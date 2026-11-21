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La Fiat da famiglia che conquistò il Mondiale rally

Nata per correre e stupire, la 131 Abarth è una leggenda dell'automobilismo italiano. Ma quanto vale un esemplare Stradale?

Foto di: RM Sotheby's

Alberto Carmone

Di: Alberto Carmone

21 nov alle 07:00

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Da tranquilla berlina di famiglia a protagonista del Mondiale rally. Sotto il suo "abito" sobrio e rassicurante, infatti, si nasconde un motore da competizione e una trasformazione radicale dell'assetto.

E' questa la Fiat 131 Abarth, la cui versione stradale delle foto nasce per permettere all'omonima vettura di gareggiare. E l’esemplare del 1977 che vedete, con carrozzeria Rosso Arancio e interni neri, racconta bene questa storia: una delle 400 Stradale, restaurata in Svizzera e venduta da RM Sotheby’s.

Una berlina con un altro destino

La storia comincia a metà degli anni ’70. Fiat cerca un’erede della 124 Abarth Rally e sceglie la 131 Mirafiori, presentata nel 1974. È un modello attuale, prodotto in grandi numeri, che permette di collegare i risultati sportivi a un’auto riconoscibile sulle strade.

Fiat 131 Abarth Rally Stradale (1977)

Foto di: RM Sotheby's

Il primo esperimento è la SE031, che utilizza un V6 derivato dalla Fiat 130 e conquista il Giro d’Italia automobilistico del 1975 con Giorgio Pianta e Bruno Scabini. La futura protagonista dei rally segue però una strada diversa.

Fiat 131 Abarth Rally Stradale (1977), gli interni

Foto di: RM Sotheby's

Per ottenere l’omologazione nel Gruppo 4 servono almeno 400 vetture stradali. Abarth e Bertone lavorano quindi sulla carrozzeria a due porte: arrivano passaruota allargati, pannelli alleggeriti e aperture necessarie al raffreddamento.

La trasformazione più importante riguarda il retrotreno. Il ponte rigido della normale Mirafiori lascia spazio alle sospensioni indipendenti, mentre l’impianto frenante utilizza quattro dischi. La parentela con la berlina rimane evidente, ma la meccanica cambia profondamente.

Il quattro cilindri che porta Fiat sul tetto del mondo

Sotto il cofano trova posto un 2.0 quattro cilindri bialbero, con testata in alluminio e distribuzione a sedici valvole. Nella Stradale l’alimentazione a carburatore accompagna una potenza di circa 140 CV, trasmessa alle ruote posteriori attraverso un cambio manuale a cinque rapporti. Le versioni ufficiali da competizione sviluppano inizialmente circa 225 CV, superando successivamente i 240 CV.

Fiat 131 Abarth Rally Stradale (1977), il motore

Foto di: RM Sotheby's

I risultati arrivano presto. Nel 1976 Markku Alén conquista al Rally dei Mille Laghi la prima vittoria mondiale della 131. Fiat vince poi il titolo Costruttori nel 1977 e nel 1978, tornando al successo nel 1980.

Proprio nel 1980 Walter Röhrl conquista anche il titolo Piloti, vincendo Monte Carlo, Portogallo, Argentina e Sanremo. Il bilancio della 131 raggiunge complessivamente venti vittorie nel Mondiale.

Questa storia e l'aura che circonda questo modello hanno contribuito a far crescere le quotazioni negli ultimi anni. Un esempio? Un esemplare venduto all'asta di recente da RM Sotheby's è stato aggiudicato per 115.000 franchi, quasi 120.000 euro.

A proposito della Fiat 131 Abarth

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Fotogallery: Fiat 131 Abarth Rally Stradale (1977)

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Fonte: RM Sotheby's

Fonte: RM Sotheby's

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