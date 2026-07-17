Fiat Grande Panda (2026), perché comprarla e perché no

Dici Panda e parli della storia automobilistica d'Italia. La Grande Panda è invece il presente di Fiat, un modello che ha sostituito la Punto, altra creatura di Giorgetto Giugiaro. Stile e design ricordano il passato, ma quest'auto ha preso dalla prima Panda anche quell'immediatezza e quella semplicità tecnica che ne avevano decretato il successo.

La protagonista di oggi è la versione a benzina, zero elettrificazione, con cambio manuale, in allestimento La Prima. Un concetto lineare che si accompagna a un'idea: poca spesa, tanta resa. Sarà così? Scopriamo come è fatta, come va e quanto consuma.

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Dimensioni | Interni | Guida | Consumi | Prezzi

Pregi e difetti

7.5 Fiat Grande Panda PUNTEGGIO COMPLESSIVO

Pro Stile riconoscibile e con personalità

Stile riconoscibile e con personalità Spazio a bordo

Spazio a bordo Facilità e immediatezza alla guida Contro Visibilità posteriore limitata dal montante C

Visibilità posteriore limitata dal montante C Mancano le maniglie per appendersi

Mancano le maniglie per appendersi Manca posto cellulare

La Grande Panda vuole tornare a democratizzare il mondo dell'auto seguendo le orme delle sue progenitrici: dopo anni e anni di linee morbide, questa nuova generazione cerca il richiamo alla prima storica, abbinando un'ottima abitabilità a una semplicità tecnica che, tra le nostre latitudini, risulta spesso vincente quando a corollario c'è un prezzo competitivo.

Qualche dettaglio poteva essere curato meglio — la visibilità posteriore penalizzata dal montante C, l'assenza delle maniglie per appendersi e, con il cambio manuale, di un vano dove alloggiare il cellulare in sicurezza — ma l'affinamento e la calibrazione di alcuni elementi di guida sono un punto in più. Valutatela come valida seconda auto di famiglia tuttofare.

Fotogallery: Fiat Grande Panda Turbo 100 33 Fonte: Fiat

Dimensioni, bagagliaio e spazio

Partiamo dalle dimensioni: la Fiat Grande Panda sfiora i 4 metri di lunghezza, è larga 1,76 metri specchietti esclusi ma, soprattutto, è alta 1,58. Dimensioni raccolte, proporzioni muscolose, pneumatici ai quattro angoli e sbalzi rastremati la definiscono un piccolo crossover.

Lo stile, va riconosciuto, è d'impatto, piaccia o non piaccia. Questione di design, certo, ma anche di dettagli: i fari a pixel, ripresi in forma più allungata dietro, i cosiddetti "Panda details" sparsi lungo la carrozzeria, il nome stampato sul lamierato del portellone. Simpatico il dettaglio in plastica sul montante C: cambiando angolazione si possono vedere i due loghi della Casa torinese.

Fiat Grande Panda Turbo 100 Foto di: Fiat

L'intelligenza di un'auto così è figlia delle proporzioni: forme squadrate significano grande abitabilità. Il bagagliaio ha una buona capacità, da 412 a 1.366 litri.

L'apertura è manuale e il vano è molto regolare nelle forme, ma la soglia è alta da terra e il gradino è evidente: il pavimento non si può regolare in altezza e sotto c'è un piccolo doppiofondo, dove però non si può alloggiare la cappelliera. Presenti due ganci e una serie di anelli. I sedili si abbattono in configurazione 60:40, ma lo spazio che si delinea è viziato da un gradino abbastanza accentuato. Il nostro passeggino pieghevole, comunque, entra agevolmente in tutte le direzioni.

Fiat Grande Panda Turbo 100, la seduta posteriore Foto di: Fiat

Dietro si sta comodi: le proporzioni ricavate dalle forme esterne permettono un ingresso semplice e tanti centimetri sia per la testa, sia per le ginocchia, sia per i piedi. Io, vi ricordo, sono alto 1,68, ma anche i colleghi alti 1,90 entrano serenamente. Meno comodo il posto centrale, cosa evidente e scontata per un'auto di questo segmento. Sul tunnel non ci sono bocchette di aerazione — avrebbero fatto comodo — ma in compenso ci sono due prese USB. Simpatica e intelligente la trovata della tasca portacellulare dietro il sedile anteriore.

Per chi ha bambini: gli attacchi ISOFIX, coperti da una zip, si trovano subito, ma sono presenti solo sui sedili posteriori laterali. Inserire il seggiolino è abbastanza semplice, anche se con qualche manovra in più, visto che l'angolo di apertura delle portiere non è dei più ampi.

Più complicato manovrarlo e ruotarlo, perché con un esemplare come il nostro il poggiatesta interferisce con la rotazione. Dietro gli schienali ci sono due tasche e i finestrini scendono quasi del tutto.

Le misure Fuori Lunghezza 3,99 metri Larghezza 1,76 metri Altezza 1,58 metri Passo 2,54 metri Dentro Bagagliaio 412 - 1.366 litri

Plancia e comandi

Parola d'ordine: personalità. La Grande Panda ha materiali rigidi, è vero, ma alcune scelte ergonomiche e di stile rendono l'ambiente a bordo davvero originale. In un periodo di omologazione, non è poco.

Nonostante il segmento e alcune scelte di materiali, la qualità è soddisfacente. La plancia si sviluppa in orizzontale, con forme meno marcate che si alternano a elementi più netti, e il richiamo alle precedenti generazioni di Panda è evidente. Assemblaggi solidi — seppur qualcuno non proprio precisissimo — e superfici rigide la fanno da padrone, ma ci sono anche elementi di maggiore qualità al tatto.

Fiat Grande Panda, lo spazio a bordo Foto di: Fiat

L'effetto simpatia è garantito dai dettagli: la vecchia Panda stampata sulla plastica trasparente vicino al monitor centrale è una chicca interessante, e le bocchette d'aria verticali con il bordino in gomma sottolineano come — nonostante i limiti del segmento — la cura per l'ambiente a bordo ci sia.

Questa versione ha il cambio manuale e, di conseguenza, gli spazi nella zona inferiore sono stati riorganizzati: manca infatti un punto dove stivare lo smartphone in sicurezza. Sufficiente la capienza dei vani sotto il bracciolo e delle tasche nelle portiere. Il cassettino portadocumenti non è ammortizzato, ma è carino e originale per conformazione e apertura.

Fiat Grande Panda Turbo 100, la leva del cambio al centro Foto di: Fiat

Capitolo infotainment: il sistema è molto semplice da usare, con le scorciatoie laterali comode per accedere rapidamente ai sottomenù, ed è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Al centro della consolle trova posto un display da 10,25 pollici, disponibile però solo sugli allestimenti superiori: su quello base, al suo posto, c'è una copertura in plastica con un supporto per lo smartphone.

Di serie, invece, la strumentazione digitale dietro il volante, con una grafica non elaborata ma riuscita e colorata il giusto. Da qui, attraverso i tasti sul volante, si gestiscono gli ADAS.

Come va e quanto consuma

Quattro metri di lunghezza e meno di dieci metri di diametro di sterzata: i punti di forza della Fiat Grande Panda sono esattamente quelli che ti aspetti. È un'auto che deve muoversi con destrezza anche tra le vie più strette, e le linee squadrate offrono ingombri intuitivi che si abbinano all'ottima visibilità anteriore e laterale: le superfici vetrate sono ampie e la posizione di guida è rialzata. L'unico appunto riguarda la visibilità posteriore, penalizzata dagli ingombri del montante C.

Fiat Grande Panda Turbo 100 la prova Foto di: Fiat

Il volante è leggero nelle manovre, anche se con un punto morto centrale abbastanza marcato: non precisissimo, forse, ma nulla di così impattante. È un'auto comoda di assetto: le sospensioni hanno uno smorzamento che assorbe molto bene buche e sconnessioni.

È, giustamente, un assetto un po' "sfrenato", e questo si ripercuote sulla dinamica di guida: rollio e beccheggio sono presenti non poco. La Grande Panda nasce per l'ambiente urbano e anche fuori porta, tra le curve o in autostrada, preferisce andature da passista.

Fiat Grande Panda Turbo 100, la prova su strada Foto di: Fiat

Nonostante questo, il motore ha un buono spunto da fermo, senza essere strabordante: è il 1.2 tre cilindri a benzina, senza alcuna elettrificazione. L'unità è la EB di terza generazione, quindi rispetto al PureTech iniziale cambia in diversi elementi: catena al posto della cinghia in bagno d'olio e turbo a geometria variabile, per dirne due. È comunque un'unità elastica, con una ripresa sufficiente, agevolata anche dal peso dell'auto che si aggira intorno ai 1.200 kg.

Qualche vibrazione è presente, ma fa parte della natura stessa di un tre cilindri. Va però sottolineato un elemento: manca il contagiri.

Fiat Grande Panda Turbo 100 in città si muove agilmente Foto di: Fiat

Buono il feeling con il pedale dell'acceleratore — morbido in una prima fase ma coerente con la pressione, con un'escursione abbastanza lunga — così come con il freno, che non è iper reattivo ma ha un buon mordente.

Su questo modello c'è poi il cambio manuale a 6 rapporti, che in diversi apprezzano nonostante un po' più di scomodità rispetto all'automatico nel traffico: la calibrazione del pedale frizione è buona, con uno stacco naturale che si avverte in maniera precisa, e gli innesti si inseriscono senza ruvidezze. Ultima parola per l'insonorizzazione: buona, anche se qualche fruscio e rumore interno si avverte a velocità da tangenziale.

Fiat Grande Panda Turbo 100, la prova e i consumi Foto di: Fiat

Capitolo sicurezza: al momento della prova, la Grande Panda non è stata ancora valutata dall'Euro NCAP — vi aggiorneremo non appena usciranno i risultati. La dotazione di serie è piuttosto basica, ma su un'auto di questa categoria è lecito aspettarselo: non ci sono ADAS avanzati come il cruise adattivo o il mantenitore attivo di corsia con centraggio.

Quello che c'è, però, è di serie fin dalla versione base: cruise control normale e frenata automatica di emergenza, che lavorano con buona precisione, più il riconoscimento dei segnali stradali, che avverte quando i limiti vengono superati e si disattiva facilmente tenendo premuto un pulsante dedicato. I fari di serie sono alogeni; sugli allestimenti superiori diventano a LED, con l'automatismo per il passaggio da anabbaglianti ad abbaglianti.

Fiat Grande Panda Turbo 100 Foto di: Fiat

Per quanto riguarda i consumi, in città abbiamo percorso poco più di 13 km con un litro di benzina. In autostrada se ne fanno poco più di 15, mentre in extraurbano si sfiorano i 20. Il tutto per una media di circa 15,6 km/litro, che corrisponde a 6,4 litri/100 km.

Versione provata Motore 1.2 tre cilindri turbo benzina Potenza 100 CV Coppia 205 Nm Cambio Manuale Trazione Anteriore

Prezzi e concorrenti

Il prezzo di partenza della Fiat Grande Panda è di 17.900 euro, al netto di eventuali permute e promozioni. Il modello in prova, l'allestimento La Prima, arriva di listino a 22.400 euro. Parlando della Grande Panda benzina, il consiglio è di partire almeno dall'allestimento intermedio, l'Icon: tra la base Pop e quest'ultimo ci sono circa 2.000 euro di listino, ma in compenso arrivano i fari Eco-LED, i finestrini elettrici e una serie di dettagli estetici che caratterizzano ancora di più la macchina. Tutto questo rimanendo sotto la soglia dei 20.000 euro.

La prima alternativa alla Grande Panda a benzina con cambio manuale è la Citroen C3: è la sua sorella gemella, con stessa piattaforma, stesso motore e prezzi speculari. Salendo di pochi centimetri ci sono Renault Clio, Hyundai i20 e Seat Ibiza, ma i prezzi salgono in fretta con gli allestimenti. L'alternativa più vicina, se guardiamo il portafoglio, è la Dacia Sandero.

Occhio alla Toyota Yaris, ma attenzione: è full hybrid e automatica, quindi se cercate il manuale non rientra nella lista. E se valutate l'elettrico? Per prezzo e dimensioni da città, le mine vaganti possono essere Dongfeng Box e BYD Dolphin Surf

Fotogallery: Fiat Grande Panda 2025