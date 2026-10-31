Il Rottame (2026) Perché Comprimerla e perché no

C’è un luogo inquietante, spettrale, in cui le auto hanno smesso da tempo di essere... mobili. È lo sfasciacarrozze, il cimitero delle macchine, dove nella notte di Halloween potresti incontrare il peggior incubo di ogni automobilista: un’auto non morta, un'auto zombie, troppo vecchia per tornare a circolare, ma non ancora pronta per essere schiacciata dalla pressa.

Anche se, per fortuna, il suo momento sembra ormai vicino. È il Rottame. E allora, ecco a voi “Perché comprimerla e perché no”.

Un vero incubo

Il Rottame è un’auto che ormai ha già una gomma nella fossa. La carrozzeria è segnata dalla ruggine, la vernice si stacca, i fari sono ingialliti e gli interni mostrano tutti i segni del tempo. Insomma, è un orrore da guardare.

Il Rottame | Perché Comprimerla e perché no Foto di: Motor1 Italia

Anche sotto il cofano la situazione non è migliore, con un motore espirato più che aspirato e che sembra aver esalato l’ultima sgasata. Al cambio, l'unica marcia rimasta è quella funebre. Ma ora è finito il tempo di lasciare la gente a piedi.

Il Rottame | Perché Comprimerla e perché no Foto Di: Motor1 Italia Il Rottame | Perché Comprimerla e perché no Foto Di: Motor1 Italia

In conclusione, la nostra più che una prova su strada è un’autopsia automobilistica che fa capire quando sia arrivato il momento di accompagnare il Rottame verso la sua inevitabile rottamazione. Godetevi il video e le foto per tutti gli altri dettagli!

Il Rottame | Perché Comprimerla e perché no Foto di: Motor1 Italia

La tradizione va avanti

Non è la prima volta che nei Perché Comprarla di Motor1.com ci divertiamo a interpretare il mondo dell’auto in modo insolito. Nel tempo sono passati davanti alle nostre telecamere il M.U.L., cioè il mezzo multifunzione ottimo in questo periodo di crisi energetica, la Renna di Babbo Natale, molto meno docile di quanto si potrebbe pensare - vedere per credere - e, tornando in tema Halloween, la prova completa del Carro Funebre. Una recensione dell'altro mondo, è proprio il caso di dirlo.

Il Rottame | Perché Comprimerla e perché no Foto di: Motor1 Italia

Con il Rottame aggiungiamo un nuovo capitolo a questa piccola tradizione. E se avete qualche spunto da darci per il prossimo episodio, scrivetecelo nei commenti del video YouTube!

Fotogallery: Il Rottame | Perché Comprimerla e perché no

19 Fonte: Motor1 Italy