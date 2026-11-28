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La Land Rover multicolore vale 151.000 euro

Sean Wotherspoon trasforma una Series II in un esemplare multicolore: interni rivisti, cerchi Wolf e un’ispirazione "Arlecchino"

Foto di: RM Sotheby's

Alberto Carmone

Di: Alberto Carmone

28 nov alle 07:00

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Una Land Rover Series II così è difficile che passi inosservata. La carrozzeria sembra composta con pezzi di fuoristrada diversi, mentre nell’abitacolo i rivestimenti ricordano il guardaroba di un appassionato di abbigliamento vintage.

È la Art Car firmata Sean Wotherspoon, che arriva all’asta di RM Sotheby's. Un esemplare unico che porta sulle forme della classica inglese lo stesso gusto per colori e materiali insoliti con cui il designer americano ha conquistato il mondo delle sneaker.

Dalle sneaker alle quattro ruote

Wotherspoon si è fatto conoscere soprattutto con le Nike Air Max 97/1, lanciate nel 2018. Colori vivaci e velluto a coste diventano elementi riconoscibili del suo stile, che si sviluppa anche attraverso il negozio di abbigliamento vintage Round Two e le successive collaborazioni con Adidas.

Land Rover Series II 'Art Car' by Sean Wotherspoon (1959)

Foto di: RM Sotheby's

Il passaggio alle automobili mantiene lo stesso approccio. Nel 2022 Porsche presenta la sua Taycan Cross Turismo, con una carrozzeria suddivisa in campiture di colore e un abitacolo che abbina velluto a coste e sughero. Persino i nomi delle tinte rimandano ai componenti della famiglia del designer.

La Land Rover riprende questa libertà espressiva, ma trova un riferimento automobilistico preciso, ossia la Volkswagen Golf Harlequin, celebre per i pannelli della carrozzeria di colori differenti.

Un fuoristrada "vestito"

La base è una Series II del 1959 a passo corto, con guida a sinistra e costruita per l’esportazione. La trasformazione prende forma tra marzo e luglio 2025, sotto la supervisione di uno specialista britannico delle personalizzazioni e con il contributo di un’officina nell’Essex.

Land Rover Series II 'Art Car' by Sean Wotherspoon (1959)

Foto di: RM Sotheby's

All’esterno, ogni pannello partecipa al disegno multicolore. Le superfici semplici e squadrate della Land Rover diventano così una tela particolarmente adatta al progetto, senza perdere la riconoscibilità del modello originale.

Dentro, invece, il protagonista è il tema di tessuti a quadri, che cambia completamente l’atmosfera del fuoristrada. Completano l’allestimento cerchi Wolf da 16", pneumatici BF Goodrich All-Terrain T/A e un’autoradio moderna con Apple CarPlay.

Land Rover Series II 'Art Car' by Sean Wotherspoon (1959), gli interni

Foto di: RM Sotheby's

Una volta terminata, la Land Rover attraversa l’Atlantico e viene esposta alla Monterey Car Week nell’agosto 2025, portando il suo abbigliamento decisamente originale tra alcune delle automobili più ricercate del mondo.

Un’opera da guidare

La Land Rover Series II del 1959, personalizzata dall'artista e designer Sean Wotherspoon, è stata venduta da RM Sotheby's durante l'asta The London Auction 2026 per 132.250 sterline, pari a circa 151.000 euro.

Il risultato ha superato ampiamente le aspettative, oltrepassando di più del doppio la stima pre-asta, fissata tra 68.500 e 91.500 euro.

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Fotogallery: Land Rover Series II 'Art Car' by Sean Wotherspoon (1959)

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Fonte: RM Sotheby's

Fonte: RM Sothebys'

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