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Tutti i dubbi sul nuovo codice della strada

Li ha espressi il Consiglio di Stato: ora il Governo ha tempo fino al 25 novembre per rispondere

Massimo Grassi

Di: Massimo Grassi

16 nov alle 12:00

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Una brusca frenata, almeno sul piano procedurale e tecnico, rallenta la corsa verso il Nuovo Codice della Strada. Con un articolato parere interlocutorio di oltre quaranta pagine (n. 1944/2026), la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato ha sospeso l’espressione del proprio giudizio sullo schema di decreto legislativo approvato in esame preliminare dal Governo lo scorso 13 ottobre.

Non si tratta di una bocciatura definitiva, ma di un richiamo severo all'ordine: prima di dare il via libera a una riforma destinata a riscrivere le regole della circolazione stradale dal 1992 a oggi, Palazzo Spada chiede all'Esecutivo di colmare pesanti lacune documentali e di sciogliere diversi nodi giuridici. La scadenza fissata per rimettere in ordine le carte è il 25 novembre 2026.

L'iter "al contrario" e il nodo della Privacy

Il primo rilievo dei giudici amministrativi riguarda il metodo. Secondo il Consiglio di Stato, l'iter seguito dall'amministrazione ha invertito l'ordine naturale previsto dalla legge: lo schema di decreto è stato infatti inviato alle Camere prima ancora di raccogliere i "concerti" politici dei numerosi Ministeri interessati (tra cui Interno, Giustizia, Economia e Salute) e senza il preventivo parere della Conferenza Unificata. Passaggi tutt'altro che formali, spiegano i giudici, perché servono a consolidare un testo che altrimenti arriva all'esame consultivo ancora in forma provvisoria.

Manca inoltre la prova formale della data in cui Camera e Senato hanno effettivamente ricevuto il provvedimento: un dettaglio tecnico decisivo per far scattare la proroga automatica della legge delega (scaduta il 14 ottobre) fino al 13 marzo 2027.

Ma l'assenza più pesante è quella del Garante per la protezione dei dati personali. Il nuovo Codice introduce infatti una massiccia digitalizzazione: nuove banche dati interoperabili, incroci telematici, acquisizione diretta delle immagini delle dashcam e dei dati delle "scatole nere" (centraline EDR) in caso di incidente, fino all'obbligo per tutti i medici curanti di segnalare al Ministero patologie incompatibili con la guida o stati di coma superiori a 48 ore. Senza contare la possibilità per i cittadini di usare video e foto privati come piena prova nei giudizi civili risarcitori, o l'accesso alle informazioni sui veicoli stranieri multati. Trattamenti di dati delicati che, per normativa europea, impongono il vaglio preventivo dell'Autorità per la Privacy.

Multe al chilometro e reddito: cosa non torna nelle sanzioni

Sul piano dei contenuti, il capitolo sanzioni è quello che presenta le maggiori incongruenze tra quanto annunciato nella relazione illustrativa e quanto scritto nelle norme:

Multe proporzionali alla velocità, ma con un errore nelle tabelle: il nuovo testo manda in pensione le attuali fasce di sforamento dei limiti di velocità (fino a 10 km/h, tra 10 e 40, ecc.) per introdurre un calcolo puntuale legato a ogni singolo chilometro orario in più. Tuttavia, il Consiglio di Stato fa notare un cortocircuito tecnico: nelle tabelle allegate, invece di indicare una cifra fissa per ogni km/h di eccesso, il Governo ha inserito nuovamente un importo minimo e uno massimo. In questo modo diventa impossibile per gli agenti stabilire quale cifra applicare tra il minimo e il massimo per un singolo chilometro. Inoltre, manca una soglia minima: si rischiano sanzioni irrisorie (anche da 2,50 euro), talmente basse da non poter essere nemmeno riscosse coattivamente.

L'attuale tabella delle multe per eccesso di velocità è la seguente:

Limite di velocità superato Sanzione pecuniaria Decurtazione punti patente < 10 km/h tra 42 e 173 euro No > 10 km/h < 40 km/h tra 173 e 695 euro 3 > 40 km/h < 60 km/h tra 544 e 2.174 euro 6 + Sospensione patente da 1 a 3 mesi > 60 km/h tra 847 e 3.389 euro 10 + sospensione tra 6 mesi e 1 anno

Niente sanzioni legate al reddito: la legge delega chiedeva di commisurare l'importo delle multe alla situazione economica del trasgressore e alla potenza del veicolo. Nel testo, però, di questa novità non c'è traccia: l'unico riferimento al reddito (tramite ISEE) riguarda la possibilità di chiedere la rateizzazione della multa, esattamente come avviene già oggi.

Spese di notifica invariate: nonostante l'obiettivo di incentivare il pagamento rapido delle multe, anche chi pagherà in misura ridotta entro 5 giorni dovrà comunque farsi carico delle spese di accertamento e notifica.

Monopattini elettrici e piste ciclabili: il rischio vuoto normativo

Importanti chiarimenti sono stati chiesti anche sul fronte della micromobilità. Il nuovo Codice sancisce la fine dell'equiparazione tra monopattini elettrici e biciclette: i monopattini diventano una categoria autonoma (guidabile dai 14 anni senza patentino) che potrà circolare sulle strade urbane con limite a 50 km/h e sulle corsie ciclabili, ma non sulle piste ciclabili né sulle corsie a doppio senso riservate alle bici.

Il problema segnalato dai giudici riguarda però la transizione: abrogando la vecchia legge sui monopattini (la n. 160/2019), rischiano di decadere automaticamente anche tutti i decreti attuativi vigenti su requisiti tecnici, frecce, freni e persino sui contrassegni identificativi (i cosiddetti targhini), creando un pericoloso vuoto normativo in attesa dei nuovi decreti ministeriali. Sotto la lente anche le corsie ciclabili promiscue: il testo permette di realizzarle anche con larghezza inferiore a 1,30 metri, senza però fissare un limite minimo a tutela dell'incolumità dei ciclisti.

Guida autonoma e super-poteri agli ausiliari del traffico

Guardando al futuro della mobilità, il decreto disciplina per la prima volta la circolazione ordinaria dei veicoli a guida automatizzata, prevedendo due step: una prima fase con un "controllore" umano a bordo pronto a intervenire, e una seconda fase con un controllore da remoto, giuridicamente equiparato al conducente tradizionale e dunque responsabile di tutto ciò che accade. Il Consiglio di Stato chiede di chiarire quando scatterà questa seconda fase e su quale base legale si fondi l'attribuzione di una simile responsabilità a chi guida a distanza.

Perplessità emergono anche sull'ampliamento dei poteri di controllo su strada.

Ausiliari del traffico: non si occuperanno più solo di sosta e divieti, ma potranno rilevare gli incidenti stradali (su strade urbane ed extraurbane secondarie, purché ci siano solo danni a cose e nessun ferito). Avranno qualifica di pubblico ufficiale, potranno ispezionare veicoli, acquisire documenti e far rimuovere i mezzi, passando poi gli atti alla polizia per le multe. I giudici chiedono di precisare se tale funzione sia attivabile solo in casi di urgenza o come servizio ordinario.

Ispettori del lavoro: entrano a pieno titolo tra gli organi di polizia stradale per i controlli su tempi di guida e riposo dei mezzi pesanti, acquisendo il potere di intimare l'"alt" ai veicoli in marcia.

Soccorso sanitario: viene esteso un regime speciale (su targhe, patenti e abilitazioni) ai volontari e ai mezzi di ANPAS e Misericordie, ma il Consiglio chiede perché siano state citate solo queste due sigle escludendo gli altri enti del Terzo settore accreditati.

Nuovo codice della strada: quando entrerà in vigore? Nemmeno il 2028 è certo

Infine, c'è il nodo delle tempistiche. Lo schema di decreto prevede una prima entrata in vigore formale il 1° aprile 2027, ma rinvia l'effettiva applicazione delle nuove norme al 1° gennaio 2028 (o al 1° aprile 2028), subordinandola però all'emanazione del nuovo regolamento di attuazione. Un meccanismo che, secondo il Consiglio di Stato, finisce per rendere del tutto indeterminata la data reale di partenza della riforma: se il regolamento dovesse tardare, l'intero Codice resterebbe congelato.

La palla passa ora ai Ministeri competenti: entro il 25 novembre dovranno fornire risposte puntuali per rimettere in moto la riforma.

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