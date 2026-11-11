Le 10 auto economiche, entro 20.000 euro, che non pagano il bollo

Il massimo risparmio nell'acquisto dell'auto passa sicuramente per il prezzo di listino, ma ora bisogna anche considerare il fatto che le motorizzazioni meno potenti (entro gli 80 kW) sono esentate dal pagamento del bollo annuale.

Un risparmio marginale, forse, ma importante per chi vuole ridurre al minimo le spese fisse per l'uso dell'auto, compreso appunto il bollo auto (tecnicamente "tassa automobilistica") che per un'utilitaria varia dai 100 ai 160 auro all'anno a seconda della Regione di residenza.

Per aiutare a scegliere la macchina che costa di meno (dal momento dell'acquisto in poi) abbiamo stilato la classifica delle 10 auto economiche che non pagano il bollo auto dal 2027, tutte entro i 20.000 euro di listino. Ecco la classifica.

Fiat Pandina

La meno costosa delle auto economiche esenti dal bollo auto è la Fiat Pandina, nello specifico l'allestimento Pop 1.0 Hybrid che a listino ha un prezzo base di 15.950 euro. Anche gli altri allestimenti rientrano nel limite dei 20.000 euro, compresa la Cross che costa 19.250 euro.

Fiat Pandina Foto di: Fiat

Il motore è il 1.0 tre cilindri mild hybrid benzina da 48 kW (65 CV), abbinato al cambio manuale 6 marce, capace di consumare 5,0 l/100 km e di accelerare da 0 a 100 km/h in 14,1 secondi.

Dacia Sandero

Seconda in classifica è la Dacia Sandero con i suoi 16.800 euro di listino base riferito alla versione Streetway expression TCe 100. Per la Sandero Stepway con identico motore e allestimento servono invece 17.700 euro.

Dacia Sandero Foto di: Dacia

A spingere la vendutissima hatchback rumena è il motore 1.0 tre cilindri turbo benzina da 74 kW (101 CV), che unito al cambio manuale 6 marce dichiara un consumo combinato WLTP di 5,4 l/100 km e uno scatto 0-100 in 9,7 secondi.

Citroen C3

Sul terzo gradino del podio c'è la Citroen C3 da 16.900 euro. La più economica delle C3 è la Turbo 100cv Manuale.

Citroen C3

Parliamo della versione col 1.2 turbo benzina da 74 kW (101 CV) che utilizza il cambio manuale a 6 rapporti, consuma in media 5,5 l/100 km e passa da 0 a 100 km/h in 10,6 secondi.

Seat Ibiza

La Seat Ibiza di quinta generazione sta per festeggiare i dieci anni e dopo due restyling è ancora a listino e con la sua versione base "Ibiza" costa 17.000 euro.

Seat Ibiza Foto di: SEAT

Parliamo della Seat Ibiza 1.0 MPI col "mille" tre cilindri aspirato a benzina da 59 kW (80 CV) che unito al cambio manuale a 5 marce riesce a consumare 5,2 l/100 km e a raggiungere i 100 km/h da ferma in 15,3 secondi.

EMC Quattro

Una cinese non molto conosciuta, ma decisamente economica, è la EMC Quattro, un SUV compatto da 4 metri di lunghezza che merita di entrare in questo elenco con i suoi 17.700 euro di listino. Chi la vuole col cambio automatico CVT deve spendere 19.200 euro, mentre con l'impianto bifuel a GPL costa 19.600 euro.

EMC Quattro Foto di: EMC

La EMC Quattro è mossa da un "classico" motore 1.5 benzina aspirato da 76 kW (103 CV) e il cambio della versione d'accesso è un manuale a 5 marce. Il consumo WLTP è di 7,2 l/100 km e lo 0-100 è una pratica da 11 secondi.

Kia Picanto

Anche la Kia Picanto di terza generazione si prepara a festeggiare il decennale con due restyling alle spalle e lo fa proponendo a listino una versione a benzina che parte da 17.800 euro. La versione col cambio automatico e quella con l'impianto a GPL costano rispettivamente 18.800 e 19.550 euro.

Kia Picanto

Kia Picanto 1.0 GDi Urban sfrutta il motore 1.0 tre cilindri aspirato a benzina da 50 kW (68 CV). Il cambio è un manuale a 5 marce, il consumo combinato è pari a 5,3 l/100 km e lo scatto 0-100 km/h a 14,6 secondi.

Fiat Grande Panda

In questa classifica non poteva certo mancare la Fiat Grande Panda, in particolare quella a benzina che in allestimento Pop parte da 17.900 euro. Anche la più ricca Icon rientra nei limiti di questo elenco con i suoi 19.650 euro di listino.

Fiat Grande Panda Foto di: Fiat

Entrambe celano sotto il cofano il noto motore 1.2 tre cilindri turbo benzina da 74 kW (101 CV) e montano un cambio manuale 6 marce. Il consumo combinato è di 5,6 l/100 km e per l'accelerazione da 0 a 100 km/h impiega 11,2 secondi.

Evo 3

C'è un'altra italiana in questa classifica delle economiche esenti dal bollo auto ed è la Evo 3, crossover di origini orientali che nella motorizzazione bifuel benzina/GPL dichiara una potenza entro gli 80 kW e un prezzo di 17.900 euro.

Evo 3

Il suo motore Benzina/GPL 1.5 quattro cilindri aspirato da 79 kW (107 CV) è accoppiato a un cambio manuale a 5 marce, il tutto per ottenere un consumo medio di 8,4 l/100 km e un passaggio da 0 a 100 km/h in 14,2 secondi.

DFSK Glory 500

L'altra cinese degna di apparire in compagnia delle altre auto economiche "no bollo" è la DFSK Glory 500, SUV da 4,38 metri di lunghezza che come minimo costa 17.988 euro. Con l'aggiunta dell'impianto GPL arriva a 19.988 euro e con il cambio automatico a 19.788 euro.

DFSK Glory 500 Foto di: DFSK

Anche questa protagonista della Top 10 monta un motore 1.5 aspirato da 78 kW (106 CV) e un classico cambio manuale 5 marce per consumare in media 7 l/100 km. Per accelerare da 0 a 100 km/h le servono 15 secondi.

Fiat 500

A chiudere la lista delle magnifiche dieci del risparmio senza bollo auto è la Fiat 500 Hybrid che in allestimento Pop costa 19.900 euro.

Fiat 500 Foto di: Fiat

Il motore è lo stesso della Pandina, ovvero il tre cilindri aspirato 1.0 mild hybrid da 48 kW (65 CV), sempre col cambio manuale a 6 marce e un consumo combinato WLTP di 5,2 l/100 km. Accelera da 0 a 100 km/h in 16,2 secondi.