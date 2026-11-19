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Codice della strada

Cintura di sicurezza in auto, quando rischi 332 euro di multa e 5 punti

Articolo 172 del Codice della strada, multe fino a 332 euro e responsabilità del conducente per minori e passeggeri

Foto di: Motor1 Italia

Massimo Grassi

Di: Massimo Grassi

19 nov alle 16:00

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Ottantatré euro. È la multa minima per chi non allaccia la cintura, e sale fino a 333 euro con l'aggiunta di 5 punti decurtati dalla patente. Pochi sanno però che l'obbligo vale anche per chi siede nei posti posteriori, non solo per chi guida o siede accanto al conducente.

L'articolo 172 del Codice della strada non fa distinzioni tra sedili anteriori e posteriori: la cintura va allacciata da tutti, in ogni fase della marcia. La regola riguarda auto, furgoni e persino i quadricicli con carrozzeria chiusa. La Corte Costituzionale ha già respinto i dubbi sollevati contro l'obbligo e contro le sanzioni collegate.

Cinture di sicurezza: chi deve usarle

Molti automobilisti pensano ancora che la cintura di sicurezza sia obbligatoria solo per chi sta davanti. Non è così: la norma copre tutti gli occupanti del veicolo, fino a un massimo di otto posti oltre quello del conducente. Anche su un'auto a sette posti nessuno viaggia sganciato.

La cintura di sicurezza a tre punti è stata brevettata da Nils Bohlin e ha debuttato sulla Volvo PV544

Foto di: Volvo

La sanzione colpisce chi non la indossa, ma in alcuni casi anche chi guida può pagare. Per i passeggeri minorenni la responsabilità passa infatti al conducente, che deve controllare che tutti a bordo siano allacciati prima di mettersi in marcia, come ricorda anche la guida sugli errori più comuni che causano incidenti in auto. Oltre alla multa, dopo almeno due violazioni in due anni scatta la sospensione della patente. La durata va da 15 a 60 giorni. Sono in molti a ignorarlo, convinti che il rischio si esaurisca nella sola sanzione pecuniaria.

Bambini in auto: chi risponde se il seggiolino manca

Per i bambini la soglia che cambia tutto è 1,50 metri di statura. Sotto quella misura serve un sistema di ritenuta omologato, classificato in base all'altezza e al peso del bambino secondo le omologazioni più recenti, non la cintura standard pensata per un adulto. Sopra il metro e mezzo, invece, bastano le cinture normali del veicolo.

Per bambini alti meno di 1,5 metri sono obbligatori sistemi di ritenuta omologati a seconda di altezza e peso

Fino a 4 anni entra in gioco anche l'obbligo dei dispositivi antiabbandono: il conducente che trasporta un bambino così piccolo deve usare un sistema di allarme conforme alle specifiche ministeriali collegato al seggiolino. La cintura per adulti non protegge un bambino più piccolo: può scivolare sul collo in caso di frenata brusca o impatto, aggravando le conseguenze invece di attenuarle.

Per questo la raccomandazione è quella di scegliere un seggiolino adeguato, installarlo seguendo le istruzioni del produttore e disattivare l'airbag se il seggiolino viene montato sul sedile anteriore. Anche qui la responsabilità ricade sul conducente, che deve verificare l'uso corretto del dispositivo prima di partire. Non basta che il seggiolino sia a bordo: deve essere agganciato e il bambino assicurato, altrimenti la sanzione scatta comunque, insieme al rischio reale in caso di incidente.

Le cinture di sicurezza sono obbligatorie anche per chi siede nei posti posteriori

Cintura di sicurezza: chi può non usarla

Non tutti i veicoli e non tutte le persone rientrano nell'obbligo di cintura di sicurezza allo stesso modo. Le deroghe esistono ma sono circoscritte a situazioni specifiche, documentate da un certificato medico o dalle caratteristiche del veicolo stesso. Chi chiede l'esenzione deve sempre dimostrarla in caso di controllo. Ecco chi può non utilizzarla:

Appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell’espletamento di un servizio di emergenza;

Conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;

Conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell’ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali;

Appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;

Istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall’articolo 122, comma 2;

Persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all’uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validita’, deve recare il simbolo previsto nell’articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all’articolo 12;

Donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all’uso delle cinture di sicurezza;

Passeggeri di veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;

Appartenenti alle forze armate nell’espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza.

Chi ha una certificazione medica che esenta dall'uso della cintura di sicurezza deve tenerla sempre a bordo. Senza quel documento, l'esenzione non vale nulla davanti a un agente che contesta la violazione. Lo stesso principio di documentazione corretta vale anche per la carta di circolazione e gli obblighi collegati nel 2026, un altro documento che va sempre portato con sé.

Le cinture di sicurezza restano comunque obbligatorie per il conducente e per tutti i passeggeri anche a bordo di quadricicli e minicar. Si tratta di categorie spesso guidate da neopatentati che ritengono, erroneamente, di non essere soggetti alle stesse regole delle auto tradizionali.

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