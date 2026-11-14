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Renault Clio, tutti i prezzi e gli allestimenti

Benzina, GPL con cambio automatico e full hybrid da 160 CV: la Clio propone tre allestimenti e prezzi da 18.900 euro

Renault Clio, prezzi e allestimenti

Foto di: Renault

Alberto Carmone Alberto Carmone

Di: Alberto Carmone

14 nov alle 15:00

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La Renault Clio cambia generazione, ma mantiene una formula che punta sulla varietà di motorizzazioni e su una gamma completa. La compatta francese propone infatti motori a benzina, bifuel benzina/GPL e full hybrid, con potenze fino a 160 CV.

Il listino parte da 18.900 euro e si articola nei tre allestimenti evolution, techno ed esprit Alpine. Analizziamo meglio cosa offrono e quanto costano.

Renault Clio, gli allestimenti

Partiamo prima di tutto dagli allestimenti presenti nel listino della Clio e dagli elementi principali che compongono la dotazione di serie.

Renault Clio evolution
La evolution apre la gamma con cerchi in acciaio da 16", fari anteriori e posteriori a LED, climatizzatore manuale e sensori di parcheggio posteriori.

Nell’abitacolo troviamo rivestimenti in tessuto, sedile del conducente regolabile in altezza, strumentazione digitale da 7" e sistema openR link con touchscreen da 10,1", compatibile con il collegamento wireless dello smartphone.

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Foto di: Motor1.com

La dotazione comprende anche freno di stazionamento elettrico con Auto Hold, frenata automatica d’emergenza, mantenimento della corsia e monitoraggio del conducente. Il cruise control adattivo dispone della funzione Stop & Go sulle versioni automatiche ECO-G e full hybrid.

Renault Clio techno
La techno aggiunge cerchi in lega da 16", climatizzatore automatico, telecamera posteriore, vetri oscurati e accesso senza chiave.

Crescono anche i contenuti digitali: la strumentazione passa a 10" e l’infotainment integra Google Maps, assistente vocale e applicazioni Google Play. Arrivano inoltre bracciolo centrale, retrovisori ripiegabili elettricamente, sensore pioggia e commutazione automatica degli abbaglianti.

Renault Clio esprit Alpine
Al vertice si trova la esprit Alpine, riconoscibile per i cerchi da 18", gli elementi esterni specifici e le finiture ispirate al marchio sportivo francese.

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Renault Clio, gli interni

Foto di: Renault

Dentro aggiunge inserti in alcantara, pedaliera in alluminio e sedili con sostegni laterali rinforzati. La dotazione comprende ricarica wireless con raffreddamento, sensori di parcheggio anteriori e laterali, monitoraggio dell’angolo cieco e avviso di uscita sicura. Sono presenti anche avviso del traffico trasversale e frenata automatica in retromarcia.

Renault Clio, i motori

La gamma della Renault parte dal 1.2 turbo benzina TCe da 115 CV, abbinato al cambio manuale a sei rapporti. I consumi dichiarati sono compresi tra 5,1 e 5,2 l/100 km nel ciclo WLTP.

La ECO-G da 120 CV utilizza un tre cilindri 1.2 bifuel benzina/GPL e il cambio automatico EDC a doppia frizione. I due serbatoi permettono di raggiungere un’autonomia complessiva dichiarata fino a 1.450 km.

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La full hybrid E-Tech da 160 CV abbina invece un 1.8 quattro cilindri benzina alla componente elettrica e alla trasmissione automatica multimodale. Non richiede la presa per la ricarica e dichiara consumi di 3,9–4,1 l/100 km, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 8,3 secondi.

Renault Clio, i prezzi

Allestimento Motore Prezzo Renault Clio evolution 1.2 TCe 115 CV manuale 18.900 euro Renault Clio evolution 1.2 ECO-G 120 CV EDC 20.900 euro Renault Clio evolution 1.8 full hybrid E-Tech 160 CV 24.900 euro Renault Clio techno 1.2 TCe 115 CV manuale 21.800 euro Renault Clio techno 1.2 ECO-G 120 CV EDC 23.400 euro Renault Clio techno 1.8 full hybrid E-Tech 160 CV 26.700 euro Renault Clio esprit Alpine 1.2 ECO-G 120 CV EDC 24.600 euro Renault Clio esprit Alpine 1.8 full hybrid E-Tech 160 CV 28.300 euro

Renault Clio, le concorrenti

Tra le principali alternative della Clio più diffuse in Italia troviamo Fiat Grande Panda, Peugeot 208 e Toyota Yaris. La Fiat propone versioni benzina, ibrido ed elettrico; la Peugeot offre una scelta altrettanto articolata, mentre la Yaris punta esclusivamente sul full hybrid.

Modello Lunghezza Prezzo base Fiat Grande Panda 4,00 m 17.900 euro Peugeot 208 4,06 m 22.600 euro Toyota Yaris 3,94 m 24.750 euro

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Fonte: Renault

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