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Come conservare le gomme per non avere sorprese

Indicazioni pratiche su pneumatici invernali ed estivi, soglie di temperatura, controlli prima del deposito e condizioni corrette di stoccaggio

Foto di: Motor1 Italia

Massimo Grassi

Di: Massimo Grassi

12 nov alle 12:00

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Sette gradi. È la soglia sotto cui la gomma estiva perde grip e sopra cui quella invernale si consuma più in fretta. Due volte l'anno, quindi, ogni automobilista si trova con un treno di pneumatici smontato e nessuna idea precisa su dove metterlo.

Conservarli male non è un dettaglio estetico. Una gomma lasciata fuori, esposta a sole e sbalzi termici, può screpolarsi in superficie già dopo un mese di stoccaggio pneumatici scorretto, perdendo elasticità e tenuta prima ancora di tornare sotto l'auto. Questa guida segue tutto il percorso: quando smontare, come pulire, dove e come riporre.

Perché conservare bene gli pneumatici

La gomma non è un materiale inerte: reagisce a calore, luce ultravioletta e agenti chimici anche da ferma. Come si fa quindi a prevenire eventuali danni che possono rovinare gli pneumatici quando non sono montati?

Pirelli P Zero Winter 2

Foto di: Pirelli

Ne abbiamo parlato con Pirelli, che nelle sue raccomandazioni tecniche individua 4 regole d'oro:

Riparare gli pneumatici da agenti atmosferici in generale come sole diretto, pioggia, neve e intemperie in generale. Evitare luoghi dove possano subire sbalzi di temperatura. Per fare un esempio, anche se difficilmente un privato ne dispone, niente container. Tenerli lontani da lubrificanti, e idrocarburi, benzina o gasolio. Se per esempio avete un magazzino dove tenere tagliaerba o taniche di benzina o gasolio, non utilizzatelo anche per stoccare gli pneumatici. Non devono essere vicini a generatori di elettricità: i generatori infatti producono ozono, elemento aggressivo per la gomma.

Per citare un vecchio adagio in voga anni (e anni fa): i luoghi dove si conservano vini e salami sono perfetti, perché hanno umidità e temperature uniformi tutto l'anno e non sono esposti ad agenti esterni.

Folklore a parte, un pneumatico stoccato male invecchia prima del previsto, anche se il battistrada sembra integro. Le screpolature superficiali che compaiono dopo settimane all'aperto sono il segno più visibile. Il danno interno alla mescola, però, può essere più esteso e compromettere la tenuta alla prossima stagione fredda.

Pirelli Cinturato Winter 3

Foto Di: Pirelli

Pirelli P Zero Winter 2

Foto Di: Pirelli

Quando smontare gomme invernali ed estive

La circolare del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24783/1049 del 17 gennaio 2014 regola l'uso dei pneumatici invernali M+S, ma è il piano neve a fissare il periodo pratico: dal 15 novembre al 15 aprile, con alcuni tratti stradali montani a differenziarsi, allungando le tempistiche. Come noto esiste un mese di tolleranza per il cambio, dal 15 ottobre al 15 novembre e dal 15 aprile al 15 maggio, entro cui si può sostituire senza incorrere in sanzioni. Fuori da quella finestra, la violazione dell'obbligo prevede multe da 87 a 344 euro ai sensi dell'articolo 6 comma 14 del Codice della strada.

Al di là delle ordinanze, che prevedono date fisse e la possibilità di circolare con catene da neve o calze per essere in regola, vale prima di tutto il buonsenso. Anche perché, è sempre bene ribadirlo, non si parla più di pneumatici da neve, ma di invernali, in grado quindi di assicurare ottime performance durante la stagione fredda, a prescindere dalle condizioni dell'asfalto. Come sottolineato da Pirelli, gli pneumatici invernali permettono di viaggiare sempre in sicurezza, al di là del mero aspetto economico, per essere al sicuro o meno da sanzioni e multe.

Pirelli Scorpion All Season SF3

Foto di: Pirelli

Calze da neve autosock

Foto di: Autosock

Come preparare gli pneumatici prima del deposito

Prima di smontare, conviene annotare la posizione di ogni gomma sull'auto (anteriore destra, posteriore sinistra e così via). Serve a ruotarle correttamente al montaggio successivo, così da farle consumare in modo uniforme: i dettagli pratici del cambio stagionale sono spiegati nella guida su quando e come va fatto il cambio da invernali a estive.

Prima di riporre le gomme, ogni pneumatico va controllato uno per uno: screpolature, tagli, usura irregolare sono segnali da non ignorare. Un difetto che oggi sembra marginale può peggiorare durante mesi di inattività. Pulizia e asciugatura vengono prima dello stoccaggio vero e proprio: ruote e battistrada vanno lavati con acqua per rimuovere sale e sporco, poi asciugati bene per limitare la corrosione sui cerchi in lega. Vanno rimossi anche pietrisco e detriti incastrati nelle scanalature, che altrimenti trattengono umidità a lungo.

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