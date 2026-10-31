Il Rottame (2026) Perché Comprimerla e perché no
Per Halloween, direttamente dal cimitero delle auto, lo sfasciacarrozze, ecco la recensione dell'incubo degli automobilisti
C’è un luogo inquietante, spettrale, in cui le auto hanno smesso da tempo di essere... mobili. È lo sfasciacarrozze, il cimitero delle macchine, dove nella notte di Halloween potresti incontrare il peggior incubo di ogni automobilista: un’auto non morta, un'auto zombie, troppo vecchia per tornare a circolare, ma non ancora pronta per essere schiacciata dalla pressa.
Anche se, per fortuna, il suo momento sembra ormai vicino. È il Rottame. E allora, ecco a voi “Perché comprimerla e perché no”.
Un vero incubo
Il Rottame è un’auto che ormai ha già una gomma nella fossa. La carrozzeria è segnata dalla ruggine, la vernice si stacca, i fari sono ingialliti e gli interni mostrano tutti i segni del tempo. Insomma, è un orrore da guardare.
Il Rottame | Perché Comprimerla e perché no
Anche sotto il cofano la situazione non è migliore, con un motore espirato più che aspirato e che sembra aver esalato l’ultima sgasata. Al cambio, l'unica marcia rimasta è quella funebre. Ma ora è finito il tempo di lasciare la gente a piedi.
In conclusione, la nostra più che una prova su strada è un’autopsia automobilistica che fa capire quando sia arrivato il momento di accompagnare il Rottame verso la sua inevitabile rottamazione. Godetevi il video e le foto per tutti gli altri dettagli!
Il Rottame | Perché Comprimerla e perché no
La tradizione va avanti
Non è la prima volta che nei Perché Comprarla di Motor1.com ci divertiamo a interpretare il mondo dell’auto in modo insolito. Nel tempo sono passati davanti alle nostre telecamere il M.U.L., cioè il mezzo multifunzione ottimo in questo periodo di crisi energetica, la Renna di Babbo Natale, molto meno docile di quanto si potrebbe pensare - vedere per credere - e, tornando in tema Halloween, la prova completa del Carro Funebre. Una recensione dell'altro mondo, è proprio il caso di dirlo.
Il Rottame | Perché Comprimerla e perché no
Con il Rottame aggiungiamo un nuovo capitolo a questa piccola tradizione. E se avete qualche spunto da darci per il prossimo episodio, scrivetecelo nei commenti del video YouTube!
Fotogallery: Il Rottame | Perché Comprimerla e perché no
Consigliati per te
Leapmotor B03X (2026), perché comprarla e perché no
La Skoda con gli zaini al posto dei vani portaoggetti
Merceces GLB (2026), perché comprarla e perché no
Audi A3 2026, è ancora lei la regina delle compatte premium?
Jeep Compass (2026), perché comprarla e perché no
Qualcuno ha rubato una Bugatti Chiron. Mate Rimac li ha inseguiti con una 911
Land Rover Defender 90 (2026), perché comprarla e perché no