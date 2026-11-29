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La prova dell'auto "da famiglia" con un 7.7 V8 da 585 CV

La Chevrolet Chevelle SS del 1969 è un concentrato di potenza e autenticità americane. E nella sua epoca si rivolgeva ai padri di famiglia

Foto di: Motor1 Italia

Alberto Carmone

Di: Alberto Carmone

29 nov alle 12:00

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Negli anni '60, Chevrolet aveva un’idea piuttosto particolare di auto per la famiglia: dimensioni generose, abitacolo spazioso e, soprattutto, un enorme V8 sotto il cofano, pronto a trasformare ogni viaggio in un’esperienza indimenticabile.

La Chevelle SS del 1969 incarnava perfettamente questa filosofia, rivolta a chi desiderava una vettura pratica e capace di ospitare moglie e figli (e bagagli al seguito), ma senza rinunciare al piacere delle prestazioni.

L’esemplare protagonista di questa prova porta tutto questo a un livello superiore. Il suo 7.7 V8 Big Block, elaborato fino a raggiungere 585 CV e 810 Nm di coppia nasconde anche una storia legata anche alle gare d’accelerazione disputate in Italia. Un’auto che abbiamo imparato a conoscere anche attraverso il cinema, ma che merita di essere scoperta soprattutto per quello che sa trasmettere al volante anche dopo quasi 60 anni di onorata carriera.

Esterni | Interni | Guida

Chevrolet Chevelle SS (1969), gli esterni

La Chevelle SS del 1969 è una vera muscle car americana in ogni centimetro della carrozzeria. Più grande di una Camaro e di una Ford Mustang, ha proporzioni imponenti, con un cofano lunghissimo, passaruota pronunciati e una linea che privilegia la presenza su strada rispetto alla ricerca della leggerezza visiva. Il frontale a punta, caratteristico di questa versione, è uno degli elementi che permettono di distinguerla dal modello del 1970, reso celebre anche dalla saga di Fast & Furious.

Chevrolet Chevelle SS (1969)

Foto di: Motor1 Italia

Su questo esemplare, il tetto bianco crea un piacevole contrasto con la carrozzeria, mentre i terminali di scarico cromati anticipano il carattere del motore. Il risultato è una vettura muscolosa, ma non eccessivamente appariscente, fedele all'idea di sportività americana dell'epoca.

Chevrolet Chevelle SS (1969), il tre quarti posteriore

Foto di: Motor1 Italia

Le celebri strisce decorative sul cofano, spesso associate alla Chevelle SS, non erano ancora una caratteristica standard del modello del 1969: vennero introdotte verso la fine dell'anno e sarebbero diventate un elemento distintivo della versione successiva.

Le maggiori dimensioni esterne si traducono in una buona abitabilità interna per i passeggeri posteriori. Anche per questo - secondo Chevrolet - l'auto poteva essere ideale verso la fine degli anni '60 per tutti i padri di famiglia che non volevano rinunciare alle prestazioni elevate.

Chevrolet Chevelle SS (1969), gli interni

L'abitacolo della Chevrolet punta sulla sostanza. L'esemplare in prova presenta i sedili in pelle e i pannelli porta bianchi, una scelta cromatica tanto elegante quanto rara, dato che la maggior parte delle Chevelle in circolazione "veste" un total black.

Chevrolet Chevelle SS (1969), gli interni

Foto di: Motor1 Italia

L'ambiente è ampio, con una plancia dalla forma semplice e comandi che non richiedono particolare familiarità con l'elettronica: nel 1969, del resto, era tutto molto più diretto. Il cambio manuale a quattro marce, presente su questa vettura, è uno degli elementi che contribuiscono a rendere l'esperienza di guida più coinvolgente. All'epoca erano disponibili anche un manuale a tre marce e un automatico a tre rapporti.

I sedili sono larghi e comodi e - nonostante l'auto sia una 2+2 - accedere ai posti posteriori è abbastanza semplice. Il divanetto (privo di poggiatesta) può accogliere due adulti di bassa statura, meglio di diverse sportive moderne.

Chevrolet Chevelle SS (1969), i sedili

Foto di: Motor1 Italia

Tra le dotazioni di sicurezza figuravano i freni a disco anteriori e i poggiatesta anteriori, questi ultimi diventati un requisito di sicurezza obbligatorio negli USA del 1969.

Curiosa, invece, una soluzione disponibile per un numero limitato di Chevelle vendute in Canada: il sistema Liquid Tire Chain. Due contenitori installati nel bagagliaio spruzzavano una sostanza aderente sulle gomme posteriori, con l'obiettivo di aumentare temporaneamente la trazione su neve e ghiaccio. Un'idea ingegnosa, ma penalizzata dal costo delle ricariche e dal rischio di macchiare cerchi e carrozzeria.

Chevrolet Chevelle SS (1969), la guida

Sotto al cofano di questa Chevelle c'è uno scintillante V8 Big Block da 7,7 litri. Un motore diverso, quindi, da quello presente sul modello originale, che era un 396, ossia un 6,5 litri. Infatti, il proprietario ha optato per un V8 con cilindrata 454 (7.0), successivamente porta a 7,7 litri, appunto, grazie a un intervento approfondito sull'alesaggio. La preparazione è stata affidata agli specialisti statunitensi di VortecPro, azienda texana specializzata proprio nell'elaborazione dei V8 Big Block.

Chevrolet Chevelle SS (1969), il V8 468 dell'esemplare in prova

Foto di: Motor1 Italia

Il risultato è impressionante: 585 CV e 810 Nm, valori che superano nettamente quelli delle configurazioni originali. Nel 1969, infatti, il 396 era disponibile con potenze dichiarate - e generalmente sottostimate - comprese indicativamente tra 325 e 375 CV, a seconda della versione.

Questa Chevelle non è soltanto una dimostrazione di potenza. Qualche anno fa ha partecipato alle gare d'accelerazione di Rivanazzano, fermando il cronometro a 11,6 secondi sui 400 metri, con una velocità d'uscita vicina ai 200 km/h. Un risultato che racconta bene il potenziale di un motore di questa cilindrata, soprattutto su una vettura nata in un'epoca in cui il rapporto tra peso, potenza e aderenza veniva affrontato con strumenti ben diversi da quelli odierni.

Chevrolet Chevelle SS (1969), la leva del cambio

Foto di: Motor1 Italia

Naturalmente, al volante bisogna dimenticare i riferimenti delle sportive moderne. La Chevelle richiede attenzione e sensibilità: non ci sono controlli elettronici a correggere gli errori e la coppia del V8 impone rispetto, soprattutto quando si accelera con decisione.

Rispetto alle versioni precedenti, il modello del 1969 adotta barre antirollio maggiorate, che aiutano a contenere il rollio in curva. Nonostante questo, lo sterzo resta piuttosto impreciso nella zona centrale e richiede di anticipare leggermente le traiettorie per accompagnare il muso nella direzione desiderata.

È proprio questa combinazione di potenza, dimensioni e comandi poco filtrati a rendere la guida tanto particolare. Si percepisce il lavoro di ogni componente e si avverte una connessione diretta con la meccanica, senza sistemi elettronici che intervengano per rendere tutto più semplice.

E ad amplificare ulteriormente queste sensazioni contribuisce il cambio manuale a 4 rapporti. Il pedale della frizione è pesante e non è facile da dosare, soprattutto nelle partenze. Gli innesti, poi, richiedono tanto "testosterone": insomma, è un'auto che nel traffico può non risultare comodissima. Ma quando gli ingorghi si diradano, ecco che si può spingere fino a 6.000 giri e accogliere così nell'abitacolo la melodia del motore V8.

Occhio solo agli spazi d'arresto: per rallentare occorre premere il pedale in maniera molto decisa.

In definitiva, la Chevelle SS nasceva per il padre di famiglia che voleva un'auto spaziosa, confortevole e capace di regalare emozioni. Oggi, con quasi 600 CV, questa promessa assume un significato decisamente diverso: il viaggio può anche essere rilassante, ma basta premere l'acceleratore per ricordare che sotto il cofano si nasconde una muscle car autentica e con un carattere genuino, capace di regalare ancora tantissime emozioni.

Pro

Design leggendario

La melodia del V8

Spaziosità a bordo sorprendente

Contro

Pedale della frizione molto pesante

Sterzo piuttosto vago

Spazi d'arresto lunghi

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Fotogallery: Chevrolet Chevelle SS (1969), la prova di Motor1.com

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Fonte: Motor1 Italy

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