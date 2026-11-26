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La piccola Land Cruiser di Toyota si prepara allo sterrato

Kuhl Racing aggiorna il SUV con pneumatici più robusti, paraurti più massicci e sì, persino un compressore

Foto di: Kuhl Racing

Di: Jeff Perez

Tradotto da: Fabio Gemelli

26 nov alle 09:00

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È un peccato che la Toyota non porti la nuova FJ Cruiser negli Stati Uniti. Il piccolo fuoristrada sarebbe un rivale perfetto per i Ford Bronco Sport e Subaru Forester del mondo. Invece, dobbiamo ammirarlo da lontano, e stiamo davvero ammirando questa nuova versione modificata.

Il tuner giapponese Kuhl Racing sta lavorando su una versione più robusta della FJ Cruiser. L'azienda ha rivelato un pacchetto di aggiornamenti estensivi per il compatto fuoristrada, completo di sospensioni rialzate, pneumatici robusti, paraurti ridisegnati e una serie di aggiornamenti stilistici ispirati al retro. Ora sembra un vero e proprio piccolo Land Cruiser.

Il pacchetto, chiamato Iron Build, prende il design squadrato dell'FJ e lo spinge ulteriormente verso il tradizionale terreno fuoristrada. Aggiunge aggiornamenti alle sospensioni fuoristrada, modifiche alla carrozzeria, ruote più grandi e persino un compressore per gli acquirenti che desiderano più potenza. È ancora nella fase concettuale per ora, ma Kuhl spera di portarlo su strada presto.

La Land Cruiser FJ con un look più aggressivo

I cambiamenti più grandi sono nella parte anteriore della Toyota Land Cruiser FJ, dove Kuhl sostituisce il paraurti di fabbrica con una configurazione molto più robusta, completa di una piastra anti incastro sotto la scocca. Il SUV fuoristrada si trova anche più in alto grazie a un kit di sollevamento, facendo spazio per pneumatici fuoristrada più grandi.

Kuhl Racing Toyota FJ Cruiser Aggiornamento Off-Road

Foto di: Kuhl Racing

Kuhl abbina le sospensioni rialzate a ruote da 18 pollici avvolte in pneumatici Dunlop Grantrek. Gli acquirenti in cerca di qualcosa di un po' più aggressivo possono anche optare per ruote più grandi da 20 o 22 pollici. Il tuner sta sviluppando una protezione frontale in acciaio con una barra luminosa a LED integrata, mentre i fari rotondi opzionali aggiungono un tocco retrò.

Foto Di: Kuhl Racing

Foto di: Kuhl Racing

La parte posteriore riceve un'attenzione simile, con un paraurti ridisegnato che si abbina meglio alla parte anteriore più aggressiva della Toyota. Kuhl sta anche sviluppando una configurazione di ruota di scorta montata sul retro, portapacchi, spoiler terminale del tetto e un sistema di scarico quadruplo. Anche i coprisedili personalizzati fanno parte degli accessori pianificati, offrendo ai proprietari diversi modi per personalizzare l'interno.

I piani di Kuhl si estendono oltre le solite ruote e carrozzerie aftermarket. L'azienda sta sviluppando un sistema di sospensioni regolabili e un sistema frenante più grande, e persino un kit compressore per il motore.

Il Pacchetto Completo Costa Circa 6.500 €

Il piano di personalizzazione completa Iron Build di Kuhl ha un prezzo giapponese di 1.032.130 yen, che equivale a circa 6.475 euro agli attuali tassi di cambio. Compresa la Land Cruiser FJ stessa, il pacchetto completo parte da 5.250.000 yen, ovvero circa 33.020 euro.

Onestamente, non male. Il sollevamento, le ruote, i pneumatici, i paraurti e altri componenti danno all'FJ un aspetto completamente diverso, mentre gli aggiornamenti aggiuntivi potrebbero renderlo una macchina fuoristrada ancora più interessante una volta arrivati.

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Fonte: Kuhl Racing via Carscoops

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