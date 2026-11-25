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Toyota fa un super Hilux con pneumatici da 325 e un enorme alettone

Lo Showcar misura solo 1,51 metri in altezza. Il Travo Z Edition è il pick-up di serie tra questi.

Foto di: Toyota Thailand

Di: Fabian Grass

Tradotto da: Fabio Gemelli

25 nov alle 16:00

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Un Toyota Hilux con pneumatici da 325, cerchi da 22 pollici e un alettone posteriore che ha richiesto la rimozione del portellone. E non si tratta di una modifica realizzata da una qualsiasi officina di tuning.

Toyota ha realizzato l'Hilux Hyper Z internamente e lo ha presentato in Thailandia. La vera sorpresa, però, si trova sotto il cofano. Infatti, l'Hilux più basso, su cui si basa questa showcar, è effettivamente acquistabile lì.

Via il portellone per fare posto all'alettone

Di solito si raccontano altre storie su Hilux. Toyota ha, ad esempio, ripetuto di recente l'antico stunt di Top Gear facendo cadere una roulotte sull'Hilux elettrico. Con l'Hyper Z, l'attenzione si sposta sul retro per un altro motivo. L'alettone occupa così tanto spazio che Toyota ha deciso di eliminare completamente il portellone del cassone.

Fotogallery: Toyota Hilux Hyper Z Concept (2027)

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Fonte: Toyota Thailand

Ci sono anche uno splitter anteriore, un sottoscocca progettato per il flusso d'aria e un diffusore posteriore. Per un'Hilux, che vuole principalmente mostrare cosa è possibile dal punto di vista del design, Toyota ha portato avanti il progetto in modo approfondito. Soprattutto le proporzioni fanno la differenza.

Monta pneumatici 325/35 R22

L'Hyper Z è lungo 5,36 metri e largo oltre 2,20 metri, ma è alto solo 1,51 metri. È quindi lungo quanto il precedente Hilux GR Sport II, ma con i suoi pneumatici larghi sembra essersi abbassato notevolmente. Questo concept è stato realizzato in collaborazione con Toyota Design Australia. Toyota non ha ancora rivelato nel foglio dati cosa alimenta il pick-up e quanta potenza ha. Però sappiamo cosa c'è scritto sul fianco dei pneumatici: 325/35 R22.

Foto Di: Toyota Thailand

Foto di: Toyota Thailand

Che sia proprio la Thailandia a fornire il modello, ha senso. Lì i pick-up sono di casa anche nella scena tuning. Toyota lo sa per esperienza diretta. Il team Gazoo Racing Thailandese ha già modificato il semplice Hilux Champ per la locale Super Pickup Series. Questo partecipava con motore diesel e trazione posteriore.

Foto Di: Toyota Thailand

Foto di: Toyota Thailand

In Thailandia c'è anche l'Hilux Travo Z Edition

Per l'Hyper Z ha ispirato la stessa cultura dei pick-up. L'idea è nata già nel 2024, quando il team di design ha esaminato più da vicino come i clienti in Thailandia modificano i loro pick-up. Chi desidera un Hilux più basso, lì sceglie la Hilux Travo Z Edition. Toyota ha modificato, per la base del Hyper Z, il paraurti anteriore e ha eliminato gli allargamenti dei passaruota dei modelli Travo più elevati. A ciò si aggiungono ammortizzatori riprogettati e un albero dello sterzo di dimensioni maggiori.

Chi vuole montare ruote personalizzate può ordinare il Smart Cab con cabina allungata o il Double Cab a quattro porte anche in una versione più economica con cerchi in acciaio da 16 pollici. Per entrambi è disponibile anche il pacchetto accessori Charismo Drift con labbro del paraurti anteriore e spoiler sul portellone. Qui il portellone può quindi rimanere.

Sotto il cofano, nella maggior parte delle varianti, c'è un diesel da 2,4 litri con 150 CV. Con il cambio manuale a sei marce eroga 343 Newton metri di coppia, con l'automatico a sei rapporti sono 400. Il diesel più grande da 2,8 litri è disponibile nella Z Edition esclusivamente per la cabina singola con cambio manuale.

Fotogallery: Toyota Travo Z Edition (2027)

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Fonte: Toyota Thailand

I prezzi partono in Thailandia da 599.000 Baht, circa 16.100 euro, per il telaio con cabina singola. Chi vuole quella col cassone deve spendere almeno 639.000 Baht (circa 17.200 euro). La doppia cabina parte da circa 20.300 euro. I primi veicoli dovrebbero essere consegnati all'inizio di gennaio 2027. L'Hilux Travo Z Edition mostra come si possa pensare a un Hilux con un tocco sportivo: più basso, con un frontale personalizzato e come un pick-up del tutto normale nel programma di vendita.

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