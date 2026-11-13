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Prescrizione bollo auto, i 3 anni che valgono davvero in tutte le Regioni

Bollo auto triennale per tutti, con Regioni libere su sconti, esenzioni e modalità di recupero dei versamenti mancati

Foto di: Motor1 Italia visual (AI-assisted)

Francesco Stazi

Di: Francesco Stazi

13 nov alle 11:00

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Tre anni, non dieci. È questo il termine entro cui una Regione può ancora pretendere il pagamento del bollo auto non versato, e non cambia da Regione a Regione.

Lo ha ribadito la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 6278 dell'8 marzo 2026. L'ordinanza conferma un orientamento già consolidato: la prescrizione triennale si applica a tutta la fase di recupero del credito, dall'accertamento fino alla cartella esattoriale, e non si trasforma mai nel termine decennale ordinario.

Il termine di prescrizione vale in tutta Italia

Il termine di prescrizione per la tassa automobilistica è fissato dall'art. 5, comma 51, del d.l. 953/1982, convertito in legge 53/1983: tre anni per l'azione di recupero da parte dell'amministrazione. La norma è statale, quindi si applica identica a Lombardia, Lazio, Sicilia o qualunque altra Regione gestisca il tributo.

Il conteggio dei tre anni parte dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il bollo andava pagato, come ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 14312 del 22 maggio 2024. Un bollo dovuto nel 2023, quindi, inizia a prescriversi dal 1° gennaio 2024.

La Cassazione lo ha ribadito anche con l'ordinanza n. 23098 dell'11 agosto 2025: il termine triennale copre sia l'accertamento sia la riscossione coattiva e non si converte nel termine decennale nemmeno se la cartella non viene impugnata.

Una conferma pratica arriva dalla sentenza n. 15282/2025 della Corte di giustizia tributaria di Roma, che ha annullato un'intimazione di pagamento relativa a cartelle Lazio per gli anni 2007-2013: tra l'ultimo atto notificato e l'intimazione erano passati oltre tre anni.

Cosa cambia nella gestione delle Regioni

Se il termine è identico ovunque, a cambiare è il modo in cui ogni Regione organizza la riscossione, le riduzioni e i canali di pagamento. Il Lazio, ad esempio, ha introdotto con la legge regionale n. 15 dell'8 agosto 2025 la domiciliazione bancaria del bollo, con uno sconto del 10% per chi la attiva e la mantiene negli anni successivi.

Prima di questa misura, il Lazio aveva già applicato riduzioni temporanee del 5% nel 2023 e del 2,5% per il 2024 e il 2025, terminate il 31 dicembre 2025. L'Emilia-Romagna segue invece regole proprie sui veicoli storici, con l'esenzione automatica per gli ultratrentennali prevista dalla legge regionale 15/2012.

Queste differenze non toccano la prescrizione, ma incidono su altri due fronti: quanto si paga e quali documenti servono per dimostrare un'esenzione. Un automobilista che si trasferisce da una Regione all'altra deve verificare le regole locali vigenti, non quelle del luogo di prima immatricolazione.

Come leggere una richiesta di pagamento regionale

Quando arriva un avviso o una cartella, la prima cosa da controllare è la data dell'atto presupposto, cioè il primo accertamento notificato. È da quella data, e non dall'anno di competenza del bollo, che decorre il termine per verificare se la richiesta è ancora valida.

Attenzione a non confondere il termine del tributo con quello degli interessi. La Cassazione, con l'ordinanza n. 32384 del 26 novembre 2025, ha chiarito che gli interessi maturati seguono una prescrizione quinquennale autonoma, ex art. 2948 n. 4 del Codice civile, distinta da quella del bollo stesso.

La Regione Lombardia indica di conservare le ricevute fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello dovuto, salvo proroghe degli accertamenti. È lo stesso arco temporale della prescrizione, e coincide con il periodo in cui una contestazione resta ancora possibile.

Chi riceve una richiesta di pagamento può verificare l'importo dovuto con il servizio di calcolo del bollo dell'ACI, utile anche per controllare se la cifra richiesta corrisponde a quella corretta per la propria Regione. Per questioni specifiche di riscossione, restano poi attivi i canali di assistenza dedicati, come quello per la Regione Lazio.

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