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La Ford Mustang GTD 1901 celebra la prima vittoria di Henry Ford con 826 CV e titanio

La Ford Mustang GTD 1901 riprende colori, dettagli sportivi e materiali pregiati ispirati alla storica vettura da corsa del 1901

Foto di: Ford

Fabio Gemelli

Di: Fabio Gemelli

18 nov alle 16:30

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Ford dedica una nuova livrea speciale alla Mustang GTD e torna alle origini sportive del marchio. Si chiama 1901, in omaggio alla prima auto da corsa costruita da Henry Ford, e debutta come edizione per l'anno modello 2028.

Il colore di base è il Royal Red con un'ampia fascia nera decentrata e una linea centrale rosso acceso. La combinazione riprende la vettura a due cilindri con cui Henry Ford corse su una pista sterrata fuori Detroit.

La livrea e gli interni dedicati

Quella gara fruttò a Ford un premio in denaro di 1.000 dollari, una coppa di vetro e soprattutto la notorietà che portò poi alla nascita dell'azienda. La carrozzeria nera su telaio, sospensioni e cerchi rosso scuro di quella vettura ha ispirato la combinazione cromatica della nuova Mustang GTD 1901.

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Fonte: Ford

Le linee diagonali che si staccano dalla fascia nera richiamano il disegno della vettura originale del 1901. La versione 1901 aggiunge inserti in carbonio a vista su splitter, sottoporta, diffusore ed estrattore posteriore e include di serie il pacchetto prestazionale.

Gli interni, inediti per il model year 2028, montano sedili in pelle Mahogany Red con cuciture Race Red. Lo stesso colore appare sui bordi delle cinture di sicurezza per richiamare la fascia esterna. La parte interna del volante è rivestita in alcantara Mahogany Red.

Ford Mustang GTD 1901, gli interni

Foto di: Ford

Su tutti i modelli 2028 della Ford Mustang GTD la pelle pieno fiore diventa di serie su plancia, portiere e consolle centrale. La 1901 rappresenta quindi la versione più curata anche sul piano degli interni.

Cerchi in magnesio e dettagli in titanio

Tra le novità di gamma entrano cerchi opzionali in magnesio. Secondo Ford riducono le masse non sospese di 22,8 kg rispetto ai cerchi standard in alluminio Magnetite. Una riduzione così incide su risposta dello sterzo e lavoro delle sospensioni.

Si aggiunge anche una nuova opzione di fascia verniciata tra le personalizzazioni disponibili per la GTD. La parte estetica resta centrale per un modello che nasce comunque come granturismo estrema omologata per la strada.

Ford Mustang GTD 1901, il dettaglio dei cerchi in magnesio

Foto di: Ford

Nell'abitacolo è disponibile un pacchetto opzionale con rifiniture in titanio. Comprende palette del cambio allungate e ridisegnate per facilitarne l'uso, oltre a una nuova manopola del selettore.

Il titanio utilizzato, stampato in 3D, proviene da parti recuperate di caccia F-22 dismessi. Lo stesso materiale forma una placca con un numero di telaio parziale montata sul cruscotto lato passeggero.

Il legame con la "Sweepstakes" del 1901

Ford accosta la nuova livrea alla vettura "Sweepstakes", come fu poi soprannominata, e la presenta come una vetrina tecnica del suo tempo al pari della odierna GTD. Poche settimane dopo la gara, nel novembre 1901, una recensione di Scientific American definì quella vettura, secondo quanto riporta Ford, come dotata di "caratteristiche che le danno credito come il progetto più anticonvenzionale, se non il più bello, finora prodotto dall'ingegno americano".

La Mustang GTD attuale monta un V8 sovralimentato di 5,2 litri da fino a 826 CV. L'aerodinamica attiva resta disponibile e la carrozzeria adotta estese parti in fibra di carbonio.

Joe Bellino, responsabile del marchio Ford Mustang GTD, ha commentato: "Con la nuova edizione Mustang GTD 1901 celebriamo questo spirito che alimenta la Ford Racing da oltre un secolo". Non è ancora chiaro se la gamma GTD arriverà anche in Europa secondo le modalità già note per le candidature.

Nel frattempo il resto della famiglia Mustang continua a essere protagonista di progetti paralleli. Si va dalle Mustang restomod presentate di recente alle varianti Dark Horse SC da 806 CV già provate su strada.

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