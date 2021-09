Dalla strada alla vetrinetta. Hot Wheels ha avviato un concorso per trasformare la propria auto in un modellino in scala 1:64. E non si tratterà di un esemplare unico: l’auto vincitrice del concorso "Hot Wheels Legends Tour" entrerà a far parte della gamma di prodotti del 2022. Ecco come prendere parte all’iniziativa.

Un vero e proprio “Mondiale Hot Wheels”

Il concorso è aperto a tutte le auto “classiche, modificate o da competizione che racchiudono in sé lo spirito Hot Wheels”. Per partecipare è necessario inviare un video della propria auto entro il 1° ottobre 2021 al sito dedicato all’evento Hot Wheels Legends Tour.

L’iniziativa riguarda i mercati del Regno Unito, Giappone, Messico, Germania e Stati Uniti. Quindi no, noi italiani - anche se in possesso di auto da sogno - non potremo partecipare.

La prima fase incoronerà i vincitori nazionali, mentre nelle finali nazionali verrà deciso il modellino che entrerà in produzione nel 2022.

Modellini sempre più speciali

Conoscendo la tipologia di modellini, quasi tutti caratterizzati da un look eccentrico ed elaborato, c’è da credere che l’iniziativa riguarda delle auto veramente speciali. Niente modelli di serie dunque. Per capire quali criteri muovo la giuria basta pensare che 2020 ha vinto un'incredibile Pontiac Trans Am modificata, l'auto protagonista della copertina.

In ogni caso, il vincitore per il Regno Unito verrà decretato il 14 ottobre e nella giuria ci sarà anche l’ex designer di Jaguar Ian Callum, il quale ha commentato così la sua nomina:

“Hot Wheels cattura la libertà creativa e lo spirito ribelle di ogni designer. I modellini mi riportano alla mia gioventù quando pensavo ‘perché le vere auto non possono essere come le Hot Wheels?’. Concorsi come questo ispirano tante generazioni e generano entusiasmo”.

Così la gamma dei mitici modellini è destinata ad allargarsi sempre di più. Tra le ultime aggiunte ricordiamo il Ford F-150 Raptor del 2017 in scala 1:64 e il futuristico Tesla Cybertruck radiocomandato anche in scala 1:10.

Il video della finale 2020