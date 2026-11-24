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Toyota 2027: tutte le novità in arrivo

Attesa per la nuova Toyota Corolla, sempre ibrida e con uno stile completamente nuovo. E potrebbe arrivare anche la nuova Celica

Foto di: Motor1 Italia

Massimo Grassi

Di: Massimo Grassi

24 nov alle 13:00

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Nata nel 1966 la Toyota Corolla è l'auto più venduta della storia, con oltre 57 milioni di unità immatricolate in 60 anni. Ne sono state presentate 12 generazioni e il 2027 dovrebbe essere l'anno dell'arrivo della generazione numero 13, a continuare una storia ricca di successi e innovazioni. Si tratterà del lancio più importante per la Casa giapponese, che ha in serbo anche altre novità all'insegna della sportività.

Si parla infatti del ritorno della Toyota Celica, affiancata dalla versione stradale della GR GT, supercar ibrida da più di 600 CV. Vediamo di seguito tutte le novità Toyota per il 2027.

Toyota Corolla 2027

Toyota Celica 2027

Toyota GR GT

Toyota Corolla 2027

La nuova Toyota Corolla l'abbiamo già vista, anche se quasi di sfuggita. È stata infatti presentata a sorpresa in occasione del Japan Mobility Show 2025, stupendo praticamente tutti. Anche se ancora in forma di concept la nuova generazione della compatta giapponese infatti ha cambiato completamente stile, dicendo addio alle forme cui siamo abituati per abbracciare linee più slanciate e nette, con l'ormai immancabile firma luminosa orizzontale per anteriore e posteriore.

Toyota Corolla Concept 2026, le foto dal vivo

Foto di: Motor1 Brasil

Una rivoluzione che abbraccia anche gli interni della Toyota Corolla 2027, con pochi pulsanti fisici, immancabili monitor a dominare la plancia e arredamento particolarmente pulito e minimal. Non è mai stato fatto alcun accenno al powertrain, anche se pensare all'ibrido - full o plug-in - non è mai un errore quando si parla di Toyota.

Modello Toyota Corolla Carrozzeria Berlina media Motori Ibridi Arrivo Fine 2027 Prezzo n.d.

Toyota Celica 2027

Nulla di ufficiale, ma l'idea che la Toyota Celica possa tornare nel 2027 solletica gli animi degli appassionati e non è da escludere. Negli scorsi mesi si sono visti prototipi girare in pista e lo sviluppo di un nuovo 2.0 turbo benzina - da più di 400 CV, per arrivare a 600 sulle versioni più cattive - il ritorno della coupé sportiva giapponese non è così impossibile.

Nuova Toyota Celica (2027), il render di Motor1.com

Foto di: Theophilus Chin | Motor1

Secondo le indiscrezioni la nuova Toyota Celica potrebbe essere firmata direttamente GR (Gazoo Racing, la divisione sportiva della Casa), facendo quindi a meno del logo delle 3 ellissi. Il motore potrebbe essere montato in posizione posteriore centrale, unito al cambio manuale e alla trazione integrale. Ci potrebbe essere anche un qualche tipo di elettrificazione, in questo caso però non per contenere i consumi ma per dare ancora più potenza.

Modello Toyota Celica 2027 Carrozzeria Coupé Motori Ibridi Arrivo Fine 2027 Prezzo n.d.

Toyota GR GT

La prossima punta di diamante della Casa giapponese si chiamerà Toyota GR GT. E seguirà 3 punti cardine: baricentro basso, peso ridotto e alta rigidità strutturale. Principi che hanno dato vita a una coupé con muso lunghissimo, linee slanciate e soprattutto un motore V8 da 650 CV e 850 Nm di coppia, a muovere "appena" 1.750 kg. Ah, la trazione naturalmente è posteriore, mentre il cambio è un nuovo automatico a 8 rapporti.

Toyota GR GT

Foto di: Toyota

Di certo non l'auto dei grandi volumi di vendita, ma una dichiarazione di intenti: Toyota non vuole smettere di sognare e puntare anche sui motori termici. Da lei prenderà vita anche la versione GT3, con evidenti modifiche estetiche che comprendono anche un maxi alettone posteriore.

Modello Toyota GR GT Carrozzeria Coupé Motori V8 ibrido Arrivo Metà 2027 Prezzo n.d.

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