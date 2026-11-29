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Suzuki 2027: tutte le novità in arrivo

Con la nuova Suzuki Ignis la Casa giapponese entra nel mercato delle piccole elettriche

Foto di: Motor1 Italia

Massimo Grassi

Di: Massimo Grassi

29 nov alle 15:00

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Per il 2027 le novità di Suzuki hanno le forme della nuova Ignis, che riprende il nome del modello scomparso nel 2025, modificandone profondamente le forme e soprattutto il powertrain. Rimane una citycar ma diminuisce ulteriormente le dimensioni e si muove unicamente in elettrico.

Un modello che - per la prima volta - porta di fatti in Europa il concetto di kei car giapponese: piccola, leggera e con una dotazione di serie completa.

Suzuki Ignis 2027

Suzuki Ignis 2027

Come detto la nuova Suzuki Ignis non ha nulla a che spartire con la vecchia generazione, nome a parte. Le dimensioni si riducono e la lunghezza arriva ora a 3,57 metri, 13 cm in meno. Così la piccola giapponese promette ancora più agilità in città, dove le forme squadrate e regolari aiutano ulteriormente nella percezione degli ingombri. Dentro trovano spazio 4 persone e l'arredamento è essenziale ma non povero: strumentazione digitale e monitor centrale per il sistema di infotainment non mancano e la leva della trasmissione sistemata sotto la plancia aiuta a liberare spazio.

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Fonte: Suzuki

Basata sulla nuova piattaforma HEARTECT-e, sviluppata da Suzuki per le auto a batteria: la nuova Suzuki Ignis 2027 è mossa da un motore elettrico da 66 kW (90 CV) integrato nel sisterma eAxle, unità che riunisce anche inverter e riduttore. La batteria è una litio-ferro-fosfato (LFP) da 26 kWh, potenza più che sufficiente per un citycar che non richiede troppi picchi di carica per fare il "pieno". L'autonomia non è ancora stata dichiarata ma dovrebbe aggirarsi sui 300 km, come sulla e-Sky, controparte per il mercato giapponese della nuova Suzuki Ignis. Il prezzo dovrebbe assestarsi sotto i 20.000 euro.

Modello Suzuki Ignis 2027 Carrozzeria Citycar Motore Elettrico Arrivo Metà 2027 Prezzo Meno di 20.000 euro

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