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Hot Wheels completa la griglia F1 2026 con l'arrivo di Audi e Cadillac

Il marchio Mattel amplia la linea ufficiale dedicata al Circus con tutte le undici scuderie, nuovi set da esposizione e piste

Foto di: Hot Wheels

Cristiano Fortini

Di: Cristiano Fortini

25 nov alle 12:00

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La collaborazione tra Hot Wheels e la Formula 1 compie un importante passo avanti, portando nel mondo del modellismo e del collezionismo l'intera griglia di partenza della stagione 2026.

Grazie a un significativo ampliamento della gamma ufficiale, il celebre marchio del gruppo Mattel integra ora anche le monoposto dei due nuovi ingressi nel campionato mondiale, ovvero Cadillac e Audi, completando così lo schieramento delle undici scuderie impegnate in pista.

Novità Hot Wheels X F1 2026

L'obiettivo dell'operazione è duplice, puntando sia a soddisfare i collezionisti più esigenti con riproduzioni curate nei minimi dettagli, sia a coinvolgere le famiglie e le nuove generazioni attraverso il gioco dinamico.

Sul fronte delle novità di prodotto, la proposta spazia dal modellismo statico di alta gamma fino alle piste pensate per le sfide dirette. La linea Hot Wheels Premium Formula 1 in scala 1:64 si arricchisce di modellini singoli in metallo pressofuso e di speciali confezioni doppie, pensate per riunire nello stesso box entrambi i piloti titolari di ciascuna scuderia.

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Fonte: Hot Wheels

Per chi invece desidera una panoramica completa del mondiale, arriva il Set da esposizione Formula 1 Stagione 2026, una collezione esclusiva in prevendita su Mattel Creations a partire dal 4 dicembre 2026 che raccoglie tutte e undici le monoposto nelle loro livree ufficiali, accompagnate da un tappetino espositivo bifacciale.

Per il 2027 Hot Wheels pensa a piste e caricature

Guardando al 2027, l'offerta si allargherà ulteriormente verso l'azione e la creatività. Nella primavera del prossimo anno debutteranno infatti i nuovi circuiti Hot Wheels Racing Formula 1, tra cui spicca il tracciato Elimination Race progettato per ricreare l'adrenalina dei duelli fianco a fianco.

Hot Wheels X F1

Foto di: Hot Wheels

Nel corso dello stesso anno arriverà inoltre nei principali punti vendita la collezione Silver Series Tooned Formula 1, una serie che reinterpreta tutte e undici le monoposto in chiave ironica con proporzioni caricaturali ed esagerate, pur mantenendo loghi ufficiali, dettagli degli sponsor, decorazioni aerodinamiche e i colori dei caschi dei rispettivi piloti.

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