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Arval, il noleggio che si è trasformato in un ecosistema di servizi

Da società di noleggio a fornitore di mobilità a 360°: ecco come funzionano i servizi Arval, uno per uno, per privati e aziende

Foto di: Arval

Francesco Stazi

Di: Francesco Stazi

27 nov alle 17:00

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A fine luglio 2026 Arval ha completato l’acquisizione di Athlon, ex controllata del gruppo Mercedes-Benz, dopo il via libera della Commissione Europea. La flotta complessiva sale a circa 2,3 milioni di veicoli e nasce un co-leader europeo del noleggio a lungo termine. L’operazione era stata annunciata in esclusiva a dicembre 2025.

In Italia il peso di Athlon è ridotto: circa un trentesimo della flotta di Arval che, nel nostro Paese, supera i 300mila veicoli. La novità più concreta è un’altra. Il canone mensile ha smesso di essere il prezzo di un’auto e di qualche chilometro ed è diventato un contenitore di servizi, dalla manutenzione alla telematica, dalla ricarica alla consulenza fiscale. È su questo impianto che la società costruisce offerta e margini.

Chi è Arval e dove si colloca nel gruppo BNP Paribas

Arval nasce nel 1989 e sbarca in Italia nel 1995. È interamente controllata da BNP Paribas e inserita nella divisione Commercial, Personal Banking & Services del gruppo. Opera in 28 Paesi con circa 8.700 collaboratori ed è membro fondatore di Element-Arval Global Alliance, alleanza nella gestione di flotte attiva in 54 Paesi.

In Italia gestisce oltre 301mila veicoli e più di 90mila clienti, tra privati, liberi professionisti, PMI e grandi aziende internazionali. Alla guida c’è Dario Casiraghi, Direttore Generale dal 1° giugno 2022. In Arval dal 2015, dopo oltre dieci anni in GE Capital, ha seguito le PMI, lo sviluppo di nuovi servizi di mobilità e, dal 2021, la direzione Global Operations & Collection.

I canali di vendita sono molti: sito proprietario, dealer convenzionati, agenti monomandatari, accordi con le banche del gruppo e con partner esterni, Arval Store. Questi ultimi, aperti prima a Milano e poi in altre città come Firenze, sono punti “phygital” che uniscono consulenza, test drive e valutazione dell’usato. Per Casiraghi la multicanalità è uno dei pilastri della strategia, e il lavoro di marketing serve a indirizzare ogni proposta sul canale giusto.

Lungo Termine, Flex e Re-Lease: tre formule per tre esigenze

L’offerta si regge su tre prodotti che Arval distribuisce con logiche diverse a seconda che il cliente sia B2B o B2C.

Formula Durata A chi si rivolge Cosa prevede Lungo Termine Dai 36 mesi Privati, professionisti, PMI, grandi aziende Canone fisso con auto e servizi collegati. Per i privati, chilometraggio da 100mila km sull’intera durata Flex Da 1 a 24 mesi Aziende con commesse a tempo, PMI, privati Auto e commerciali, termici ed elettrici. Consegna a domicilio, pneumatici All Season, assistenza stradale, veicolo sostitutivo Re-Lease 24 o 36 mesi Soprattutto privati Usato della flotta Arval, con meno di cinque anni e risparmio dichiarato fino al 20% sul nuovo. Manutenzione, sostitutivo, copertura guasti e assicurazione nel canone

Il Lungo Termine resta l’asse portante e, nelle intenzioni di Arval, lo sarà ancora. Il Flex compie quasi dieci anni e risponde a una contingenza: progetti a tempo, neoassunti, manager temporanei, test di veicoli elettrici, sostituzioni urgenti. Con le grandi aziende serve a gestire picchi di lavoro e, a volte, fa da ponte verso il Lungo Termine. Il Re-Lease è l’ultimo arrivato, ma ha già una buona penetrazione.

Arval, Servizi e proattività nel futuro del noleggio

Foto di: Arval

Oggi è concentrato sui privati. Una porta d’ingresso più corta e più economica per chi non vuole impegnarsi per quattro anni, in un momento in cui il potere d’acquisto non cresce e le auto nuove costano di più. I mezzi hanno al massimo quattro o cinque anni e un programma di manutenzione che Arval certifica prima di rimetterli sul mercato.

Arval PRO, la linea per i veicoli commerciali

Per chi usa furgoni e veicoli commerciali leggeri esiste Arval PRO. In Italia gli LCV pesano per circa il 23% della flotta gestita e il 20% dei nuovi ordini, un segmento su cui Arval lavora da oltre vent’anni con un team dedicato. L’offerta comprende piani di noleggio personalizzati, supporto alla transizione verso l’elettrico e Arval Outsourcing Solutions, il servizio che affida a team Arval la gestione operativa della flotta commerciale.

"Con Arval PRO rafforziamo l’ambizione di soddisfare le esigenze di tutti coloro che utilizzano un veicolo commerciale per svolgere al meglio la loro attività".

Riccardo Miuccio, LCV Manager di Arval Italia

Manutenzione, gomme, soccorso: i servizi core e la proattività

Il pacchetto base è questo:

Servizio Cosa include Manutenzione Interventi ordinari e di riparazione, sostituzione di componenti usurati Pneumatici Servizio opzionale per la sostituzione con standard di qualità garantiti Soccorso stradale Traino disponibile per tutte le tipologie di mezzo in caso di veicolo non marciante Veicolo sostitutivo Servizio opzionale che assicura continuità di mobilità in caso di fermo Assicurazione Arval Pacchetto di coperture e limitazioni di responsabilità sugli eventi al veicolo Carte carburante Fino a 2 carte per veicolo, copertura nazionale e internazionale, nessun anticipo cassa

Il punto, non è l’elenco ma il modo in cui i servizi arrivano al cliente. La parola è proattività. Sul cambio gomme Arval indica già al cliente dove andare, in che modo e con quali tempi, e la proattività è del 100%. Lo stesso vale per la manutenzione ordinaria e straordinaria, che copre buona parte del portafoglio.

Arval, Servizi e proattività nel futuro del noleggio

Foto di: Arval

Chi ha scelto un’auto elettrica e dovrà fermarsi tre volte nell’anno viene avvisato con un mese di anticipo, con un’officina vicino a casa già individuata e un fermo ridotto al minimo grazie agli accordi con le officine. Sul fronte dei fornitori la risposta è puntare su partnership di dimensioni commisurate, che permettano economie di scala: una piccola officina con pochi interventi, dice, non trova valore nel lavorare con Arval.

Telematica e My Arval

Arval Connect è la piattaforma che restituisce ai fleet manager i dati della flotta: consumi, percorrenze, comportamenti di guida, geolocalizzazione opzionale. L’obiettivo dichiarato è ridurre il costo totale di possesso, accompagnare la transizione verso l’elettrico e migliorare la sicurezza dei driver. Il sistema segue criteri di “privacy by design”: l’azienda stabilisce finalità e tempi di conservazione, mentre il driver può classificare i tragitti come professionali o privati e sospendere la visibilità della posizione su quelli personali.

Arval, Servizi e proattività nel futuro del noleggio

Foto di: Arval

Tutta la flotta ha il box, e con il consenso espresso del cliente Arval analizza il comportamento dei driver. Sui dati lavorano modelli di machine learning, già predittivi, che servono a proporre a ciascun gruppo di clienti l’opzione più adatta del portafoglio. Per Arval l’intelligenza artificiale entra più dal lato di chi fornisce i servizi che dalla gestione delle flotte dei clienti.

My Arval, disponibile da app e da desktop, riunisce fleet manager, driver e privati in un’unica interfaccia: consegna del veicolo, scadenze, manutenzione, documenti. Le credenziali arrivano al driver quando accetta l’ordine.

Elettrificazione e ricarica

Più di un terzo del parco Arval in Italia è elettrificato, tra ibride, plug-in ed elettriche. A trainare sono le grandi aziende, aiutate da un fringe benefit che oggi favorisce chi sceglie PHEV o BEV con un risparmio netto in busta paga, oltre che dagli obiettivi ESG e dalle politiche interne dei gruppi. Le aziende accettano così un prezzo d’acquisto un po’ più alto.

Arval, Servizi e proattività nel futuro del noleggio

Foto di: Arval

Su questo fronte Arval si propone come consulente. Per i clienti flotta ci sono la Energy Card, che consente di ricaricare in Italia e in Europa, e un pacchetto di ricarica sviluppato con Plenitude. Per i privati la domanda nasce soprattutto dove ZTL, parcheggi e bollo creano un vantaggio: secondo il DG Casiraghi sono cinque i centri urbani su cui Arval concentra i canali di vendita. L’ingresso nelle auto più sostenibili, dice, deve essere graduale e commisurato al bisogno reale.

Car sharing, e-bike e consulenza

Per la mobilità condivisa aziendale Arval offre due servizi, pensati per ridurre le auto assegnate in modo fisso. Arval Car Sharing, o Share&Go, permette ai dipendenti di prenotare un’auto per le trasferte da app, verificarne la disponibilità e restituirla con un tocco a fine corsa.

Arval E-bike Sharing si rivolge a medie e grandi aziende già clienti, con una flotta a noleggio attiva e uno spazio per stalli e ricarica. È indicato per spostamenti sotto i 10 km e tragitti casa-lavoro sotto i 20 km.

A questi si aggiunge un livello di consulenza per le flotte complesse: Arval Consulting per l’ottimizzazione, un’area dedicata alla fiscalità del noleggio, la gestione flotta in outsourcing e il servizio “Arval per i tuoi dipendenti”, che estende i vantaggi del noleggio aziendale alla sfera privata dei collaboratori.

Arval, Servizi e proattività nel futuro del noleggio

Foto di: Arval

Oltre ai canali diretti, Arval si appoggia a partnership bancarie. La più strutturata è quella decennale con Volvo Car Italia e Findomestic Banca, anch’essa del gruppo BNP Paribas, costruita sui prodotti Volvo Car Rent e Volvo Car Credit. Sul digitale la società ha accordi con piattaforme di e-commerce automotive per vendere l’usato proveniente dal noleggio, con garanzie estese fino a tre anni sui veicoli certificati.

Le prospettive

Con l'acquisizione di Athlon conclusa, la parola passa all’integrazione. L’operazione porta volume, competenze e capacità di innovare, e la cultura di Athlon, molto attenta ai parametri di qualità verso clienti e dipendenti, è una di quelle che Arval vuole mantenere. BNP Paribas ha in programma un approfondimento sulla traiettoria di Arval e Athlon nel primo semestre 2027.

La visione a cinque anni punta su innovazione, semplificazione e digitalizzazione, con l’asset al centro. Il Lungo Termine resterà preponderante, ma lo stesso veicolo avrà più vite: Lungo Termine, poi Re-Lease, poi la proposta al driver a fine contratto. Intelligenza artificiale e machine learning serviranno a ottimizzare i processi e ad anticipare i bisogni dei clienti.

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Fonte: Arval

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