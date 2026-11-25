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Suzuki torna con la Nuova Ignis. E cambia tutto!

3,57 metri, 91 CV, LFP da 26 kWh: la Ignis arriva nel 2027 e potrà essere un riferimento per l'E-Car europea... ma Saluta l'ALLGRIP

Foto di: Suzuki

Flavio Atzori

Di: Flavio Atzori

25 nov alle 12:01

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Suzuki punta in...piccolo. La Casa giapponese ha deciso di riaffacciarsi al segmento A con la nuova Suzuki Ignis e lo fa stravolgendo il concetto di un prodotto che in 26 anni di carriera è sempre stata precorritrice. Citycar a trazione integrale, pioniera del mild hybrid accessibile, simbolo di funzionalità, la Ignis torna in veste di citycar elettrica di segmento A, la prima compatta a batteria che la Casa di Hamamatsu destina ai mercati di tutto il mondo.

Presentata online in anteprima mondiale, l'obiettivo dichiarato è chiaro: vuol rendere semplice il passaggio all'elettrico, puntando su una fascia, quella dell'utilizzo cittadino, che per molti è l'utilizzo chiave di una vettura a batteria. E questa Ignis potrebbe significare ancora di più: un esempio per come potrebbero essere le E-Car europee con regole che, ancora oggi, prevedono delle maglie ancora ampie. È infatti lunga 3,57 metri, ha quattro posti, un motore da 91 CV e una batteria LFP da 26 kWh. Le vendite in Europa partiranno progressivamente dall'estate 2027.

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Nuova Suzuki Ignis 2027: gli esterni

Le forme sono quelle di una piccola monovolume dagli spigoli netti: muso corto, fiancata quasi verticale, linea di spalla che sale verso il posteriore e tetto dall'effetto sospeso, sottolineato, nelle foto ufficiali, dalla verniciatura bicolore con padiglione nero.

Fotogallery: Suzuki Ignis 2027

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Fonte: Suzuki

Davanti non c'è una vera calandra e a caratterizzare il frontale sono i gruppi ottici a LED, che come quelli posteriori hanno una grafica luminosa ispirata alle cifre dei display digitali: una firma pensata per rendere la Ignis riconoscibile al primo sguardo. Completano il quadro i passaruota e le protezioni inferiori in plastica nera e i cerchi da 15 pollici con pneumatici 175/65.

Nelle proporzioni la nuova Ignis ricorda da vicino la concept Vision e-Sky mostrata da Suzuki al Japan Mobility Show 2025, ma è stata messa a punto per i mercati globali: prima del debutto è stata provata su strade pubbliche in Europa e in altri continenti, in città e sui percorsi ricchi di curve, e i dati raccolti sono serviti per tarare erogazione e telaio.

Gli interni della Suzuki Ignis (2027)

Foto Di: Suzuki

Gli interni della Suzuki Ignis (2027)

Foto Di: Suzuki

Nuova Suzuki Ignis 2027: le dimensioni

Lunghezza Larghezza Altezza Passo 3,57 metri 1,57 metri 1,64 metri 2,46 metri

Rispetto alla Ignis mild hybrid uscita di scena nel 2025, la nuova è più corta di 13 cm e più stretta di 12,5 cm, ma più alta di 3 cm e con un passo leggermente più lungo: le ruote sono spinte agli angoli per ricavare spazio a bordo. L'altezza minima da terra è di 150 mm e il raggio minimo di sterzata di appena 4,5 metri.

Nuova Ignis Ignis (2020-2025) Differenza Lunghezza 3.570 mm 3.700 mm -130 mm Larghezza 1.565 mm 1.690 mm -125 mm Altezza 1.635 mm 1.605 mm +30 mm Passo 2.460 mm 2.435 mm +25 mm

Nuova Suzuki Ignis 2027: gli interni

Dentro la linea arrotondata della plancia prosegue senza interruzioni nei pannelli porta. Davanti al guidatore c'è un ampio pannello che riunisce in un'unica cornice la strumentazione digitale e lo schermo touch dell'infotainment, mentre sotto corre una fascia chiara con un vano portaoggetti dal disegno ispirato alla lavorazione della ceramica. Suzuki non ha ancora comunicato la diagonale degli schermi.

Suzuki Ignis (2027)

Foto Di: Suzuki

Suzuki Ignis (2027)

Foto Di: Suzuki

Il selettore della trasmissione sporge dalla parte centrale della plancia e lascia libero il tunnel, sfruttato per un vano a giorno, mentre la selleria delle foto ufficiali è in tessuto bicolore.

I posti omologati sono quattro. La capacità del bagagliaio invece non è ancora stata dichiarata.

Nuova Suzuki Ignis 2027: il motore

A muovere la nuova Ignis è il Suzuki eAxle, un'unità che riunisce motore elettrico, inverter e riduttore. La trazione è a due ruote motrici, quindi addio alla versione integrale ALLGRIP che aveva distinto la vecchia Ignis tra le citycar. La batteria è al litio-ferro-fosfato (LFP), elemento questo interessante perché un pacco batteria piccolo non ha bisogno di troppi picchi di carica quanto di stabilità.

Potenza massima Coppia massima Batteria Trazione 67 kW (91 CV) 133 Nm 26 kWh LFP 2WD

La base è la piattaforma HEARTECT-e, sviluppata da Suzuki apposta per le auto a batteria: gli accumulatori sono sistemati sotto la scocca, a vantaggio di leggerezza, rigidità e spazio interno. Anche le sospensioni sono specifiche per questa piattaforma, mentre l'impianto frenante ha dischi ventilati davanti e tamburi dietro.

Per recuperare più energia e semplificare la guida ci sono la frenata rigenerativa-idraulica con servofreno elettrico e la funzione "one pedal", con cui si accelera e si rallenta usando solo l'acceleratore. Quest'ultima, però, non sarà disponibile su tutte le versioni.

Suzuki Ignis (2027): Dettagli

Foto Di: Suzuki

Suzuki Ignis (2027)

Foto Di: Suzuki

Nuova Suzuki Ignis 2027: il prezzo

La commercializzazione partirà gradualmente in Europa e negli altri mercati a partire dall'estate 2027. Prezzi, allestimenti e dotazioni per l'Italia non sono ancora stati annunciati. Quando arriverà, la Ignis entrerà in un segmento che si sta riempiendo di citycar a batteria, dove troverà rivali come Dacia Spring, Leapmotor T03 e la nuova Renault Twingo elettrica.

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