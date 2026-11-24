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L'industria automotive rischia una nuova crisi dei chip. Colpa dell'intelligenza artificiale

Secondo Mobility Global la produzione mondiale potrebbe dover fare i conti con la carenza di semiconduttori. Servono all'AI

Filippo Einaudi

Di: Filippo Einaudi

24 nov alle 08:00

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In un intervento a VTM 2026, la business convention della mobilità organizzata a Torino dal 23 al 25 novembre, la società di analisi Mobility Global spiega cosa ci si aspetta per il futuro dell'industria automobilistica in generale e l'industria automobilistica europea in generale. Lo scenario è di crescita, ma non mancano ostacoli da superare.

Le minacce non arrivano soltanto dalla concorrenza delle Case cinesi o dalle difficoltà della transizione elettrica, ma anche dall'intelligenza artificiale, la cui espansione rischia di innescare una nuova crisi dei chip. Come quella che, in un recente passato, ha fermato le fabbriche di tutto il mondo. Ma andiamo con ordine.

L'auto elettrica traina la crescita

L'allarme arriva da Matteo Martini di Mobility Global, intervenuto alla conferenza inaugurale di VTM - Vehicle & Transportation Technology Innovation Meetings - di Torino. Secondo le previsioni presentate da Martini, la produzione mondiale di veicoli leggeri potrebbe raggiungere 95 milioni di unità entro il 2029. A sostenere questa crescita sarà anche l'elettrificazione: entro il 2031 le auto completamente elettriche dovrebbero rappresentare più di un terzo della produzione globale.

La produzione di Volvo EX60

Foto di: Volvo

Si tratta però di uno scenario soggetto a diverse incognite, tra cui la disponibilità di semiconduttori, componenti indispensabili per le automobili moderne. Il settore ha già affrontato una grave carenza di chip tra il 2020 e il 2022, con rallentamenti produttivi, chiusure temporanee degli stabilimenti e ritardi nelle consegne. Ora il problema potrebbe ripresentarsi, anche se per ragioni differenti.

Il problema è l'intelligenza artificiale

A mettere sotto pressione il mercato dei semiconduttori è soprattutto la crescente domanda dei data center dedicati all'intelligenza artificiale. I grandi produttori stanno privilegiando componenti più redditizi, destinando una quota crescente della capacità produttiva a questo mercato. Il risultato è una minore disponibilità di alcuni tipi di chip utilizzati nell'automotive, in particolare le memorie DRAM impiegate nei sistemi di infotainment e di assistenza alla guida.

Xpeng e l’intelligenza artificiale nelle auto in Europa

Foto di: Xpeng

Secondo Mobility Global, alcune componenti per applicazioni automobilistiche hanno già registrato aumenti di prezzo del 70% su base annua all'inizio del 2026. Le tensioni potrebbero proseguire nel 2027 e nel 2028.

L'auto elettrica ha fame di chip

Se da un lato le vetture a batteria trascineranno la produzione, dall'altro potrebbero rendere più difficile superare questa possibile crisi dei semiconduttori. Perché le auto elettriche richiedono mediamente un numero di semiconduttori superiore rispetto ai modelli termici. Secondo Mobility Global, il rapporto può arrivare a circa due volte e mezzo, soprattutto per la presenza dell'elettronica di potenza utilizzata nella gestione della batteria e del motore elettrico.

Motore elettrico BMW Neue Klasse

Foto di: BMW

Questo non significa che le elettriche siano necessariamente più vulnerabili a una crisi che coinvolgerà anche le auto tradizionali. Tuttavia, la crescente diffusione dell'elettronica e delle architetture software-defined rende la continuità delle forniture sempre più importante.

Al momento non si registrano interruzioni produttive diffuse legate alle memorie DRAM, ma le difficoltà di approvvigionamento e l'aumento dei costi potrebbero ostacolare la crescita prevista per i prossimi anni. Siamo avvisati.

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