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Abbiamo provato la Opel Corsa GSE, "razzo tascabile" da 281 CV

Bastano solo 5,5 secondi per passare da 0 a 100 km/h ed è l'Opel più veloce della storia

Foto di: Motor1.com

Di: José Guzmán

Tradotto da: Fabio Gemelli

26 nov alle 11:00

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Stellantis ha deciso di puntare forte sul recupero di quei modelli emblematici di ciascuno dei marchi del gruppo e, dopo l'arrivo della Lancia Ypsilon HF e della Peugeot E-208 GTi, Opel ha preparato la sua Corsa GSE, che ora abbiamo avuto l'occasione di guidare per la prima volta.

Un veicolo che arriva con un'etichetta accattivante, essendo l'Opel più veloce nella storia del produttore, e questo è tutto dire. Con fino a 281 CV e 345 Nm di coppia, questo piccolo 'razzo tascabile' elettrico è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5,5 secondi. Ma c'è molto di più, come ti racconteremo di seguito.

Non c'è dubbio che il segmento dei cosiddetti 'hot hatch', cioè le sportive basate su utilitarie e compatte, non si traduca in un grande volume di vendite sul mercato. Tuttavia, rappresentano uno dei pilastri fondamentali che ha sempre circondato l'automobile fin dalla sua creazione: il divertimento di guida. E su questo, la nuova Corsa GSE ha molto da offrire.

Esterni | Interni | Motori | Guida | Prezzi

Opel Corsa GSE (2026), gli esterni

L'immagine della Opel Corsa è cambiata nel corso delle sue sei generazioni, ma questo non ha impedito che fosse sempre riconoscibile nel nostro paese, in particolare. Tutte le generazioni sono state fabbricate a Figueruelas per tutto il mondo, dove sono stati venduti oltre 15 milioni di esemplari.

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Fonte: Opel

E seguendo quel filo stilistico, la nuova Corsa GSE è riconoscibile a prima vista. Dalla parte frontale, dove spiccano i suoi gruppi ottici Intelli-Luz, unici nel segmento. L'interpretazione del caratteristico Opel Vizor nella griglia, il paraurti anteriore specifico o i cerchi in lega da 18 pollici a tre razze esclusivi di questa versione della Corsa lasciano chiaro che si tratta della GSE.

Foto di: Opel

Ma c'è di più, poiché la carrozzeria è più vicina al suolo di 25 mm rispetto a una Corsa 'convenzionale', la carreggiata è stata aumentata di 54 mm davanti e 20 mm dietro, dando luogo a passaruota più voluminosi. La parte posteriore è specifica di questa versione e, insieme al tetto verniciato di nero, conferisce all'estetica della Corsa GSE un'identità visiva unica.

Foto di: Opel

Opel Corsa GSE (2026), gli interni

Nell'abitacolo, la Corsa GSE si distingue anche per elementi esclusivi. Tra questi, spiccano i sedili di tipo bacquet rivestiti in tessuto e Alcantara con il caratteristico design a quadri della prima generazione. Sono certificati AGR e, nonostante il loro aspetto sportivo, devo confermare che sono piuttosto comodi e avvolgono bene il corpo.

Foto di: Opel

Il volante, di taglio sportivo, è anch'esso rivestito in Alcantara, ha un design a tre razze e la parte superiore del cerchio mi è sembrata un po' sottile per i gusti attuali, con volanti molto più imbottiti.

Niente da obiettare sul fronte tecnologico, poiché il cruscotto ospita un quadro strumenti digitale da 7 pollici, insieme a uno schermo per il sistema multimediale da 10 pollici che, in questo caso, mostra indicatori sportivi specifici come un misuratore di forze G, cronometro, indicatore di tensione e temperatura della batteria o la distribuzione della coppia sull'asse anteriore, che dispone inoltre di un differenziale autobloccante meccanico con regolazione specifica.

Foto Di: Opel

Foto di: Opel

In assenza di una misurazione più approfondita, lo spazio per i passeggeri mi è sembrato molto simile a quello di una Corsa 'convenzionale', il che parla molto bene del uso quotidiano che possiamo fare della Corsa GSE. Davanti, conducente e passeggero avranno anche una buona larghezza all'altezza delle spalle e un'altezza al tetto corretta. Ma devono aggiungere il plus di comfort offerto dai sedili sportivi in termini di supporto laterale.

Foto di: Opel

Non c'è bisogno di dire che, in termini di connettività, la Corsa GSE è un veicolo moderno e completamente funzionale. Grazie all'assistente vocale 'Hey Opel' possiamo attivare numerose funzioni vocalmente, oltre ad avere di serie il navigatore, la base di ricarica wireless, la compatibilità wireless con Android Auto e Apple CarPlay, oltre ai sedili anteriori riscaldati, volante riscaldato, telecamera a visione di 180º o controllo della velocità di crociera adattivo.

E questo è importante in questo veicolo, poiché Opel è l'unico marchio tedesco di Stellantis e come buon produttore tedesco deve sottoporre i suoi veicoli a test specifici per il suo mercato locale. Nel cosiddetto 'Autobahn Proof', che consiste nell'offrire una messa a punto ottimale a velocità legali negli altri mercati europei (120 km/h), ma anche nei tratti di velocità illimitata delle autostrade tedesche.

Foto di: Opel

La capacità del bagagliaio, con 267 litri, è quella prevista in questo tipo di utilitarie sportive. Soddisfa per i bagagli di due occupanti e soffre quando deve trasportare borse o valigie di cinque persone.

Opel Corsa GSE (2026), i motori

Sotto il cofano non troviamo molte sorprese rispetto alla proposta degli altri 'cugini' di Stellantis. Parliamo di un motore elettrico M4+ posizionato nella parte anteriore del veicolo, in grado di sviluppare una potenza massima di 281 CV e una coppia massima di 345 Nm.

È alimentato da una batteria raffreddata da 54,4 kWh (51 kWh netti) che può essere ricaricata in un punto rapido (CC) fino a un massimo di 100 kW. In corrente alternata, la carica ammessa arriva fino a 11 kW. L'autonomia massima raggiunge, nel migliore dei casi, i 374 km (ciclo WLTP).

Foto di: Opel

Grazie al fatto che il motore può girare fino a un massimo di 15.200 rpm, la Corsa GSE raggiunge i 100 km/h da ferma in 5,5 secondi, con una velocità massima limitata a 180 km/h.

A livello di telaio, Opel ha anche modificato aspetti specifici del veicolo aggiungendo tamponi idraulici nella sospensione, aumentando fino al 67% la rigidità delle molle anteriori (fino al 29% le molle posteriori), introducendo una barra stabilizzatrice posteriore di 30,8 mm, oltre a un asse posteriore con silentblock specifici o aumentando la rigidità torsionale fino al 23% per evitare i rollii della carrozzeria.

Foto di: Opel

Ma c'è di più, poiché il sistema frenante, firmato dallo specialista Alcon, dispone di pinze monoblocco anteriori a quattro pistoni, insieme a dischi anteriori ventilati da 355 mm e da 268 mm sull'asse posteriore.

Opel Corsa GSE (2026), la guida

Il nostro primo contatto si è svolto nei dintorni di Madrid, combinando ogni tipo di tracciato: città, strada a doppio senso e tratti di autostrada. Non è stato eccessivo, per cui queste prime conclusioni devono essere prese con riserva.

Foto di: Opel

La Corsa GSE è un veicolo attraente, lasciando da parte la tradizione che le versioni sportive della Corsa hanno accumulato nel corso dei decenni. Senza dubbio, una volta fatto il passo verso l'elettrificazione totale, l'auto risulta molto più indicata per l'uso quotidiano rispetto ai suoi predecessori, per cui non presenta le restrizioni in materia di consumo o di mancanza di comfort che potevano avere i GSi o gli OPC precedenti.

Detto questo, vorrei sottolineare gli aspetti che più mi hanno colpito in un tragitto di appena 70 km. Il feeling dello sterzo è quello che ci si aspetta da questo tipo di versioni con carattere. Si nota preciso e informativo, pesante anche quando attiviamo la modalità Sport e questo è apprezzabile, poiché conferisce un plus di fiducia al conducente.

Foto di: Opel

La sospensione mi è piaciuta anch'essa, poiché è rigida, ma non risulta scomoda. I dossi che possiamo incontrare per le strade delle nostre città vengono superati in modo efficace senza che la tua anatomia ne risenta eccessivamente.

E una volta lasciata la città alla ricerca di strade più remote e tortuose, la carrozzeria sembra 'attaccarsi' all'asfalto in modo efficace. Se aggiungiamo l'effetto 'magico' portato dal differenziale autobloccante anteriore, recuperiamo quelle sensazioni che molti conducenti veterani credevano perdute nei veicoli moderni.

Ora passiamo agli aspetti da migliorare. Il primo, il suono. So già che è un aspetto molto difficile per qualsiasi veicolo 100% elettrico, ma i tentativi attuali sono chiaramente insufficienti. Senza dubbio, è uno degli aspetti in cui le auto alimentate a batterie hanno molto da migliorare (e migliorare direi io).

Foto di: Opel

L'altro aspetto che dovrebbe essere rivisto è quello dell'autonomia. È chiaro che una batteria più grande assicura una maggiore autonomia. Allo stesso modo, una batteria più grande è più pesante. Il difficile equilibrio tra peso e prestazioni è sempre stato presente nel mondo dell'automobile, ma nei veicoli elettrici di tipo sportivo è un pilastro fondamentale. Questi 374 km di autonomia massima teorica sono possibili solo effettuando una guida urbana nella sua totalità.

Se decidi di esplorare i limiti del veicolo con una carica completa, dubito molto che tu possa percorrere più di 220-250 km nel migliore dei casi e questo è il tallone d'Achille di questi 'razzi tascabili' elettrici. Senza dubbio, è un altro aspetto in cui devono continuare a evolversi.

Opel Corsa GSE (2026), i prezzi

Per quanto riguarda l'equipaggiamento, come puoi immaginare, è estremamente completo e non manca praticamente nulla. La GSE è disponibile in tutti i colori della gamma Corsa e gli ordini possono già essere effettuati, anche se le prime consegne sono previste per gennaio 2027.

Foto di: Opel

Il suo prezzo parte da 39.990 euro senza sconti né aiuti ufficiali. Tuttavia, sottraendo i 1.000 euro del produttore e i 900 del CAES, la riduzione massima si traduce in un prezzo che si aggirerebbe intorno ai 38.090 euro circa, una cifra un po' più attraente. In Italia, con la promo online attiva a novembre 2026, il prezzo scontato è di 33.740 euro.

A proposito di Opel Corsa GSE

Debutta la Opel Corsa più potente della storia

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo (2025): uno sguardo al futuro

Opel Corsa GSE 2027

Motor Elettrico sincrono, anteriore trasversale

Potenza 281 CV

Coppia Massima 345 Nm

Batteria 54,4 kWh (51 kWh netti)

Autonomia in elettrico 374 km

Trasmissione Diretta, una velocità

Accelerazione 0-100 km/h 5,5 secondi

Velocità Massima 180 km/h

Consumi 15,7 kWh/100 km

Trazione Anteriore

Lunghezza 4,08 m

Larghezza 1,77 m

Altezza 1,43 m

Peso 1.554 kg

Posti a sedere 5

Volume di Carico 267 litri

Prezzo base 39.990 euro

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