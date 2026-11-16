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Invernali o 4 stagioni: come scegliere le gomme giuste per te

Zona in cui vivi, chilometri che percorri e stile di guida indicano se puntare su gomme invernali dedicate oppure 4 stagioni

Foto di: Motor1.com

Fabio Gemelli

Di: Fabio Gemelli

16 nov alle 10:00

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Ogni anno a qualcuno il dubbio viene: meglio montare le gomme invernali o le all season (o 4 stagioni), così da evitare il classico passaggio stagionale dal gommista? Domande più che lecite per due prodotti che negli anni si sono avvicinati sempre più, mantenendo comunque sempre caratteristiche differenti.

Le gomme invernali (ed è bene sottolineare il termine invernali, non solo "da neve") restano superiori in molte condizioni avverse, con mescole più morbide a basse temperature e intagli pensati per trattenere scavare nella neve fresca. Le gomme 4 stagioni sono un compromesso dichiarato.

Cosa dice la marcatura 3PMSF

La sigla da cercare sul fianco della gomma è 3PMSF, il simbolo con la montagna a tre picchi e il fiocco di neve. Certifica che il pneumatico supera prove di trazione su neve definite dal Regolamento UNECE n. 117, lo stesso che fissa gli standard su rumore, aderenza sul bagnato e resistenza al rotolamento.

La sigla 3PMSF

Foto di: Pirelli

Senza quel simbolo, una gomma "invernale" o "all season" non ha prestazioni garantite in condizioni di neve reale, anche se sul mercato si trova ancora la vecchia marcatura M+S.

In Italia la marcatura M+S basta per essere a norma durante l'obbligo invernale, ma non equivale a una gomma 3PMSF per sicurezza effettiva. Negli approfondimenti di ADAC gli pneumatici quattro stagioni risultano equiparati agli invernali nella normativa tedesca solo se riportano il simbolo alpino. Per le vecchie coperture con sola marcatura M+S esiste ancora un periodo transitorio.

Nei test periodici le all season restano intermedie, pratiche per chi percorre pochi chilometri in zone a clima mite ma indietro rispetto alle invernali vere su neve e ghiaccio intenso, come emerge dai test ADAC.

Zona, chilometraggio e stile di guida: come scegliere

Per capire al meglio le differenze tra pneumatici invernali e 4 stagioni abbiamo interpellato Pirelli, che ha ribadito un concetto base. La variabile che conta di più è la zona geografica. Chi vive in montagna o in aree dove nevica spesso ha bisogno di un treno di gomme invernali dedicate, meglio ancora se nordiche nelle zone più fredde. Tra queste ci sono le nuove Pirelli Scorpion Winter 3, Cinturato Winter 3 e P Zero Winter 2 che hanno raccolto buoni risultati negli ultimi test indipendenti.

Chi guida in città o in pianura, con inverni miti e pochi giorni di neve reale, può orientarsi su una buona all season certificata 3PMSF: copre l'obbligo di legge e riduce il disagio del cambio gomme stagionale.

Pirelli P Zero Winter 2

Foto Di: Pirelli

Pirelli Cinturato All Season SF3

Foto Di: Pirelli

Il chilometraggio annuo pesa quasi quanto la zona. Chi percorre pochi chilometri d'inverno, magari solo tragitti urbani brevi, consuma la gomma invernale lentamente e ne giustifica meno il costo di un secondo treno. Chi invece macina molti chilometri sia d'estate sia d'inverno, con uso misto autostrada e città, spesso trova più conveniente e sicuro usare pneumatici specifici per ogni stagione.

Lo stile di guida completa il quadro. Chi frena spesso in curva, viaggia a velocità sostenuta o percorre regolarmente strade di montagna anche solo per weekend sciistici dovrebbe preferire l'invernale vera. La differenza di tenuta si sente proprio nei momenti critici. Chi guida con stile più prudente, su percorsi brevi e prevedibili, trova nell'all season un compromesso ragionevole senza rinunce drastiche alla sicurezza.

Da sottolineare, come ricordato da Pirelli, è che nel corso degli anni gli pneumatici 4 stagioni si sono notevolmente evoluti, garantendo la giusta dose di sicurezza in differenti situazioni. La marcatura 3PMSF (montagna a 3 picchi con fiocco di neve) garantisce il superamento di test specifici per l'inverno, anche se a parità di condizioni degli invernali puri offrono performance migliori. Questo perché lamellatura e tassellatura degli all season sono studiati per un campo di utilizzo maggiore, offrendo prestazioni buone sia in estate sia in inverno.

Quanto costano all season e invernali nell'uso reale

Il vantaggio economico delle all season è evitare l'acquisto di due treni di gomme e i costi di stoccaggio e montaggio stagionale. Una guida sulla sicurezza stradale per le flotte aziendali, firmata da Arval, presenta le quattro stagioni tra le opzioni che possono ridurre alcuni costi operativi legati alla gestione dei veicoli, restando però un prodotto di compromesso rispetto alle coperture specialistiche.

Per chi gestisce un parco auto, lo stesso ragionamento su chilometraggio e zona vale amplificato: la scelta delle gomme estive per le auto aziendali con molti chilometri segue una logica simile a quella invernale. Da tenere conto poi di come l'uso di pneumatici 4 stagioni, evitando le visite dal gommista, deve comportare controlli regolari che l'automobilista deve ricordare e che normalmente vengono effettuati almeno durante il cambio gomme.

Pirelli Cinturato Winter 3

Foto Di: Pirelli

Pirelli Scorpion All Season SF3

Foto Di: Pirelli

C'è però un costo nascosto che riguarda i consumi. L'Ufficio federale svizzero dell'energia segnala che le gomme quattro stagioni possono far consumare fino a 0,4 litri in più ogni 100 km rispetto all'uso combinato di pneumatici estivi e invernali. Su chi percorre 20.000 km l'anno la differenza si traduce in decine di litri di carburante sprecati, un dettaglio da considerare prima di scegliere la soluzione "tuttofare". Occorre però ricordare che la tecnologia delle 4 stagioni, come di tutte le altre gomme, è in continua evoluzione e miglioramento, come dimostra la bassa resistenza al rotolamento​ del Cinturato All Season SF3.

Pirelli Powergy 2 All Season

Foto di: Pirelli

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