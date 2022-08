Nel corso delle sua carriera, dipanata attraverso sei generazioni, la Ford Mustang ha giocato innumerevoli volte a fare la trasformista, aggiornandosi nello stile e nella meccanica grazie all'opera e all'ingegno dei vari preparatori. Oggi siamo davanti all'ennesima elaborazione dell'iconica sportiva statunitense. Talmente esagerata da non essere davvero una Mustang.

Firmata dagli specialisti di Ringbrothers infatti questa Ford Mustang Convertible - soprannominata CAGED - è un restomod estremo che di originale mantiene davvero ben poco. Quasi nulla, ma il risultato è davvero degno di nota.

Solo il copriruota

Se infatti a prima vista la Ford Mustang ispirata a quella del 1964 sembra originale in tutto e per tutto, in realtà conserva solo i copriruota della donor car. Il resto è nuovo di pacca. Nuovo è il telaio, con dimensioni aumentate di un pollice (2,54 cm) in lunghezza e larghezza. Anche la griglia anteriore è stata modificata, allargandola, per permettere al motore di respirare meglio.

Già, ma quale motore? Naturalmente un V8, ma non quello della Mustang anni '60 bensì un più moderno 5 litri (302 cc, cilindrata storica per Ford) Coyote dalle specifiche non comunicate. Sappiamo solo che la trazione è posteriore e cavalli e coppia vengono trasmessi alle ruote (con speciali cerchi da 18") tramite il cambio automatico 10 marce dell'attuale generazione di Ford Mustang. Le modifiche meccaniche prevedono anche assetto rivisto sia all'anteriore sia al posteriore.

All'interno domina l'arredamento squisitamente vintage e minimal, senza la minima concessione alla modernità: nessun monitor dell'infotainment, strumentazione digitale o sedili sportivi. Tutto è come nella Mustang originale.

Il prezzo di questa Ford Mustang restomod? Top secret, ma tenendo conto di tutti i pezzi necessari per darle vita e le più di 4.200 ore di lavoro di certo l'assegno staccato dall'anonimo cliente sarà stato ben corposo.