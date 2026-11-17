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Tutti i motori della Fiat Grande Panda

Tre motorizzazioni, dal 1.2 turbo benzina fino all'elettrica. Scopriamo nel dettaglio la gamma motori del crossover italiano

Foto di: Fiat

Alberto Carmone

Di: Alberto Carmone

17 nov alle 15:00

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Per conquistare il mercato italiano, la Fiat Grande Panda punta su tre motorizzazioni distinte. Da quella più semplice come la 1.2 turbo a benzina senza elettrificazione, fino all'elettrica pura, che recentemente ha ricevuto (anche) una batteria più grande. In mezzo, resta confermata la variante mild hybrid, che combina una buona potenza con "l'aiuto" di un piccolo motore elettrico per contenere i consumi.

Analizziamo quindi tutte le soluzioni disponibili.

Fiat Grande Panda, i motori

Le potenze della Grande Panda vanno dai 100 CV della Turbo benzina ai 113 CV dell’elettrica, passando per i 110 CV complessivi della Hybrid. Tutte le versioni hanno la trazione anteriore, ma cambiano trasmissione e modalità di utilizzo.

Fiat Grande Panda Turbo 100

Foto di: Fiat

Fiat Grande Panda Turbo 100

La versione più tradizionale utilizza un 1.2 turbo a tre cilindri da 100 CV e 205 Nm, abbinato al cambio manuale a sei rapporti.

Non è prevista una componente ibrida: il sistema Start&Stop spegne il motore durante le soste, mentre il conducente gestisce normalmente frizione e marce. È la configurazione per chi preferisce una meccanica convenzionale e non ha necessità di ricaricare l’auto.

Il consumo dichiarato nel ciclo WLTP è compreso tra 5,6 e 5,7 l/100 km, in funzione dell’allestimento.

Fiat Grande Panda Hybrid 110

La Hybrid utilizza il 1.2 turbo tre cilindri aggiungendo un sistema elettrico a 48 volt.

Il motore termico di questa Fiat sviluppa 100 CV ed è affiancato da un’unità elettrica da 28 CV integrata nel cambio automatico a doppia frizione eDCT a sei rapporti. La potenza combinata è di 110 CV: i valori dei due motori non si sommano direttamente, perché non raggiungono necessariamente il massimo nello stesso momento.

Fiat Grande Panda Turbo 100, gli interni

Foto di: Fiat

La batteria da 0,9 kWh recupera energia durante le decelerazioni e non richiede il collegamento alla presa. Il supporto elettrico aiuta soprattutto nelle partenze e alle basse velocità, dove il sistema può ridurre l’intervento del benzina.

I consumi dichiarati sono di 5,0–5,1 l/100 km, con emissioni di CO₂ comprese tra 115 e 117 g/km.

Fiat Grande Panda Elettrica 44 kWh

L’elettrica utilizza un motore anteriore da 113 CV e 122 Nm, abbinato a un riduttore a rapporto fisso. La velocità massima è di 132 km/h e lo scatto da 0 a 100 km/h richiede circa 11–11,5 secondi, secondo la configurazione.

La batteria LFP da 44 kWh permette di raggiungere i 320 km nel ciclo combinato WLTP. Il consumo dichiarato è di 16,8 kWh/100 km.

La ricarica rapida arriva a 100 kW DC, con circa 27 minuti dal 20 all’80%. In alternata sono previste soluzioni fino a 11 kW. La configurazione con cavo anteriore retrattile utilizza invece la ricarica fino a 7 kW. In quest’ultimo caso lo stesso intervallo richiede circa 4 ore e 20 minuti.

Fiat Grande Panda Elettrica 54 kWh

Introdotta recentemente, la batteria più grande porta la capacità utilizzabile a 52,8 kWh, mantenendo la chimica LFP e la potenza di 113 CV. L’autonomia cresce a 392–400 km, mentre il consumo dichiarato è di 16,3–16,7 kWh/100 km.

La ricarica arriva a 11 kW AC e 100 kW DC: per passare dal 20 all’80% servono circa 2 ore e 55 minuti in AC a 11 kW, oppure 28 minuti in corrente continua.

Versione Motore Cambio Batteria Consumi Autonomia Ricarica AC/DC Fiat Grande Panda Turbo 100 1.2 turbo 100 CV Manuale a 6 marce - 5,6–5,7 l/100 km - - Fiat Grande Panda Hybrid 110 1.2 turbo 110 CV MHEV Automatico eDCT a 6 marce 0,9 kWh 5,0–5,1 l/100 km - - Fiat Grande Panda Elettrica 44 kWh 113 CV - 43,8 kWh utilizzabili 16,8 kWh/100 km Fino a 320 km 11 kW/100 kW Fiat Grande Panda Elettrica 54 kWh 113 CV - 52,8 kWh utilizzabili 16,3–16,7 kWh/100 km 392–400 km 11 kW/100 kW

A proposito della Fiat Grande Panda

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