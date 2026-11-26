Home

Ford

Transit City

Prove

Il furgone Ford pensato per la città, Transit City, va bene ovunque, ma nel traffico dà il massimo

Furgone elettrico da 56 kWh con 254 km WLTP e vano di carico fino a 8,5 m³: prima prova del Transit City, pensato solo per la città

15:18

Foto di: Motor1 Italia

Francesco Stazi

Di: Francesco Stazi

26 nov alle 17:00

Aggiungi Motor1.com alle fonti preferite su Google

Condividi

Nove furgoni su dieci, in città, non superano i 110 km al giorno. Ford ha preso questo dato e ci ha costruito intorno un furgone elettrico: niente record di autonomia, solo i chilometri che servono davvero. Si chiama Transit City, ha due misure di carrozzeria, un motore e un allestimento.

È una scommessa precisa, e per certi versi coraggiosa. Il Transit City arriva dalla Cina: è realizzato in collaborazione con JMC che produce il Transit Custom per quel mercato. Lo abbiamo provato in città con circa 500 kg di zavorra. Dopo pochi chilometri la prima impressione è positiva: il prodotto c'è. Il lancio commerciale è previsto per l'inizio del 2027.

Esterni | Interni | Guida | Prezzi | Pro e Contro

Ford Transit City: gli esterni

Dal punto di vista estetico c'è poco da dire, ma quel poco funziona. Una linea minimal unisce i due fari sul frontale e proietta il furgone in un ambiente urbano. Per il resto valgono le regole di ogni furgone che deve privilegiare la praticità al design: volumi regolari, muso molto corto e spazio di carico massimizzato.

Ford Transit City L1H1

Foto di: Ford

Le dimensioni sono da città. La L1H1 è lunga 4.985 mm, larga 1.885 e alta 1.991: restare sotto i 2 metri è quello che conta per entrare nei garage sotterranei. La L2H2 ha la stessa larghezza, ma arriva a 5.285 mm di lunghezza e a 2.285 di altezza. C'è poi un terzo allestimento, lo chassis cab su passo lungo, il primo cabinato Ford nel segmento da una tonnellata di portata.

Ford Transit City L2H2

Foto di: Ford

Il vano di carico è quello di un van medio e, per un elettrico di queste dimensioni, la portata media di una tonnellata è già un buon traguardo. Entrambe le versioni caricano tre europallet. Il pianale è a 545 mm da terra, un dettaglio che dopo una giornata di lavoro smette di essere un dettaglio. Di serie ci sono paratia in acciaio a tutta altezza, rivestimento del pianale, protezioni laterali e sei anelli di ancoraggio.

Ford Transit City: le dimensioni

Versione Lunghezza Larghezza Altezza L1H1 4.985 mm 1.885 mm 1.991 mm L2H2 5.285 mm 1.885 mm 2.285 mm

Versione Volume di carico Lunghezza di carico Portata utile lorda L1H1 6,4 m³ 2.770 mm Fino a 1.085 kg L2H2 8,5 m³ 3.070 mm Fino a 1.275 kg

Ford Transit City: gli interni

La cabina è votata alla praticità. Davanti al conducente ci sono due schermi, il digital cockpit e il touchscreen centrale da 12 pollici per l'infotainment. Le sedute sono tre e fisse: lo schienale del sedile centrale non si abbatte. Il volante multifunzione ha parecchi comandi fisici, non solo touch. I materiali sono piacevoli al tatto, c'è molto spazio per appoggiare gli oggetti e al posto del cassetto davanti al passeggero c'è una vasca.

Ford Transit City - Gli interni

Foto di: Ford

I pannelli porta sono forse un po' rigidi, ma resta pur sempre un veicolo commerciale. La dotazione segue la logica del resto del furgone: poche cose, tutte di serie. Ci sono avviamento senza chiave, sedile del conducente riscaldato, Apple CarPlay e Android Auto per navigazione, chiamate e gestione della ricarica, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e telecamera posteriore ad alta risoluzione.

Ford Transit City - Gli interni

Foto di: Ford

Le prese sono due USB-C, senza ricarica wireless e senza collegamento wireless del telefono. La connettività di serie apre ai servizi che usano i dati del veicolo per prevenire i fermi, oltre a Ford Pro Telematics per chi gestisce una flotta.

Ford Transit City: alla guida

Il motore elettrico è da 110 kW e muove le ruote anteriori. La batteria è al litio ferro fosfato da 56 kWh e l'autonomia dichiarata è di 254 km nel ciclo WLTP combinato, fino a 380 nel ciclo urbano, quello che conta davvero per questo furgone. In corrente alternata si carica fino a 11 kW, quindi dal 10 al 100% servono circa cinque ore e mezza. In corrente continua il massimo è di 87 kW e dal 10 all'80% passano circa 33 minuti.

Ford Transit City Presa di Ricarica

Foto di: Ford

Per chi ricarica fuori casa c'è la Blue Oval Charge Network, con la rete Octopus Electroverse che conta oltre un milione di punti di ricarica. Nel traffico di città, con 500 kg di zavorra, il consumo è stato di circa 16 kWh: non male per un furgone carico. L'erogazione è fluida e le modalità di guida sono tre: Eco, Normal e Slippery. Il recupero di energia non si regola, ma in Normal il rallentamento quando si alza il piede è buono.

Ford Transit City L2H2

Foto di: Ford

C'è anche la modalità one pedal che recupera moltissimo e nel traffico è molto utile: il furgone si ferma senza toccare il freno. La velocità è limitata a 120 km/h, per preservare l'autonomia e per dare un posizionamento preciso a un furgone urbano.

Ford Transit City L1H1

Foto di: Ford

Il comportamento su strada è puntuale, considerata la destinazione d'uso. L'assale posteriore è rigido, non ci sono sospensioni indipendenti, e questo si sente: su dossi e sconnesso le sospensioni sono un po' rumorose, anche se il furgone era già carico. Dal vano di carico arriva qualche fruscio in autostrada, segno di un'insonorizzazione non perfetta. Lo sterzo ha un'assistenza molto progressiva: morbido a bassa velocità, più duro all'aumentare della velocità.

Ford Transit City L1H1

Foto di: Ford

Gli assistenti alla guida comprendono tutti quelli obbligatori dal regolamento europeo e in più il mantenimento attivo di corsia che funziona molto bene. L'avviso di superamento dei limiti, che legge i cartelli in automatico, è un po' invadente. Dai pulsanti sul volante si attivano e disattivano quasi tutti gli assistenti, compreso il cruise control adattivo che in città serve poco ma sulle tangenziali o sui raccordi autostradali può tornare utile.

Ford Transit City - Gli interni

Foto di: Ford

I difetti funzionali per ora sono il volante che non si regola né in altezza né in profondità, quindi serve qualche esercizio per trovare la posizione giusta. E la mancanza di un alloggiamento per lo smartphone, un'assenza che ormai pesa nell'uso quotidiano di un veicolo commerciale. Un consiglio a Ford: quando manca il terzo passeggero, lo schienale del sedile centrale potrebbe reclinarsi e diventare un tavolino o una zona di servizio.

Ford Transit City: i prezzi

Il prezzo di listino, in questo momento, è fissato a 31.950 euro più IVA, promozioni e incentivi esclusi. Il lancio commerciale è previsto per l'inizio del 2027, quindi il listino può ancora cambiare.

Ford Transit City - Chassis cab e trasformazioni

Foto di: Ford

Il posizionamento di Ford coine il city rispecchia una scelta molto precisa: un furgone elettrico apposta per la città, che dice come questi veicoli si possano adattare a una missione ben definita. Una missione meno piccola di quanto sembri, perché il 90% dei veicoli commerciali percorre in media 110-120 km al giorno.

Ford Transit City: Pro e Contro

Pro

Autonomia di 254 km WLTP e fino a 380 km nel ciclo urbano

Vano di carico da 6,4 a 8,5 m³, con portata fino a 1.275 kg

Pianale basso a 545 mm da terra

Molti comandi fisici e dotazione di serie completa

Contro

Volante non regolabile in altezza né in profondità

Rumori dal vano di carico e sospensioni rumorose sullo sconnesso

Velocità limitata a 120 km/h

Leggi anche

Ford Transit City, nato per la città prezzi e dotazioni: si parte dalla promo di 26.850 euro

Un weekend con il Ford Nugget dei 40 anni

Fotogallery: Ford Transit City 2027 - Test Drive

Ford

Make: Ford

Ford Model:

URL: Ford

66

Fonte: Ford

Vogliamo la tua opinione!

Cosa vorresti vedere su Motor1.com?

Partecipa al nostro sondaggio di 3 minuti.

- Il team di Motor1.com

Condividi questa notizia

DI TENDENZA





Il furgone Ford pensato per la città, Transit City, va bene ovunque, ma nel traffico dà il massimo





Come sarà il nuovo SUV Jaguar





Alpine 2027, tutte le novità in arrivo





Abbiamo provato la Opel Corsa GSE, "razzo tascabile" da 281 CV

Ultime notizie

Il furgone Ford pensato per la città, Transit City, va bene ovunque, ma nel traffico dà il massimo 26 nov - Prove Veicoli Commerciali

Se volete potere acquistare la Ferrari Purosangue di Leclerc 26 nov - Curiosità

Potete vedere dal vivo la nuova Alfa Romeo 26 nov - Curiosità

Quando costa l'Audi Q3 plug-in meno cara di tutte 26 nov - Nuove auto

La decisione dell'Europa sulle auto ibride, chi vince e chi perde 26 nov - Attualità e mercato

Come sarà il nuovo SUV Jaguar 26 nov - Rendering

Alpine 2027, tutte le novità in arrivo 26 nov - Anticipazioni

Consigliati per te





Un weekend con il Ford Nugget dei 40 anni





Se volete potere acquistare la Ferrari Purosangue di Leclerc





Se l'auto guida da sola, a cosa serve il volante?





Potete vedere dal vivo la nuova Alfa Romeo





Ford Transit City, nato per la città prezzi e dotazioni: si parte dalla promo di 26.850 euro





Quando costa l'Audi Q3 plug-in meno cara di tutte





La Ford Mustang GTD 1901 celebra la prima vittoria di Henry Ford con 826 CV e titanio