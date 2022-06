Ford investirà 3,7 miliardi di dollari nella produzione negli Stati Uniti. Una parte dell'investimento sarà dedicata al progetto della Mustang di settima generazione e dell'ultima evoluzione del pick-up globale Ranger. Nei piani anche un veicolo commerciale elettrico che sarà prodotto in Ohio.

Sono questi i piani dell'Ovale Blu per i prossimi anni, con un investimento complessivo di 3,7 miliardi di dollari destinati alla produzione e alla creazione di nuovi posti di lavoro.

Il futuro

Secondo la roadmap completa recentemente rilasciata dalla Casa, la nuova Mustang sarà prodotta presso lo stabilimento di Flat Rock e il nuovo Ranger presso lo stabilimento del Michigan a Wayne. Nelle fabbriche statunitensi della Casa si aggiungeranno 3.200 posti di lavoro complessivi e l'investimento avrà come obiettivo anche quello di aumentare la produzione dell'F-150 Lightning, attualmente fermo ai 150.000 esemplari presso lo stabilimento Rouge Electric Vehicle Center.

L'easter egg

Durante l'evento di divulgazione dei piani futuri della Casa, nell'annuncio della Mustang di settima generazione la Casa ha inserito un piccolo easter egg che ha meravigliato tutti gli appassionati. Si tratta di una piccola "O" nella parola "generazione", che mostra uno schema a sei velocità per un ipotetico nuovo cambio manuale. Un dettaglio che suggerisce che la nuova sportiva americana continuerà ad essere proposta anche in una versione con i classici tre pedali.

Un fatto che andrebbe contro le precedenti dichiarazioni di Ali Jammoul, direttore del programma Ford Performance, che in passato aveva commentato in un'intervista:

Quindi non posso dirti che il cambio manuale è qui per restare, ma è chiaro che ci sarà più elettrificazione e i cambi manuali non saranno disponibili in futuro.

Il debutto

Voci vicine alla Casa, ma non ufficiali e non confermate, hanno poi anticipato che la nuova Mustang dovrebbe debuttare nell'aprile 2023 e dovrebbe essere in vendita nello stesso anno. Secondo quanto riferito, i motori EcoBoost e Coyote V8 esistenti dovrebbero continuare a essere disponibili a listino, ma in gamma potrebbe fare il suo ingresso un nuovo propulsore ibrido.

Il nuovo elettrico

Ma la Mustang non sarà l'unico frutto degli investimenti dell'Ovale Blu. In Ohio, Ford investirà 1,5 miliardi di dollari per realizzare un nuovo impianto produttivo dedicato a un nuovo veicolo commerciale elettrico, che dovrebbe debuttare nel 2025. L'investimento servirà principalmente all'espansione dell'Ohio Assembly Plant, con la creazione di 1.800 posti di lavoro.

Infine, anche lo stabilimento di Kansas City nel Missouri riceverà un investimento di 95 milioni di dollari per aumentare la produzione del furgone commerciale Transit e dell'E-Transit elettrico. Soldi che creeranno 1.100 posti di lavoro.