirgli la stessa configurazione a quattro posti. In realtà, infatti, una maggiore versatilità della zona posteriore sarebbe coerente con il ruolo del modello.

Tra le tecnologie trasferibili ci sarebbero lo schermo OLED da 24", il touchscreen centrale da 7" per le funzioni principali e l’impianto Jaguar Immersive Sound System.

Tre motori e oltre 1.000 CV?

Il collegamento più importante sarebbe sotto la carrozzeria. La Type 02 dovrebbe utilizzare la Jaguar Electric Architecture, o JEA, già sviluppata per la Type 01 e destinata ai successivi modelli del marchio.

La GT offre un riferimento tecnico notevole: tre motori elettrici, trazione integrale e gestione della coppia Intelligent Torque Vectoring, con un massimo di 1.030 CV e 1.365 Nm. Jaguar dichiara uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi e una ripresa da 100 a 180 km/h in 4 secondi.

Il sistema comprende un’architettura a 850 volt e una batteria da 118 kWh utilizzabili, per un’autonomia WLTP prevista fino a 720 km. La ricarica rapida raggiunge i 350 kW e permette alla Type 01 di recuperare fino a 320 km in 13 minuti.

Queste soluzioni potrebbero costituire la base del SUV, ma prestazioni e percorrenze cambierebbero con peso, altezza e aerodinamica. Per conoscere i numeri della Type 02 servirebbe quindi attendere il progetto definitivo. Intanto, aspettiamo le prime consegne della Type 01, previste nella seconda metà del 2027.

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Fotogallery: Jaguar Type 02 (2028), il render di Motor1.com

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Fonte: Motor1.com

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