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Pirelli lancia il Cyber Tyre negli USA

Il sistema Cyber Tyre di Pirelli debutta a Las Vegas, sfrutta sensori nel battistrada e dialoga con l’elettronica della Pagani Utopia Roadster

Foto di: Motor1 Italia

Massimo Grassi

Di: Massimo Grassi

23 nov alle 17:30

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Pirelli ha presentato negli Stati Uniti il Cyber Tyre, la tecnologia che trasforma lo pneumatico in un sistema capace di raccogliere dati e comunicarli in tempo reale all'elettronica dell'auto. L'evento si è tenuto sul circuito del Las Vegas Motor Speedway, in occasione del Gran Premio di Formula 1 di cui Pirelli è fornitore unico di gomme dal 2011.

Lo pneumatico sarà prodotto anche nello stabilimento di Rome, in Georgia. Pirelli vi aveva già annunciato a settembre un piano di investimenti da circa 1,2 miliardi di dollari, destinato ad ampliare la fabbrica.

Perché Rome, in Georgia

Il programma parte nel 2027. Porterà la capacità produttiva del sito fino a circa 6 milioni di pneumatici car all'anno nel 2033, con la creazione di circa 1.000 nuovi posti di lavoro. L'ampliamento prevede sia l'evoluzione della produzione robotizzata MIRS sia un nuovo impianto tradizionale automatizzato per pneumatici premium.

Pirelli Cyber Tyre

Foto di: Pirelli

Rome diventa così un polo tecnologico per gli Stati Uniti, il mercato in cui Pirelli ha investito per la fascia alta del listino. La fabbrica rientra nella strategia local-for-local dell'azienda, che produce cioè nei mercati dove vende.

Come funziona il Pirelli Cyber Tyre

Un sensore nella parte interna del battistrada raccoglie l'identificazione dello pneumatico, la pressione, la temperatura e i dati accelerometrici. Le informazioni viaggiano via Bluetooth e vengono elaborate in tempo reale da software e algoritmi proprietari Pirelli, che le trasformano in funzioni utili all'elettronica di bordo.

La Pagani Utopia Roadster è la prima auto a montare di serie i Pirelli Cyber Tyre

Foto di: Pirelli

Nella dimostrazione in pista, il sistema ha mostrato come ottimizzare il controllo di trazione: la centralina riceve l'identificazione della gomma montata e adatta di conseguenza il traction control. Nella frenata ABS, invece, il Cyber Tyre fornisce il punto di massima aderenza del pneumatico, riducendo gli spazi di frenata. L'integrazione con i sistemi ABS, ESP e controllo di trazione nasce dalla collaborazione tra Pirelli e Bosch.

Protagonista dell'evento è stata anche la Pagani Utopia Roadster, la prima vettura al mondo a montare il Cyber Tyre come equipaggiamento di serie. Ogni pneumatico dialoga con l'elettronica di bordo: la vettura usa calibrazioni specifiche in base alla gomma montata e interviene sulla gestione della coppia secondo tipologia e temperatura della gomma. Il guidatore, intanto, riceve informazioni dedicate sull'infotainment.

Pirelli Cyber Tyre

Foto di: Pirelli

Le due applicazioni della tecnologia

Oltre al dialogo diretto con l'auto, il Cyber Tyre può contribuire al monitoraggio delle infrastrutture stradali: i dati raccolti dai pneumatici aiutano a individuare criticità sull'asfalto e a pianificare la manutenzione. Il pneumatico è l'unico punto di contatto tra il veicolo e la strada, quindi questo ruolo dovrebbe crescere con la diffusione della guida autonoma.

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