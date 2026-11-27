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La Ford GT41 è pronta a sfidare Ferrari, Toyota e le altre Hypercar a Le Mans

Ford svela la GT41, la nuova Hypercar ibrida con cui tornerà a Le Mans nel 2027 per puntare alla vittoria assoluta nella gara

Foto di: Ford

Di: Roland Hildebrandt

Tradotto da: Cristiano Fortini

27 nov alle 15:00

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Ford Racing ha presentato la GT41, la nuova Hypercar con cui il costruttore americano tornerà a competere nella classe regina del FIA World Endurance Championship (WEC) e alla 24 Ore di Le Mans nel 2027. L'obiettivo è ambizioso e dichiarato fin da subito: lottare per la vittoria assoluta nella gara di durata più famosa al mondo.

La vettura ha debuttato davanti al pubblico in occasione del Ford Field di Detroit, durante la partita del Thanksgiving tra i Detroit Lions e i Chicago Bears. Una scelta tutt'altro che casuale, che ha permesso a Ford di presentare il nuovo prototipo proprio nella sua città d'origine, davanti al pubblico americano.

Il nome GT41 richiama direttamente la storia del marchio e, in particolare, quella della leggendaria GT40, capace di conquistare quattro vittorie consecutive a Le Mans dal 1966 al 1969. La presentazione della nuova Hypercar arriva a 60 anni dalla storica tripletta Ford nell'edizione del 1966, quando le vetture americane occuparono tutti e tre i gradini del podio.

Anche la denominazione della GT41 è legata alle sue dimensioni. Come accadeva per la GT40, il numero indica infatti l**'altezza della vettura**, misurata dal suolo fino alla presa d'aria. In questo caso sono 41 pollici, poco più di un metro.

Ford GT41, il V8 è anche ibrido

Il progetto è stato sviluppato da Ford Racing e combina un motore V8 aspirato da 5,4 litri, basato sull'architettura Coyote, con un sistema ibrido. Il propulsore è stato progettato e sviluppato internamente dal reparto corse del costruttore americano.

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Fonte: Ford

Per realizzare la GT41, Ford ha attinto anche alle competenze maturate negli altri programmi sportivi del marchio. Tra queste rientrano l'esperienza in Formula 1, attraverso la collaborazione con Red Bull Ford Powertrains, e quella nelle competizioni fuoristrada, compreso il Rally Dakar.

Il lavoro svolto in questi ambiti ha permesso di trasferire conoscenze e soluzioni nello sviluppo dei sistemi ibridi, del software, dei processi produttivi e della gestione delle attività in pista. Lo scambio di competenze, però, non procede in una sola direzione: anche le tecnologie sviluppate per le vetture stradali Ford possono contribuire ai programmi sportivi della Casa.

La livrea blu rende omaggio a Detroit

Dopo mesi di test con una livrea mimetica, utilizzata per nascondere alcuni dettagli tecnici e aerodinamici, la GT41 si è mostrata con una nuova veste caratterizzata da diverse tonalità di blu. Il design celebra l'identità di Ford Racing, che si presenta al mondo delle corse con il motto "America's Race Team".

Ford GT40 e GT41

Foto di: Ford

La carrozzeria nasconde anche alcuni riferimenti alla storia e alle origini del marchio. Tra questi ci sono la bandiera degli Stati Uniti, un'aquila calva, simbolo nazionale americano, e un richiamo alla scultura "The Spirit of Detroit", uno dei monumenti più conosciuti della città.

Quella mostrata a Detroit, tuttavia, non sarà ancora la livrea definitiva da gara. Ford Racing ha infatti annunciato che la decorazione ufficiale verrà svelata prima dell'inizio della stagione 2027 del FIA WEC, previsto in Qatar.

Ford GT41, i piloti e il debutto nel WEC 2027

La nuova Hypercar ha già completato un intenso programma di test in Europa. I dati raccolti durante le sessioni serviranno a perfezionare ulteriormente la vettura in vista del debutto agonistico. Il lavoro proseguirà anche negli Stati Uniti, con altre prove in pista programmate tra dicembre 2026 e gennaio 2027.

Ford ha inoltre definito la formazione dei piloti che accompagnerà il progetto. Il gruppo comprende Logan Sargeant, Tom Blomqvist, Matt Campbell, Sebastian Priaulx, Mike Rockenfeller e Nick Yelloly. A loro si aggiunge Tom Dillmann, scelto come pilota di riserva per la stagione 2027.

Ford GT41 Hypercar (2027), il posteriore

Foto di: Ford

Sargeant ha descritto positivamente i primi mesi di lavoro al volante della GT41, sottolineando i progressi compiuti a ogni sessione di test e l'importanza dei dati raccolti per migliorare la competitività del prototipo. La presentazione ufficiale rappresenta quindi un'altra tappa significativa verso il ritorno di Ford nella categoria più prestigiosa delle gare di durata.

Nel 2027 il costruttore americano prenderà parte a tutte e nove le prove del FIA WEC. Il calendario inizierà a marzo in Qatar e proseguirà con gli appuntamenti di Imola, Silverstone e Spa-Francorchamps. A giugno sarà poi la volta della 24 Ore di Le Mans, prima delle trasferte a San Paolo, sul Circuit of The Americas in Texas, a Fuji e in Bahrain.

La concorrenza non mancherà: Ford dovrà confrontarsi con alcuni dei principali costruttori impegnati nella categoria Hypercar, tra cui Ferrari, Toyota, BMW, Cadillac, Aston Martin, Genesis e McLaren. La GT41 avrà quindi il compito di riportare il marchio americano a competere per il successo assoluto a Le Mans, rinnovando una sfida che ha già scritto alcune delle pagine più importanti della storia dell'endurance.

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