Quale modo migliore di celebrare la festa di Halloween se non nel nostro stile, e cioè con un #PerchéComprarla in edizione speciale. Non è la prima volta, l’abbiamo già fatto come pesce d’aprile con la prova "bestiale" del MUL, l'alternativa ai SUV (trovate il link in basso), ma questa volta abbiamo realizzato una cosa... dell’altro mondo.

L’obiettivo, chiaramente, è quello di strapparvi un sorriso immergendoci tutti nell’atmosfera cupa e goliardica di Halloween (date un'occhiata alle foto di backstage, in basso) ma anche, perché no, di raccontare in modo giocoso, e per la prima volta, un mezzo speciale che, per evidenti motivazioni, solitamente è difficile che possa suscitare simpatia. Buona visione del video e, ovviamente... Dolcetto o scherzetto?!

Pregi e difetti

Ci piace Non ci piace Qualità artigianale made in Italy Vivere non è poi così male Possibilità di personalizzazione Prestigio

Un ultimo viaggio tocca a tutti, prima o poi, e allora tanto vale che sia in prima classe. La Ponente by Lombardo Automobili è un fiore all’occhiello dell’artigianalità italiana, realizzata a mano in sei mesi di lavoro a partire dalle richieste dei clienti e secondo una progettazione, sia tecnica che stilistica, sviluppata interamente all'interno dell'azienda.

La Ponente poi ha tanti dettagli premium e una vasta gamma di personalizzazioni che sono - è proprio il caso di dirlo - la morte sua!

Dimensioni, bagagliaio e spazio

Esigenze di trasporto speciali presuppongono capacità di carico eccezionali e, diciamolo, la Ponente di Lombardo Automotive nasce proprio per questo. Ecco perché la lunghezza è notevolmente aumentata rispetto alla Maserati Ghibli donatrice e arriva a quota 6,56 metri. Il passo, infatti, è stato allungato fino a 4,12 metri.

Gli artigiani di Lombardo Automotive hanno curato un vano personalizzabile in ogni dettaglio, dai pellami all'illuminazione a LED. Potete farvi un'idea sul loro configuratore.

In più, ci sono tanti dettagli meccanici elettrici che facilitano le operazioni di carico: il piano si abbassa di 35 cm e fuoriesce, al contrario, salendo, favorisce l'esposizione, attraverso le vetrate, del... "contenuto". Con un pannello touch laterale è possibile controllare i vari automatismi.

Particolarità unica della Ponente è il fatto che i sedili della seconda fila sono stati mantenuti, senza alcuna modifica, ed è rimasto anche il vano portabagagli: è leggermente più piccolo, ma c'è un kit di valigie personalizzato e fatto su misura.

Le misure Fuori Lunghezza 6,56 metri Larghezza 2,10 metri Altezza 1,94 metri Passo 4,12 metri

Plancia e comandi

La qualità dell'abitacolo è già alta con la Ghibli e, con la Ponente, il livello di dettaglio diventa ancora più raffinato. Non cambia l'impostazione generale ma, sul tunnel centrale, sparisce il vano portabicchieri che lascia spazio ad un pannello touch che controlla tutte le principali funzionalità extra dell'auto.

Come va e quanto consuma

Non ci sono modifiche meccaniche rispetto alla Ghibli dalla quale deriva: il motore della nostra prova è quello della versione Hybrid, quindi il 2.0 turbo benzina 4 cilindri mild hybrid con sistema a 48 V, che eroga 330 CV e 450 Nm di coppia per uno 0-100 in 8,7. Il cambio è l'automatico della ZF a 8 rapporti. Con uno 0-100 km/h coperto in 8,7", mettersi in salvo da un'orda di zombie non sarà un problema.

Per gestire dimensioni così importanti, i sensori di parcheggio e la retrocamera sono preziosi, così come i fari full LED aiutano a squarciare le tenebre se si tratta di trasferte notturne. Con il lavoro di sostituzione delle sospensioni, considerando l'aumento di peso fino a 3.200 kg, l'assorbimento è molto morbido.

Capitolo consumi: chi la usa per brevi spostamenti può anche non preoccuparsene, ma in generale non "succhia" tanto, considerando la mole: fa circa 8 km/l in città, 9,4 in extraurbano e ancora 9,4 km/l in autostrada, per una media di 8,9 km/l. Per 100 km quindi servono 11,2 litri di sang... di benzina.

Versione provata Motore 2.0 quattro cilindri + modulo elettrificato a 48V Potenza 330 CV Coppia 450 Nm Cambio Automatico a 8 rapporti Trazione Anteriore

Prezzi e concorrenti

Il prezzo base è di 145.000 euro + IVA, mentre la versione così come accessoriata che avete visto nel nostro video è di 165.000 euro. La maggior parte di noi, comunque, si ritroverà a noleggiarla a breve, anzi brevissimo, termine. Se serve più spazio, potreste considerare Caronte, la creatura di Lombardo Automotive basata su Mercedes Classe V.

Ringraziamenti

Un progetto folle come quello che avete visto necessita di più lavoro di quanto si possa pensare. E allora ci teniamo a ringraziare tutti coloro che hanno collaborato, a cominciare dal team di Lombardo Automotive, amichevole, disponibile e professionale: insomma, degli ottimi compagni di avventura.

Grazie a Hyundai Italia che ci ha fornito una Ioniq 5 la quale, attraverso all'innovativa vehicle-to-load (vi spieghiamo qui come funziona), ci ha consentito di alimentare le luci e le altre attrezzature utilizzate durante le riprese.

Grazie a Simona Ottobre, la nostra truccatrice, e ovviamente a tutto il team di Motor1.com per il lungo lavoro notturno!