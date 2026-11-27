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Queste Suzuki non potevano che essere nere

Debuttano le Suzuki Vitara ed S-Cross Stealth e hanno un prezzo lancio in promozione per il Black Friday

Foto di: Suzuki

Massimo Grassi

Di: Massimo Grassi

27 nov alle 17:00

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Suzuki aggiunge due versioni speciali alla di Vitara Hybrid ed S-Cross Hybrid. Si chiamano Stealth e sono disponibili con un prezzo promozionale legato al Black Friday: 31.350 euro per la Vitara, 32.350 euro per la S-Cross, entrambi con permuta o rottamazione.

Il tratto comune è la carrozzeria interamente nera, declinata su entrambi i modelli con gli stessi codici estetici ma con dotazioni leggermente diverse tra i due SUV.

Il nero va su tutto

Il nome Stealth richiama uno stile già usato da Suzuki su altri prodotti del gruppo, dalla moto sportiva GSX-R1000R alla linea di motori fuoribordo Stealth Line, disponibili in un intervallo di potenza tra 40 e 350 CV. Le due versioni Stealth di Suzuki Vitara ed **S-**Cross condividono la meccanica: motorizzazione ibrida 1.4 48V, cambio automatico a sei rapporti, trazione integrale e tetto panoramico in vetro. Cambiano invece i dettagli estetici e alcuni elementi di dotazione.

Vitara Hybrid Stealth: come è fatta

La Suzuki Vitara Hybrid Stealth è verniciata in Nero Dubai metallizzato e monta cerchi in lega da 17" con finitura nera. Lo stesso colore si ritrova su barre al tetto, gusci degli specchietti, maniglie esterne, modanatura del paraurti posteriore e inserto tra i gruppi ottici posteriori. All'interno ci sono impunture arancioni a contrasto su volante, cuffia del cambio, sedili e pannelli porta. Gli inserti in Piano Black rivestono invece i pannelli porta, la console del cambio e la plancia.

Suzuki Vitara Stealth

Foto di: Suzuki

Il prezzo è di 31.350 euro con permuta o rottamazione, IVA, messa su strada e vernice metallizzata incluse.

S-Cross Hybrid Stealth: come è fatta

Anche la Suzuki S-Cross Hybrid Stealth adotta la vernice Nero Dubai metallizzata abbinata ai cerchi da 17" neri, con le stesse finiture scure su barre al tetto, cover degli specchietti e maniglie. A differenziarla dalla Vitara ci sono i fendinebbia anteriori a LED.

Suzuki S-Cross Stealth

Foto di: Suzuki

L'abitacolo ripropone le stesse impunture arancioni su volante, cuffia del cambio e sedili, insieme agli inserti in Piano Black su pannelli porta e console del cambio. Il prezzo è di 32.350 euro, sempre con permuta o rottamazione, IVA, messa su strada e vernice metallizzata incluse.

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