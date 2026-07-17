Le auto full hybrid più economiche del 2026: le Top 5

Con l'apertura degli ordini della Dacia Sandero Stepway Hybrid si allarga l'offerta di auto full hybrid economiche o che comunque propongono un interessante rapporto prezzo/dotazioni rimanendo sotto la soglia dei 25.000 euro.

Noi ne abbiamo contate cinque di queste full hybrid a buon mercato, tutte mosse da motorizzazioni a benzina dalla cilindrata "giusta", adatta cioè a contenere i consumi di benzina entro limiti che nemmeno le mild hybrid possono garantire. Il tutto per costi chilometrici sempre molto ridotti. Ecco la nostra classifica delle "Top 5" ibride full.

MG3, da 19.990 euro

La meno costosa di tutte le auto full hybrid è la MG3 che in allestimento Hybrid+ Standard ha un prezzo base di 19.990 euro. Chi vuole rimanere sotto i 20.000 euro per l'acquisto di una full hybrid deve però affrettarsi, visto che la versione Standard è in fase di esaurimento scorte e il suo posto nei listini è già preso dalla più accessoriata Comfort che parte da 21.490 euro.

MG3 Hybrid+

Una delle doti che non manca alla MG3 Hybrid+ è la potenza, visto che il motore 1.5 quattro cilindri elettrificato tocca i 195 CV e le permette di accelerare da 0 a 100 km/h in 3 secondi. Il cambio è un automatico 3 marce e il consumo WLTP è pari a 4,4 l/100 km.

Dacia Sandero, da 20.800 euro

Come detto, la Dacia Sandero Stepway in versione Hybrid è stata appena commercializzata e ha un prezzo base di 20.800 euro. Questo è il prezzo dell'allestimento expression, mentre la più "avventurosa" extreme costa come minimo 21.900 euro.

Dacia Sandero Stepway Foto di: Dacia

Anche qui il motore a benzina ha una cilindrata adatta all'elettrificazione, per la precisione un 1.8 quattro cilindri senza turbocompressore che sviluppa 158 CV e le fa raggiungere i 100 km/h da fermo in 8,3 secondi. La trasmissione è automatica multimodale e il consumo combinato è pari a 4,4 l/100 km.

Toyota Aygo X, da 20.850 euro

Al terzo posto nella classifica delle full hybrid meno costose c'è la Toyota Aygo X con i suoi 20.850 euro di base e una lunghezza di appena 3,78 metri che la rende la più compatta della graduatoria Top 5.

Toyota Aygo X Foto di: Toyota

Toyota, marchio storicamente legato allo sviluppo del full hybrid ha deciso di puntare sul collaudato motore 1.5 tre cilindri aspirato da 116 CV abbinato al cambio automatico e-CVT. La Aygo X Hybrid va da 0 a 100 km/h in 9,2 secondi e ha un consumo consumo di 3,7 l/100 km, il migliore omologato WLTP per un'auto senza ricarica esterna.

Toyota Yaris, da 24.750 euro

Quinta è ancora una Toyota, ma questa volta è la Toyota Yaris che costa come minimo 24.750 euro e ribadisce la forza del marchio nipponico nel full hybrid.

Toyota Yaris Foto di: Toyota

La Toyota Yaris Hybrid sfrutta il noto 1.5 tre cilindri aspirato ed elettrificato da 116 CV, sempre con la trasmissione automatica e-CVT. Accelerazione 0-100 in 9,7 secondi e consumo combinato di 3,8 l/100 km.

Renault Clio, da 24.900 euro

La nuova Renault Clio chiude questa carrellata di auto full hybrid sotto i 25.000 euro e lo fa di misura col suo prezzo di listino di 24.900 euro per il suo allestimento evolution.

Renault Clio Foto di: Renault

Il motore è lo stesso della Sandero, ovvero il 1.8 quattro cilindri aspirato ed elettrificato da 158 CV e il cambio è l'automatico multimode E-Tech. Scatta da 0 a 100 in 8,3 secondi e consuma 3,9 l/100 km.