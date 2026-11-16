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Guida accompagnata a 17 anni, arrivano i documenti digitali

Il Codice della strada 2027 digitalizza controlli e autorizzazioni, ma l’età minima per la patente B resta invariata

Foto di: Shutterstock

Fabio Gemelli

Di: Fabio Gemelli

16 nov alle 09:10

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Diciassettenni al volante, ma non da soli: la guida accompagnata esiste già in Italia e non cambia nel 2027. A cambiare, con la riforma del Codice della strada, sarà il modo in cui i controlli verificano i documenti, sempre più spesso online invece che su carta.

Il rischio è fare confusione tra due cose diverse: la dematerializzazione dei documenti e un'eventuale età minima più bassa per la patente B, che al momento non è prevista. Restano fermi i requisiti già in vigore dal 2011, mentre cambia solo la procedura di verifica durante i controlli su strada.

Guida accompagnata a 17 anni: requisiti e autorizzazione

La guida accompagnata a 17 anni è disciplinata dal decreto ministeriale n. 213 del 11 novembre 2011 ed è collegata all'articolo 115, comma 1-bis, del Codice della strada. Possono accedere alla guida accompagnata i minori che hanno compiuto 17 anni e sono già titolari di patente A1 o B1.

Per ottenere l'autorizzazione serve una domanda alla Motorizzazione e un corso propedeutico presso un'autoscuola, con una durata minima di 10 ore. L'accompagnatore deve avere al massimo 60 anni, possedere da almeno 10 anni una patente italiana non inferiore alla categoria B e non avere subito sospensioni negli ultimi 5 anni.

La designazione degli accompagnatori richiede di indicare i dati di ogni persona incaricata e la patente da lei posseduta. Le spese di istruttoria indicate dal Ministero sono di 10,2 euro per i diritti e 32 euro di bollo, importi che restano invariati rispetto alla procedura già nota.

Documenti da avere durante la guida accompagnata

Durante l'esercitazione il minorenne deve avere con sé l'autorizzazione alla guida accompagnata e la patente posseduta, A1 o B1. L'accompagnatore, dal canto suo, deve portare con sé la patente prescritta dal decreto, quella di categoria non inferiore alla B richiesta per il ruolo.

Il decreto ministeriale n. 294 del 17 novembre 2025 ha precisato che le sue disposizioni si applicano anche alle ipotesi di guida accompagnata del 2011. Questo collega la materia alla più ampia riforma sugli obblighi documentali a bordo in corso di attuazione.

La presentazione ufficiale del nuovo Codice della strada indica tra gli obiettivi la digitalizzazione dei documenti di circolazione e di guida, oltre alla procedura sanzionatoria. Lo schema di decreto legislativo sul nuovo Codice, approvato in Consiglio dei Ministri il 13 ottobre 2026, è ora all'esame del Parlamento entro il termine di delega del 14 ottobre 2026.

Le nuove norme superano l'obbligo generalizzato di portare con sé i documenti cartacei di guida e di circolazione, che potranno essere verificati telematicamente dagli organi di polizia. Fino all'entrata in vigore del nuovo Codice e delle sue disposizioni transitorie resta comunque prudente continuare a portare con sé l'autorizzazione cartacea, insieme ai documenti già richiesti dal 2011.

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