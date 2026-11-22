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Un weekend con il Ford Nugget dei 40 anni

Motore da 170 CV, ampio spazio e una disposizione intelligente. Ecco la prova del Ford Nugget dell'anniversario

Foto di: Motor1.com Deutschland | F. Grass

Di: Fabian Grass

Tradotto da: Massimo Grassi

22 nov alle 12:00

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40 anni di Ford Nugget: un traguardo che va ovviamente festeggiato. Per l'occasione, Ford regala al suo grande classico del campeggio un'elegante edizione celebrativa dal look rétro, dotata di tecnologie moderne e di un cartellino del prezzo piuttosto ambizioso. Abbiamo messo alla prova il festeggiato per una settimana e mezza, portandolo persino a una festa di Halloween. Che ci saremmo ritrovati a dormire nel camper con sei gradi, però, non era scritto sull'invito.

Nel 1986 Ford, insieme a Westfalia, lanciò sul mercato il primo Nugget. Quello che allora nacque sulla base del Transit si è evoluto, attraverso cinque generazioni, in uno dei camper puri compatti più conosciuti. Soprattutto l'insolita configurazione a due ambienti, con la cucina posteriore separata a forma di L, rimane ancora oggi uno dei suoi marchi di fabbrica.

Per il compleanno tondo c'è un'edizione speciale limitata basata sul Nugget L2 Active lungo 5,45 metri. La verniciatura bianca con accenti neri ricorda volutamente il primo Nugget del 1986. A ciò si aggiungono un tetto a soffietto nero, dettagli speciali per l'anniversario e un interno con mobili chiari e superfici di lavoro scure.

Si guida come un'auto

Sotto il cofano del nostro Nugget dell'anniversario lavora il noto motore diesel EcoBlue di 2 litri con 170 CV e 390 Nm di coppia. Il cambio è un automatico a otto rapporti, che svolge il suo compito in modo piacevolmente discreto. La trazione è anteriore. Su strada ci si accorge subito che questa motorizzazione si sposa molto bene con il camper compatto.

In effetti, il comportamento di guida rientra tra le sorprese più grandi del nostro test. Il Nugget spinge con vigore, il cambio automatico innesta le marce con fluidità e persino le lunghe tratte autostradali risultano rilassanti. Anche a 160 km/h il Ford non dà mai l'impressione di essere in affanno. Insieme al cruise control adattivo e ai sistemi di assistenza alla guida ben calibrati, questo camper si guida più come una grande autovettura che come un classico veicolo ricreazionale.

Lo si nota in modo particolarmente netto nel confronto con il Carado CV600 Pro che abbiamo testato di recente o con un semintegrale. Pur essendo seduti a bordo di un veicolo derivato da un commerciale, durante la marcia lo si avverte sorprendentemente poco. Dopo 738,7 chilometri, il computer di bordo indicava un consumo medio di 9,5 litri di gasolio per 100 chilometri: un valore più che accettabile, considerando le prestazioni e le nostre tratte autostradali affrontate a passo decisamente svelto.

Foto Di: Motor1.com Deutschland | F. Grass

Immagini di: Motor1.com Deutschland | F. Grass

Dati e dimensioni Ford Nugget Edizione 40 Anni Prezzo base 89.646,65 € Lunghezza / Larghezza / Altezza 545 / 203,6 / 243,5 cm (con tetto a soffietto) Passo 330 cm Posti a sedere omologati (incluso il conducente) 5 Posti letto 4 Dimensione letto inferiore (panca) 190 × 120 cm Superficie di riposo tetto a soffietto 205 × 125 cm Massa totale ammessa 3.500 kg Peso rimorchiabile ammesso frenato / non frenato 2.500 / 750 kg

La cucina posteriore rimane il punto forte

Chi sale per la prima volta sul Nugget resterà stupito da quanto spazio Ford e Westfalia siano riusciti a ricavare. Il concetto a due zone funziona alla perfezione anche nella quinta generazione. Davanti si trova l'area living con i sedili anteriori girevoli, mentre dietro c'è la spaziosa cucina a L. Nel mezzo rimane sufficiente libertà di movimento, almeno finché i letti non sono aperti.

La cucina, in particolare, ci ha entusiasmato. Un fornello a gas a due fuochi, un lavello con acqua calda e fredda, un frigorifero a cassetto da 33 litri e, soprattutto, tantissimo piano d'appoggio fanno venir voglia di cucinare. Qui si possono davvero tagliare le verdure, preparare gli ingredienti e contemporaneamente tenere appoggiata una pentola.

Foto Di: Motor1.com Deutschland | F. Grass

Immagini di: Motor1.com Deutschland | F. Grass

Colpisce la coerenza con cui Westfalia sfrutta ogni centimetro disponibile. Dietro le numerose ante e nei cassetti si nascondono vani di stivaggio di diverse dimensioni, elementi estraibili e pratici ripiani. Persino sotto la panca posteriore si trovano altri 88 litri di spazio. Nulla dà l'impressione di essere stato montato in modo approssimativo e, durante la marcia, l'abitacolo è rimasto piacevolmente silenzioso. Solo le semplici chiusure a pressione dei mobili non sono del tutto all'altezza di un allestimento per il resto molto curato.

Un vero passo avanti rispetto al nostro Nugget Plus del 2020 è la pompa dell'acqua, ora integrata direttamente nel serbatoio delle acque chiare. In passato era posizionata sotto il lavello, dove capitava di sfiorarla pericolosamente con i piedi mentre si dormiva. Oggi quest'area è libera e offre spazio a sufficienza per le gambe: un miglioramento decisamente gradito, soprattutto per chi, come me, è alto 1,93 metri.

Foto Di: Motor1.com Deutschland | F. Grass

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Dettagli intelligenti e attrezzature di alta qualità

Anche dal punto di vista estetico, l'edizione dell'anniversario fa la sua figura. Ci è piaciuto moltissimo il pavimento in stile yacht con le sue venature scure, abbinato a mobili chiari, rubinetteria nera e piano di lavoro scuro. L'insieme ha un aspetto elegante, quasi fin troppo raffinato per un camper: viene da pensarci due volte prima di entrare con le suole delle scarpe piene di sassolini.

Molto pratica l'ampia panca posteriore, scorrevole e persino riscaldabile, con il vano sottostante che resta un autentico punto di forza. Porte USB-C, una base di ricarica wireless Qi e numerose prese ben posizionate assicurano inoltre che anche l'elettronica non resti a secco: da noi c'è sempre qualcosa attaccato al cavo.

Foto Di: Motor1.com Deutschland | F. Grass

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Un dettaglio particolarmente simpatico si nasconde proprio all'ingresso: quello che a prima vista sembra un normale emblema celebrativo per i 40 anni, a uno sguardo più attento si rivela un interruttore touch per l'illuminazione interna. Si trova esattamente dove serve, permettendo di accendere e spegnere la luce direttamente dal portellone scorrevole aperto. Un'idea piccola ma intelligente, e per fortuna molto più di una semplice decorazione commemorativa.

Tramite il pannello touch centrale Westfalia è possibile gestire numerose funzioni di bordo. Oltre a luci e riscaldamento, mostra tra l'altro lo stato della batteria e persino l'inclinazione del veicolo, molto utile per livellarlo in piazzola. La struttura dei menu è nel complesso chiara, anche se il touchscreen non sempre reagisce con la prontezza desiderata.

Dotazioni e dati Ford Nugget Edizione 40 Anni Telaio base / Motorizzazione Ford Transit Custom / Diesel EcoBlue da 2,0 litri Cambio Automatico a 8 marce Trazione Trazione anteriore Potenza 170 CV / 125 kW Coppia 390 Nm Frigorifero 33 litri (cassetto frigo) Fornello Fornello a gas a 2 fuochi Serbatoio acqua dolce totale / Serbatoio acque reflue 53 / 30 litri Serbatoio acque reflue riscaldato Acqua calda / Doccia Scaldabagno con doccia esterna Prese 230 V / Prese USB n. v. / 2 × USB-C doppie nella panca, USB-C doppia sul montante C, 2 × USB-C sulle lampade da lettura Batteria ausiliaria 95 Ah AGM Riscaldamento Riscaldamento acqua a combustibile diesel Bombole di gas con peso di riempimento Bombola di butano da 2,8 kg Spazio di stoccaggio sotto la panca 88 litri Toilette Serie: nessuna / Opzionale: armadietto

con toilette integrata (629 €)

L'illuminazione, invece, è rimasta per noi un piccolo mistero. Si possono impostare il blu, il verde, il rosso, l'arancione e molte altre tonalità, ma non siamo riusciti a trovare una normalissima luce bianco caldo o bianco neutro. Chi la sera vuole semplicemente leggere in relax deve quindi accontentarsi di un'atmosfera colorata oppure ripiegare sulle luci di lettura dedicate. La scelta spazia dal cocktail bar alla sala gaming: ci è mancata solo la normale luce di un soggiorno.

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Altra soluzione furba: il tavolo da campeggio scompare nel portellone scorrevole risparmiando spazio, mentre due sedie sono alloggiate nel portellone posteriore. Quest'ultimo, però, a causa del peso aggiuntivo risulta piuttosto faticoso da sollevare; durante il nostro test, in compenso, è sempre rimasto ben saldo in posizione aperta.

La dotazione comprende anche una doccia esterna con acqua calda e fredda. Il tubo si collega nella parte posteriore e il doccino può essere fissato alla carrozzeria tramite una ventosa. Non l'abbiamo provata, ma la soluzione ci piace moltissimo. Inoltre, un piccolo interruttore accanto all'armadio alto consente di accendere la luce del portellone posteriore.

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Due letti, un tetto a soffietto confortevole

Per dormire, il Nugget offre la panca trasformabile al piano inferiore oppure il letto nel tetto a soffietto. La superficie del letto inferiore misura 190 × 120 centimetri e la trasformazione è piacevolmente semplice: si sblocca la panca e la si fa scorrere in avanti, si abbattono schienale e seduta e si ribalta il cuscino supplementare. In poche mosse il letto è pronto, senza dover cercare singoli cuscini né ricomporre complessi puzzle.

L'imbottitura risulta piuttosto rigida, ma siamo comunque riusciti a dormirci bene. Con i miei 1,93 metri di altezza, però, lo spazio diventa un po' stretto: chi vuole distendersi completamente deve integrare il sedile di guida ruotato come prolunga e improvvisare un po', soluzione che con una coperta extra o un topper adatto funziona discretamente.

Foto Di: Motor1.com Deutschland | F. Grass

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Sopra la situazione è decisamente migliore. Il letto del tetto misura 205 × 125 centimetri ed è dotato di un sistema di molle Froli, che migliora sensibilmente il comfort del sonno. Soprattutto la piacevole molla e il materasso comodo sono stati apprezzati da mia moglie e da mio figlio. La testata può essere sollevata, le lampade a LED a collo di cigno aiutano nella lettura. Tuttavia, potrebbero essere un po' più luminose.

Con il tetto a soffietto manuale, inizialmente abbiamo avuto delle difficoltà, soprattutto nella chiusura senza bloccare il tessuto della tenda. Dopo aver compreso il meccanismo di sicurezza, tuttavia, la questione è stata risolta. Nei tentativi successivi, l'apertura e la chiusura hanno funzionato più volte senza problemi.

Foto Di: Motor1.com Deutschland | F. Grass

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L'oscuramento integrato della cabina è pratico e veloce da montare, ma non garantisce il buio completo: soprattutto nella parte superiore restano visibili alcuni spiragli di luce. Preferiamo i classici oscuranti plissettati, come quelli visti ad esempio sul Sunlight T 68 XX. Meno convincente di questo sistema resta solo la semplice tenda divisoria, come sul Corigon TS 70 LS o sull'Etrusco T-Base 6.9 SB. Chi invece desidera avere sempre altezza interna per stare in piedi può trovare a listino anche il Ford Nugget con tetto alto fisso.

Halloween a sei gradi

Il nostro unico pernottamento si è svolto in occasione di una festa di Halloween vicino a Ravensburg. Il Nugget avrebbe dovuto fungere da accogliente rifugio notturno per due adulti, un bambino e il nostro cane. Con temperature esterne tra uno e due gradi, il riscaldamento autonomo a gasolio di serie era ovviamente più che benvenuto. Almeno in teoria.

Foto Di: Motor1.com Deutschland | F. Grass

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Nonostante avessimo attivato il riscaldamento dal pannello touch impostando 20-22 gradi, non è successo assolutamente nulla: non si è avviata nemmeno la sola ventilazione. Nel corso della notte la temperatura interna è scesa fino ad appena sei gradi. Per fortuna avevamo con noi coperte e sacchi a pelo in abbondanza, ma il campeggio confortevole è decisamente un'altra cosa.

In seguito siamo riusciti a chiarire la causa insieme a Ford. Il nostro Nugget era stato utilizzato in precedenza come veicolo da esposizione in fiera e, per evitare che il riscaldamento venisse avviato accidentalmente, era stato scollegato un connettore nel sottoscocca. Prima della nostra consegna si erano semplicemente dimenticati di ricollegarlo. Non un guasto tecnico, dunque, ma una svista nella preparazione del mezzo. Ford si è scusata per l'accaduto, ma la notte al gelo è rimasta comunque spiacevole.

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Quantomeno mia moglie e nostro figlio, nel letto superiore, hanno dormito sorprendentemente bene nonostante il freddo, e anche il nostro cane non sembrava avere molto di cui lamentarsi. A me è andata decisamente peggio: avevo generosamente ceduto il mio sacco a pelo ai miei cari e ho quindi trascorso la notte sul letto inferiore con indosso jeans e giacca pesante. Con sei gradi nell'abitacolo, una decisione di cui al massimo alle tre del mattino mi sono un po' pentito.

Per tre persone diventa stretto

Per quanto siamo entusiasti dello sfruttamento degli spazi, nemmeno Westfalia può fare miracoli. Non appena entrambi i letti sono aperti, a bordo del Nugget lo spazio si riduce sensibilmente. Soprattutto se si è alti 1,93 metri, passare dal letto inferiore alla cucina posteriore richiede una certa agilità; quando poi il letto superiore è abbassato, a tratti sembra di muoversi nel percorso d'arrampicata di un parco giochi al coperto.

Foto Di: Motor1.com Deutschland | F. Grass

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In due, questa configurazione dovrebbe funzionare alla grande. Con due adulti, un bambino di dieci anni e un cane, invece, il Nugget inizia gradualmente a mostrare i suoi limiti. Non si tratta di un difetto progettuale, ma della naturale conseguenza delle dimensioni compatte, che in compenso permettono di guidare il Ford nella vita quotidiana con molta più disinvoltura rispetto a un camper di grandi dimensioni.

Il nostro esemplare in prova, tra l'altro, non disponeva di un WC fisso: al suo posto, nella zona posteriore, c'era un armadio guardaroba estremamente capiente. Chi non vuole rinunciare al bagno può comunque ordinare il Nugget L2 in alternativa con un armadio più stretto e WC integrato.

Foto Di: Motor1.com Deutschland | F. Grass

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Noi, invece, avevamo portato con noi la mobile Clesana X1, che ha trovato un posto quasi perfetto nell'area della cucina posteriore. Si è adattata perfettamente lì e ha convinto anche nell'uso. Per il nostro test, era un'alternativa adatta alla toilette fissa. Come funziona bene la toilette compatta a saldatura e per chi vale la pena l'acquisto, lo chiariremo in un test separato.

Camper geniale, ma troppo costoso

Dopo una settimana e mezza e quasi 740 chilometri, il nostro giudizio è piuttosto netto. A 40 anni dal debutto, la distribuzione interna del Ford Nugget resta uno dei suoi punti di forza assoluti. La cucina posteriore è tra le migliori che abbiamo mai provato su un camper compatto, affiancata da abbondanti vani di stivaggio, dettagli ingegnosi, interni di qualità e un comportamento su strada più vicino a quello di un'automobile che di un camper.

Prezzi e confronto Nugget Titanium L2 da 83.478,50 € Nugget Active L2 da 88.238,50 € Nugget Edizione 40 Anni 89.646,65 € Sovrapprezzo Edizione 40 Anni rispetto a Active L2 1.408,15 € Armadio stretto con toilette 629 € Tetto nero invece del colore del veicolo 490 € Impianto fotovoltaico V710 2.995 € Pacchetto styling Active 1.428 €

Certo, non mancano i punti deboli: tra questi rientrano le chiusure un po' economiche dei pensili, la gestione dell'illuminazione a cui bisogna fare l'abitudine, l'oscuramento non del tutto impeccabile e lo spazio limitato per le famiglie più numerose. La nostra fredda notte di Halloween, invece, è stata causata esclusivamente da una preparazione incompleta del veicolo in prova.

Resta il nodo del prezzo. Ford chiede ufficialmente 89.646,65 euro per la 40 Jahre Edition. È una cifra considerevole per un camper puro privo di bagno fisso e con letti che vanno allestiti ogni volta. Per fare un confronto: il Carado CV600 Pro provato di recente costava circa 76.000 euro e offriva un letto matrimoniale fisso in coda, un vero locale bagno e molto più spazio per i bagagli. Il divario rimane notevole.

Foto Di: Motor1.com Deutschland | F. Grass

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Il Nugget è molto più sfruttabile nell'uso quotidiano e nettamente più piacevole da guidare, ma dal punto di vista del prezzo lo avremmo collocato più realisticamente tra i 60.000 e i 70.000 euro. A quasi 90.000 euro la faccenda si fa complicata. Resta un grande classico del campeggio pieno di soluzioni intelligenti, questa edizione celebrativa ha un aspetto fantastico e fa moltissime cose nel modo giusto, ma sul fronte del prezzo, per i suoi 40 anni, ci saremmo aspettati un regalo un po' più generoso.

E la concorrenza? Con il Volkswagen California c'è naturalmente l'eterno rivale. Decisamente più economico è il Panama P59+, che per 70.990 euro offre persino il WC integrato. Chi invece preferisce un classico furgonato con letto fisso e bagno completo dovrebbe dare un'occhiata alla prova della collega Benja dedicata all'Ahorn CV 560.

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