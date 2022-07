La Ford Mustang di nuova generazione potrebbe essere svelata prima del previsto. L'iconica pony car di Dearborn, giunta alla settima generazione, sarebbe già pronta a debuttare al prossimo Salone di Detroit, il Naias 2022 (14-25 settembre). Lo rivela Automotive News, citando una non meglio precisata fonte interna dell'Ovale Blu.

Un debutto da anniversario?

Contattata dai nostri colleghi Oltreoceano, Ford non ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito, ma è indubbio come le voci siano sempre più frequenti, così come siano sempre più evidenti le ipotesi di un debutto sul mercato con una data specifica: il 17 Aprile 2023, per mantenere una coerenza con la data di debutto della primissima pony car nel 1964.

Anche in questo caso, però, va sottolineato che si tratta di speculazioni non confermate dalla Casa madre.

V8 e cambio manuale confermati

Cosa sappiamo dunque di questa Mustang di settima generazione? Sicuramente che manterrà l'architettura con il motore V8, tanto più che Oltreoceano stanno pensando anche di sviluppare un modello per correre nella categoria GT3. Va ricordato - tra l'altro - che in ambito motorsport, la Classe GTE verrà sostituita da una sorta di GT3 con appositi pack. Questo significa anche la possibilità di poter vedere correre la Mustang in una classica americana come Sebring e, nulla vieta di sognare, anche a Le Mans.

L'assemblaggio di questo nuovo modello avverrà nello stabilimento Ford a Sud di Detroit, a Flat Rock. Oltre alla versione V8, però, è evidente che la prossima pony americana verrà lanciata con i motori EcoBoost già presenti sull'attuale generazione. Verosimilmente confermata anche la presenza di una versione con cambio manuale, mentre ancora non ci sono ulteriori indizi su un modello con motorizzazione ibrida o con trazione integrale.

Edizioni speciali subito?

Come avevamo sottolineato anche precedentemente, un'ulteriore ipotesi riguarda una versione speciale della Mustang. Nelle ultime foto spia che erano giunte in redazione, infatti, al netto delle camuffature, si era paventata l'idea di un pacchetto estetico specifico, un modello Shelby o addirittura una versione Boss.

Quel che è palese è che, valutando anche le prossime normative anti-inquinamento che negli Stati Uniti entreranno in vigore nel 2026, in Ford punteranno a presentare versioni e serie speciali - evidentemente - con più frequenza rispetto a quanto fatto in passato.