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Lisily, il nuovo noleggio auto che promette consegne in 15 giorni

Il nuovo brand di Mobility Ecolution offre Easy to Go fino a 18 mesi e Tailor Made per soluzioni più personalizzate in tutta Italia

Foto di: Lisily

Massimo Grassi

Di: Massimo Grassi

24 nov alle 18:00

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Un nuovo marchio di noleggio auto a lungo termine debutta sul mercato italiano, con una flotta già operativa di 900 veicoli. Si chiama Lisily e promette un focus privilegiato sui clienti privati e, soprattutto, consegne veloci, con la promessa dell'auto in 15 giorni.

L'azienda, guidata dal CEO Angelo Simone, punta a far crescere il parco mezzi fino a 1.950 unità entro i prossimi 12 mesi e a raggiungere quota 2.500 veicoli su tutto il territorio nazionale nel 2028. Una crescita che vuole passare anche da accordi con altri operatori del settore e da nuovi servizi, come l'abbonamento alla mobilità, la vendita online e programmi di membership.

Lisily, come funziona

Lisily si rivolge a privati, ma anche a titolari di partita IVA e piccole e medie imprese con due linee di prodotto. Si parte con Easy to Go, che propone contratti fino a 18 mesi pensati per chi cerca una soluzione semplice e immediata, con consegna entro 15 giorni lavorativi. Le offerte si chiamano:

Small: 18 mesi, 13.000 km, copertura assicurativa obbligatoria, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale h24, un driver incluso

Medium: 18 mesi, 27.000 km, copertura assicurativa completa con penali standard, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale h24, due driver autorizzati, restituzione auto dopo 12 mesi

Large: 18 mesi, 40.000 km, copertura assicurativa completa senza penali, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale h24, tre driver autorizzati, auto sostitutiva, restituzione auto dopo 12 mesi.

Per chi invece vuole qualcosa in più c'è la formula Tailor Made, costruita sulle esigenze specifiche di utilizzo del veicolo.

Il sito di Lisily

Foto di: Lisily

Tutto passa naturalmente dall'online: si inizia dal portale di Lisily, dove si configura l'offerta scegliendo durata del contratto, percorrenza annua, fascia di spesa e caratteristiche dell'auto o del veicolo commerciale leggero. Al termine della configurazione un consulente dedicato ricontatta ogni cliente per affinare la scelta, guidandolo anche in caso di dubbi su tipo di powertrain e non solo. Al termine del percorso le pratiche di credito vengono evase mediamente in 2-3 giorni lavorativi.

Non finisce con la consegna

Lisily punta forte non solo su un percorso di scelta del veicolo, ma su un'assistenza puntuale ai clienti. La consegna del veicolo per esempio avviene in punti selezionati, anche a domicilio, con incaricati che illustrano le funzionalità dell'auto, garantendo poi un contatto diretto con un referente dedicato durante tutta la durata del contratto.

"Il mercato del noleggio è cresciuto molto negli ultimi anni, ma crediamo che esistano ancora ampi margini per migliorare la qualità dell'esperienza offerta ai clienti, a partire dalla consegna del veicolo", ha dichiarato Angelo Simone, CEO di Lisily. "Non vogliamo limitarci a proporre un'auto a condizioni competitive, ma costruire un rapporto basato sull'ascolto reale, sulla disponibilità e sulla capacità di dare risposte concrete alle esigenze delle persone", ha aggiunto.

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