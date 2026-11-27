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La Shelby di Fuori in 60 Secondi ritorna con un restomod
La Vintage Fastback è un tributo a Eleanor. Ha un V8 che può raggiungere gli 852 CV e...non costa poco
Foto di: Vintage Modern
Alberto Carmone
Di: Alberto Carmone
27 nov alle 12:00
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Guardandola da fuori viene in mente Eleanor, la Shelby di Fuori in 60 secondi. Poi si apre la portiera e ci si ritrova davanti agli schermi di una Mustang attuale. E sotto al cofano c'è un motore Coyote moderno. È questa la formula della Vintage Fastback, il nuovo progetto di Vintage Modern.
La preparazione parte infatti da una Mustang S650, mantenendone la base tecnica e buona parte dell’abitacolo. Attorno a questi elementi viene costruita una carrozzeria in fibra di carbonio ispirata alle fastback degli anni '60, con un V8 che può superare gli 850 CV.
Il passato, sopra una Mustang di oggi
Le proporzioni rimangono quelle della Mustang moderna, ma i pannelli esterni ne cambiano profondamente l’aspetto. Il cofano presenta un vistoso rigonfiamento centrale, i passaruota sono allargati e il frontale riceve gruppi ottici dal disegno retrò.
Vintage Fastback, il restomod della Shelby GT500 di Fuori in 60 Secondi
Vintage Fastback, il trequarti posteriore
Vintage Fastback, il tappo del serbatoio cromato
Foto Di: Vintage Modern
Anche dietro arrivano luci specifiche, accompagnate da un tappo del carburante cromato che richiama le Mustang classiche. I cerchi seguono lo stesso gusto, completando una trasformazione che interessa l’intera carrozzeria.
L’esemplare presentato abbina una verniciatura argento scuro a strisce nere longitudinali: un accostamento che rende immediato il collegamento con Eleanor. I clienti potranno comunque scegliere tra oltre 40 colori standard e finiture realizzate su campione.
Il Coyote può arrivare a 852 CV
Sotto il cofano rimane il 5.0 V8 Coyote della Ford attuale. Nella configurazione aspirata sviluppa circa 493 CV e 567 Nm, mentre chi cerca più potenza può aggiungere un compressore volumetrico Whipple da 3 litri. In questo caso si arriva a circa 852 CV e 834 Nm.
La scelta della trasmissione rimane aperta: si può ordinare un manuale a sei rapporti oppure un automatico a dieci marce. Di serie è previsto anche uno scarico sportivo con valvole, per accompagnare il carattere del V8.
Vintage Fastback, gli interni
Foto di: Vintage Modern
L’abitacolo conserva l’impostazione della Mustang moderna, compresi i due schermi dedicati a strumentazione e sistema multimediale.
Il volante riceve un nuovo rivestimento, mentre sedili e pannelli delle portiere vengono rifoderati. Si aggiungono dettagli in Alcantara e componenti in alluminio ricavati dal pieno. Per l’impianto audio è disponibile un aggiornamento firmato JL Audio.
Vintage Fastback, la leva del cambio automatico
Foto di: Vintage Modern
È proprio questo contrasto a definire il progetto: il colpo d’occhio esterno guarda alle Mustang classiche, mentre la posizione di guida e i comandi mantengono il legame con il modello contemporaneo.
Ogni esemplare richiede oltre 900 ore di lavorazione. Il prezzo? Da 295.500 dollari (circa 270.000 euro), destinato a crescere con le personalizzazioni. Una cifra importante per ritrovare il gusto delle muscle car di una volta senza rinunciare alla base di una Mustang attuale.
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