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Cupra porta l’audio 3D di Sennheiser sulla nuova Tribe Edition di Leon e Terramar
La serie speciale Tribe Edition Sennheiser debutta da novembre su tutte le motorizzazioni di Cupra Leon, Leon Sportstourer e Terramar
Foto di: Cupra
Fabio Gemelli
Di: Fabio Gemelli
24 nov alle 09:00
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Cupra aggiorna la gamma Tribe Edition con un sistema audio sviluppato insieme a Sennheiser, disponibile su Leon, Leon Sportstourer e Terramar. L'allestimento, già proposto in una prima versione, si arricchisce di contenuti estetici e tecnici e arriva sul mercato da novembre 2026.
La novità più rilevante riguarda l'impianto audio. Su Terramar debutta il Sennheiser AMBEO Immersive Sound System, già montato anche su Cupra Tavascan: dodici altoparlanti, tecnologia integrata nel tetto e quattro attuatori lungo il padiglione, con un amplificatore da 670 W.
Il sistema audio dei tre modelli
Su Leon e Leon Sportstourer il sistema si chiama Immersive by Sennheiser e usa una configurazione diversa: dodici altoparlanti premium, un subwoofer ad alte prestazioni e un amplificatore DSP da 390 W. La potenza installata è quindi inferiore rispetto a quella di Terramar, coerente con un impianto pensato per un assetto più compatto.
Cupra Terramar Tribe Edition Sennheiser
Cupra Leon Tribe Edition Sennheiser
Cupra Leon Sportstourer Tribe Edition Sennheiser
Foto Di: Cupra
Foto Di: Cupra
Entrambe le soluzioni puntano a ricreare un paesaggio sonoro tridimensionale nell'abitacolo. Cupra vuole così rendere più ricca l'esperienza d'ascolto durante la guida.
Si tratta della stessa tecnologia già vista su Tavascan, qui estesa all'intera gamma Tribe Edition.
Design esterno e interni
Gli esterni cambiano con due nuove tinte: Manhattan Grey Matt debutta su Leon e Leon Sportstourer, mentre Timanfaya Grey è riservata a Terramar. Completano il quadro i cerchi in lega neri, i loghi e le scritte in Dark Chrome e il montante B inciso al laser, elementi già presenti sulla prima Tribe Edition e qui confermati.
Cupra Terramar Tribe Edition Sennheiser, gli interni
Cupra Leon Tribe Edition Sennheiser, gli interni
Foto Di: Cupra
Foto Di: Cupra
All'interno i sedili usano la tecnologia 3D Knitting, una lavorazione a maglia tridimensionale senza cuciture, in una combinazione di grigio neutro e nero. Sulla versione italiana i sedili anteriori sono avvolgenti, riscaldabili e regolabili elettricamente, e fanno parte della dotazione di serie insieme alla vernice metallizzata e al pacchetto Edge.
Dotazioni e cerchi per l'Italia
Per il mercato italiano la gamma Tribe Edition aggiunge cerchi in lega specifici: da 19" Mistral Black per Leon e da 20" Gravity Sport Black Matt per Terramar, entrambi con lavorazione machined. Restano di serie anche i loghi e il lettering Cupra in Dark Chrome già descritti negli esterni.
La Tribe Edition Sennheiser sarà disponibile con tutte le motorizzazioni previste per Leon, Leon Sportstourer e Terramar a partire da novembre 2026. Cupra non ha ancora comunicato i prezzi del nuovo allestimento per il mercato italiano.
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