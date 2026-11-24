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Questa Jeep abbandonata nei boschi per decenni torna a muoversi

Una Jeep Willys CJ-5 del 1958 sequestrata ottiene una nuova guarnizione della testa e col motore sbloccato torna a muoversi

Di: Brian Potter

Tradotto da: Fabio Gemelli

24 nov alle 14:00

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Una Willys Jeep del 1958 è rimasta ad arrugginire nei boschi per anni prima che qualcuno pensasse che valesse la pena salvarla. Il suo motore era completamente bloccato, il pavimento era marcio e topi e ragni avevano preso il controllo dell'abitacolo.

Lo YouTuber di 99 Projects ha deciso di portarla a casa comunque. Ha portato con sé un amico e un camion militare da cinque tonnellate, sapendo perfettamente che il motore non si sarebbe avviato.

Trascinare una CJ-5 bloccata fuori dal bosco

Il precedente proprietario affermava che la Jeep avesse funzionato solo pochi anni prima. Il nuovo proprietario ha ipotizzato, in base alla ruggine e al marciume, che fosse rimasta intoccata per cinque o dieci anni, senza una data precisa.

1958 Jeep Willys abbandonata nella foresta

Foto di: 99 Projects (YouTube)

Una piastra dati ha confermato che si trattava di un CJ-5 del 1958, il modello civile che ha sostituito la M38A1 a parafango rotondo e che è rimasto in produzione fino al 1983. Ne sono stati costruiti oltre 600.000 in quel periodo.

Portarla fuori è stata la parte facile dato che le ruote della Jeep giravano ancora. La squadra l'ha incatenata, trascinata in posizione e l'ha caricata sul cassone del camion senza troppi problemi.

Al ritorno in officina, i danni apparivano peggiori da vicino. Il pavimento era arrugginito, il cambio era bloccato e l'abitacolo era diventato un nido per roditori e più ragni di quanti chiunque desiderasse trovare.

Libera Il Motore E Farlo Funzionare

Il livello dell'olio sembrava a posto, ma una chiave inglese sull'albero motore non lo faceva muovere. Togliendo le candele si è visto che i cilindri erano pieni di corrosione e detriti, e uno sembrava molto peggio degli altri.

Guarnizione della testata consumata su Jeep Willys del 1958 abbandonata

Foto Di: 99 Projects (YouTube)

Cilindri del motore immersi su Jeep Willys del 1958 abbandonata

Foto di: 99 Projects (YouTube)

Una mistura di gasolio e acetone è stato lasciato agire per tutta la notte, poi un altro giro di pressione, e ancora niente si è mosso. Smontando la testata del cilindro si è finalmente scoperto il vero problema: forte ruggine in un cilindro e una guarnizione della testata bruciata sotto di esso.

Il proprietario ha pulito il cilindro, sbloccato il motore a mano e installato una nuova guarnizione della testata che è costata 22 dollari. Quella singola riparazione ha fatto girare di nuovo l'albero motore dopo anni di blocco.

Far partire effettivamente il motore ha richiesto più tempo che liberarlo. Un motorino d'avviamento difettoso, un ingranaggio della corona arrugginito, un serbatoio del carburante che perdeva e un cablaggio che ha preso fuoco a metà tentativo dovevano tutti essere sistemati prima che il motore potesse mantenere il minimo.

Il primo giro dopo anni

Con i problemi di carburante e accensione finalmente risolti, la vecchia CJ-5 funzionava abbastanza bene per un vero test. Il suo proprietario lo ha portato su un sentiero boschivo accidentato dove si è mosso con la propria potenza per la prima volta in anni.

La visibilità attraverso il parabrezza sporco era scarsa e il sentiero lasciava poco spazio per manovrare, ma la Jeep ha continuato a marciare per tutto il percorso. Anche i fari si sono accesi, un dettaglio che ha preoccupato il proprietario dato quanto problemi avesse già causato il sistema elettrico.

Il pavimento arrugginito e i problemi estetici sono ancora lì, intatti. Il motore bloccato che nessuno si aspettava di far girare di nuovo era in funzione, e il passo di 206 cm che definiva il primo CJ-5 lo ha portato lungo il sentiero.

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Fonte: 99 Projects (YouTube) via Guessing Headlights

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