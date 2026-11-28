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Veicoli commerciali leggeri, ottobre giù del 10% ma gli elettrici tengono al 5,1%

In Italia i veicoli commerciali elettrici puri raggiungono il 5,1% di quota, mentre il diesel resta dominante ma perde terreno

Foto di: Motor1 Italia

Francesco Stazi

Di: Francesco Stazi

28 nov alle 10:30

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Il mercato italiano dei veicoli commerciali leggeri chiude ottobre con 15.574 immatricolazioni, il 10,1% in meno rispetto alle 17.317 dello stesso mese del 2025. Nei primi dieci mesi del 2026 il totale sale a 150.445 unità, in calo del 5,4% sulle 158.958 dell'anno precedente.

Le immatricolazioni di veicoli commerciali elettrici puri toccano il 5,1% del mercato a ottobre, contro il 3,3% di un anno fa. Il dato è in lieve calo rispetto al 5,3% di settembre, quando il settore mostrava già segnali di difficoltà tra incentivi ed elettrico.

Chi compra (e chi smette di comprare) furgoni

I privati, che comprendono famiglie e piccole imprese individuali, scendono ma recuperano due decimi di quota, al 14,3% nel mese (14,6% nel cumulato).

Le autoimmatricolazioni crescono invece sia in volume sia in quota, salendo al 10,5% a ottobre e al 9,9% nei dieci mesi. Il 74% di questi passaggi fa capo a soli quattro marchi dello stesso gruppo costruttore.

Il noleggio a lungo termine è il canale più colpito. Perde quasi un terzo dei volumi e scende al 27,4% di quota, con un crollo marcato delle società captive, cioè quelle di diretta emanazione delle case auto.

Il noleggio a breve termine va invece in controtendenza e guadagna un quinto delle immatricolazioni, arrivando al 5,6% di quota nel mese. Enti e società restano il canale principale, al 42,2% del totale.

Diesel ancora dominante, ibridi in crescita

Il diesel resta la motorizzazione di gran lunga più diffusa ma perde terreno, scendendo al 75,1% di quota a ottobre (-6,5 punti) e al 77,4% nel cumulato.

La benzina inverte invece la tendenza e recupera, salendo al 4,4% nel mese. Il GPL si ferma all'1,7%, mentre i veicoli plug-in arrivano all'1,8% di quota mensile.

Gli ibridi guadagnano tre punti di quota nel mese e coprono l'11,9% del totale, contro il 10,9% dei primi dieci mesi. I BEV, come detto, salgono al 5,1% a ottobre ma restano al 4,0% nel cumulato, in flessione di 0,4 punti sull'anno precedente.

Infografica UNRAE Veicoli Commerciali Ottobre 2026

Foto di: UNRAE

Il nuovo target UE al 35% per il 2030

Il 4 novembre la Commissione Ambiente (ENVI) del Parlamento europeo ha votato la revisione del pacchetto automotive per i veicoli commerciali leggeri. Il testo fissa il taglio delle emissioni di CO2 al 35% entro il 2030 rispetto ai livelli 2021, contro il 50% ipotizzato inizialmente e il 40% proposto dalla Commissione Europea, e all'80% entro il 2035, superando l'azzeramento totale previsto in precedenza.

Il testo passa ora all'Eurocamera, che dovrebbe votarlo in plenaria a dicembre, prima del confronto finale tra i governi dell'Unione.

Per Roberto Pietrantonio, presidente di UNRAE, il voto va nella direzione giusta.

"Accogliamo con favore l'esito del voto in Commissione ENVI del Parlamento europeo, che accoglie la traiettoria di un percorso di decarbonizzazione pragmatico e su misura per i furgoni, sostenuta da UNRAE in linea con ACEA".

Pietrantonio chiede però passi concreti anche in Italia.

"Per supportare concretamente la transizione del comparto servono leve operative certe: estendere ai veicoli commerciali le misure di potenziamento della rete già dedicate ai mezzi pesanti, abbattere i costi di ricarica e attivare un credito d'imposta al 50% per incentivare le installazioni private di colonnine rapide oltre i 70 kW nel triennio 2027-2029".

Il presidente UNRAE ha anche chiesto scadenze di verifica quinquennali, per i periodi 2025-2029 e 2030-2034, per allineare gli obblighi di legge ai cicli industriali delle imprese.

Così nei mesi precedenti

Mercato furgoni Luglio e Agosto 2026, gli incentivi trainano

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Fotogallery: Mercato Furgoni 2026

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Fonte: Motor1 Italy

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